Javiera Morales sobre situación en CESFAM Damianovic: “Si las denuncias son ciertas, impresentable que ni la jefatura ni el Alcalde hayan hecho absolutamente nada”





La parlamentaria Javiera Morales manifestó su preocupación por los hechos denunciados por los funcionarios del Cesfam y Sar Doctor Juan Damianovic respecto al coordinador del recinto acusado de maltrato laboral e incluso denuncias penales en su contra. Al respecto, la diputada se mostró disponible a apoyar a quienes deseen recurrir a organismos como la Dirección del Trabajo o Contraloría.



“Por una denuncia anónima de funcionarios del mismo Cesfam conocimos una realidad realmente para no creer lo que está ocurriendo dentro del centro médico. Primero, malos tratos laborales, en que directivas, eventualmente vincula al actual alcalde Radonich, amenazan a funcionarios con despidos, les reducen turnos y están sometiendo a muchas personas a maltratos laborales inaceptables y que esto es conocido por toda la directiva del CESFAM sin que nada ocurra” señaló la diputada en la Cámara de Diputadas y Diputados.



Además, agregó que “la denuncia señala que parte de esa directiva tiene múltiples denuncias penales, incluso por tráfico de armas, sin que la jefatura y el municipio hayan hecho absolutamente nada. Y también, algo indignante. Señalan que hay maltratos a los usuarios, sobre todo a personas mayores, incluso gente de más de noventa años a la que hacen esperar más de tres horas”.



Es por ello, que la parlamentaria indicó estar disponible para las y los funcionarios que deseen denunciar ante la Dirección del Trabajo o la Contraloría, para entregarles orientaciones y apoyos en las acciones que deseen emprender.



Por último, concluyó que “no me cabe la menor duda de que van a contar con todo el respaldo de quienes creemos que estas situaciones dentro del Estado no pueden ocurrir. Y si estas denuncias son ciertas, es impresentable de que hasta la fecha ni las jefaturas del Cesfam, ni el municipio haya hecho absolutamente nada. Punta Arenas requiere una verdad, requiere una aclaración sobre estas denuncias prontamente. No es posible que estas cosas pasen en la mira de los usuarios, de los funcionarios sin que se haga absolutamente nada por parte del municipio”.