Municipalidad de Puerto Natales recaudó cerca de 21.500 colillas de cigarro que serán recicladas por la empresa IMEKO

Las unidades que sumaron un total de casi 6 kilos, fueron trasladadas a su destino el pasado 7 de junio.

Cada 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco; fecha que busca concientizar sobre el tabaquismo y sus efectos letales, siendo el consumo de cigarro la principal epidemia prevenible. Es en ese contexto, que la Municipalidad de Puerto Natales a través de su Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato ejecutó en la comuna la campaña “Sin Colilla, Sin Huella” liderada por la empresa IMEKO junto al Ministerio de Medio Ambiente.

Para ello, se llevaron a cabo diversas acciones en conjunto con los forjadores ambientales y estudiantes del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, quienes hicieron la recolección de colillas en puntos como la Plaza Don Bosco y el Parque Eusebio Lillo. Además, la comunidad también hizo la entrega de colillas, en un punto de acopio habilitado en el frontis del edificio de administración de la Municipalidad de Puerto Natales y en la Oficina de Medio Ambiente. Lo anterior, permitió recaudar un total de 5.9 kilos, equivalentes a 21.500 unidades aproximadamente, los que fueron enviados a la empresa IMEKO ubicada en Valparaíso el pasado 7 de junio.

El llamado a la ciudadanía es darle un buen tratamiento a las colillas de cigarrillo y no tirarlas al suelo. Al no darle una debida revalorización, estas son altamente contaminantes. Según el Ministerio de Medio Ambiente, 1 colilla puede contaminar entre 10 y 50 litros de agua, y su efecto en el medio ambiente puede ir de 7 a 25 años. Además, las colillas no son biodegradables y pueden tardar hasta 10 años en descomponerse. Por cada colilla reciclada, se recuperan 750 grs. de plástico, 26.400 litros de agua no contaminada, y 2,7 kg de Co2 no emitido.

Sobre ello, la directora del Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Natales, Fabiola Vigar, señaló que “esta acción la hemos mantenido en el tiempo, realizando dos envíos anteriores con una cantidad significativa de colillas, logrando recaudar cerca de 20 kilos. Invitamos a la comunidad, a que dentro de sus casas con sus grupos más cercanos puedan recolectar estas colillas y las entreguen en botellas de plástico”.

Quienes estén interesados, pueden entregar las colillas depositadas en botellas, en la oficina de Medio Ambiente, ubicada en Avenida Pedro Montt 800. Los recipientes deben ser de plástico, estar secos y debidamente cerrados.

En tanto, la profesional de Medio Ambiente, Karina Betancourt, explicó que “vamos a estar de manera constante recibiendo colillas de cigarros, para que así evitemos el impacto ambiental que generan en el suelo, dándoles un nuevo uso”.

Además de ello, el pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la directora Fabiola Vigar junto a Karina Betancourt estuvieron presentes en la Feria Escolar del Liceo Monseñor Fagnano, con un stand informativo acerca de las acciones que realiza el municipio en el cuidado del medio ambiente y la revalorización de residuos. Asimismo, el corpóreo “Reciclín” junto al funcionario Nicolás Velásquez, visitaron a los estudiantes de la Escuela Diferencial Nicolás Mladinic para impartir una charla sobre el buen tratamiento de residuos, reciclaje y conciencia medioambiental.