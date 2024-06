Preocupación en Magallanes: Gremios de turismo solicitan intervención de Boric





Puerto Natales, 27 de junio de 2024 – Los gremios de turismo de la región de Magallanes, tras no lograr una reunión con el presidente Gabriel Boric, agotaron todos los medios y sólo lograron enviar un mensaje por escrito a través de la Alcaldesa de Puerto Natales.



En el mensaje, los gremios expresaron su profunda preocupación y desacuerdo con la nueva propuesta de ley de Turismo presentada por el gobierno al Congreso. Argumentaron que la recaudación de una tasa propuesta en dicha ley afectaría gravemente a las pequeñas empresas de la región, las cuales aún no se han recuperado de los duros periodos de crisis recientes.



«POR UN TURISMO JUSTO – NO A LA TASA», enfatizó Adriana Aguilar Lagos, en representación de los Gremios de Turismo de Magallanes. «Esta medida perjudica las operaciones turísticas y, con ello, la economía de toda la región de Magallanes. Solicitamos la intervención del presidente para buscar alternativas que no perjudiquen a las pequeñas empresas de turismo de nuestra región».

Al recibir la carta, la reacción del presidente Boric fue: «Estamos al tanto».



Esta propuesta de ley que ya el gobierno ingresó al Congreso busca recuperar el presupuesto perdido durante la pandemia y que desde 2019 no ha sido repuesto debido a la falta de recursos gubernamentales. Según los gremios, esta propuesta afectaría gravemente a las pequeñas empresas de turismo de la región, al imponer una carga administrativa y financiera considerable sobre ellas.



Andrés Gader, de la Asociación Hostel de Puerto Natales, indicó: “Hay que mejorar y aplicar las leyes que ya tenemos y no inventar nuevas formas de financiamiento que terminan perjudicando a los más pequeños. Es lamentable que estas decisiones se formulen en Santiago, entre pocos actores que dicen representar a todo el país”.



Por su parte, Sara Adema, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, comentó: «Lamentamos profundamente no haber podido concretar una reunión presencial con el Presidente. Hemos buscado esta instancia en innumerables ocasiones, y su presencia en nuestra región representaba una oportunidad invaluable. Ahora, más que nunca, necesitamos gestionar este tipo de encuentros para abordar temas cruciales para nuestra comunidad».



Claudia Torres, gerente de Austro Chile, añadió: “Estamos seguros de que existen otras formas y medidas para apoyar la creación de este fondo de promoción turística de nuestro país, pero se debe escuchar al sector, que, como todos saben, aún no se recupera económicamente”.

Los gremios de turismo esperan una pronta respuesta y disposición al diálogo por parte del gobierno para explicar todos sus argumentos y encontrar soluciones que beneficien a todos los sectores involucrados. Además, reiteran su compromiso con el desarrollo sostenible del sector y esperan que el Gobierno considere sus inquietudes para evitar medidas que puedan afectar negativamente a las pequeñas empresas y a la economía regional.