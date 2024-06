Comparativa entre las tácticas de Goebbels y su utilización en las redes sociales contemporáneas | Oscar Muñoz Cea | Opinión



Joseph Goebbels, antiguo ministro de propaganda nazi con cierto sesgo maquiavélico, fue un astuto

maestro en la manipulación sin escrúpulos de la política y la opinión pública. Sus estrategias fueron

sostenidas en la; simplificación, la repetición, la culpabilización, la apelación a las emociones y el control

del mensaje, estrategias que para cualquier campaña política en los tiempos modernos siguen siendo

relevantes, más en esta época en que las personas tienden a estar más activas en redes sociales según

HubSpot, son 8 horas al día con mayor tendencias de usabilidad en las RRSS, con picos de uso en la

mañana (7-9 a.m.), al mediodía (12-2 p.m.), en la tarde (5-7 p.m.), y en la noche (8-10 p.m.). Estos horarios

reflejan hábitos comunes y son útiles para maximizar el alcance que tendría una publicación.



En este breve análisis compararemos las similitudes entre las técnicas de Goebbels y las estrategias

utilizadas en las plataformas de redes sociales, destacando los riesgos potenciales para la cohesión social

y la democracia, primero tocaremos el principio de propaganda que utilizaba Joseph Goebbels y luego

ahondaremos en su uso en redes sociales.



1. Simplificación y repetición: Goebbels empleaba consignas simples y repetitivas que se grabaran

fácilmente en las en la mente de las personas, el principio radicaba en la asociación del mensaje con

discursiva violenta y emociones fuertes, acá se señalaba simplificadamente un enemigo, podemos

identificar como ejemplos, tipos de campañas como, el anti zona central, ocupada como ejemplo aquí a

nivel regional en campañas políticas, o también podemos ocupar el antimigrante recurso al cual apela un

sector de la política Chilena, como ejemplo también podemos identificar discursos de odio de ambos

sectores de la política que han sido utilizados en épocas pasadas y en el presente como herramientas

discursivas.



Su utilización en las redes sociales, a menudo se simplifican mensajes complejos para atraer la atención y

fomentar la polarización, estos favorecen los algoritmos de redes sociales debido a que las redes sociales

premian este tipo de contenido, como materia prima de producción podemos ver contenido con emociones fuertes debido a que estos favorecen el vínculo con el público objetivo. Este fenómeno se observa en la utilización de tweets cortos, memes virales y hashtags que se difunden rápidamente y generan las reacciones esperadas por sus creadores, que es encrispar el ánimo con un mensaje corto y eficaz.



2. Repetir una mentira hasta que parezca verdad: Goebbels implementó políticas y utilizó la

táctica de repetir mentiras hasta que parecieran verdad, siguiendo la lógica propagandística de que una

falsedad reiterada con suficiente frecuencia puede ser aceptada como realidad.

Las redes sociales, así como los medios de comunicación permiten la difusión y amplificación de

mentiras repetidas hasta que parezcan verdad, debido a varios factores, algoritmos de recomendación,

filtros de búsquedas, velocidad y alcance de una noticia. De igual manera en nuestro país contamos con

estrategias de desinformación coordinada por parte de organizaciones políticas por ejemplo (los patriotas),

todos estos factores combinados facilitan que las mentiras repetidas en redes sociales sean aceptadas como

verdad por un amplio número de personas, debido a que una vez que sales a desmentirla la nueva mentira

ya esta siendo difundida y tergiversada.

3. Apelación emocional y utilización del miedo: Goebbels era un experto en manipular las

emociones del público, apelando al miedo, la ira y el orgullo nacional para crear un ambiente de histeria

y paranoia.



En nuestro país no somos una excepción a la regla y su fuerte utilización de esta herramienta en la política

nacional, no nos olviden de la frase no tan antigua de “si apruebas te van a quitar tu casa”, como dijimos

anteriormente las redes sociales se basan en gran medida en las emociones, esta se compartirá con mayor

probabilidad por los algoritmos y por los públicos objetivos a las cuales apuntan, por lo tanto su

propagación redes sociales será más veloz. La mejor prueba para esto fue que realice la creación de tres

páginas en la red social de tik-tok, una de contenidos fantasmales, otra de comerciales antiguos graciosos

y otra de fast-check de noticias, ya se imaginan cual fue la mejor resultado,(contenidos fantasmales y

comerciales graciosos), los algoritmos de emocionalidad hoy son utilizados por actores malintencionados

que aprovechan esto para difundir información falsa o engañosa, en la que apela a las emociones básicas

del ser humano, para esto es fundamental ser críticos del mensajes que recibimos, donde debemos prestar

atención, analizar la veracidad de la información, identificar sesgos, considerar diferentes perspectivas,

evaluar racionalmente el mensaje



4. Control de la información y el mensaje: El régimen nazi controlaba estrictamente los medios de

comunicación, asegurando la difusión exclusiva del mensaje nazi.

Aunque en teoría en los tiempos modernos el acceso a la información es más libre y masiva, las empresas

de redes sociales (pertenecientes de igual manera a grandes consorcios de medios de comunicación),

no están sujetas a un control estatal directo, estos tienen un gran poder sobre el contenido que se ve en sus

plataformas, eliminando publicaciones, bloqueando cuentas y modificando algoritmos, el mejor ejemplo

de esto fue lo acontecido con la guerra en ucrania, donde se cortaron RRSS. de medios de comunicación

Rusos, así como se bajaron cuentas y contenidos de influencers pro Rusia, en síntesis el algoritmo

favorecía noticia pro Ucrania. Esto solo nos demuestra que nosotros no vemos lo que queremos lo cual

distorsiona la sensación de lo estas experimentando.

5. Falsa realidad: La propaganda nazi creó una falsa realidad, donde Alemania era una nación

superior en el amplio sentido de la palabra, como copia lo mismo hicieron los rusos con el ejército Rojo,

acá lo que prima es crear una narrativa única y manipular los mensajes esto es esencial para mantener el

control en toda situación.



Las redes sociales pueden crear cámaras de eco donde las personas solo se exponen a información que

confirma sus creencias existentes, conduciendo a una desconexión de la realidad y una mayor

susceptibilidad a la manipulación, en redes sociales manipular la realidad del diario vivir es pan de cada

dia lo cual es utilizado para crear sensaciones desvirtuada y muchas veces aumentado la sensación de lo

ocurrido, inclusive podemos ver esta estrategia en grandes empresas encuestadoras donde son contratadas

por grandes medios de comunicación para crear falsas realidades, ¿ética? No hay.

En resumen, aunque el contexto histórico y tecnológico ha cambiado, las tácticas de propaganda de

Goebbels no han cambiado, estas para manipular el medio siempre encuentran ecos los cuales son

preocupantes en las redes sociales. La simplificación, la repetición, la culpabilización, la apelación a las

emociones y el control del mensaje siguen siendo herramientas poderosas para manipular la opinión

pública y sembrar discordia. Para esto es fundamental reconocer estos paralelismos y tomar medidas para

mitigar sus riesgos, debemos fomentar tanto en nuestras profesiones, así como en medios de

comunicación, la alfabetización digital, la educación crítica y la transparencia en las plataformas online.

La democracia y la cohesión social dependen de un flujo de información libre y responsable, algo

que se ve amenazado por las técnicas manipuladoras que proliferan en estas mismas, como el mensaje

violento de ciertos actores políticos, pero esto será parte de otro artículo.

Oscar Muñoz Cea.

Ingeniero en Administración

Publicista – Mención en Marketing Digital