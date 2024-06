Presidente Gabriel Boric firmó el proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados: Chile Cuida

Tal como lo anunció en su pasada Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric firmó el proyecto de ley que crea la red de apoyo denominada Sistema Nacional de Cuidados Chile Apoya.

Se trata de una importante iniciativa que finalmente se concreta y permitirá garantizar de manera progresiva el derecho al cuidado de las personas con dependencia, de aquellas que no han alcanzado su plena autonomía y de las personas cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas, además de promover la autonomía, la vida independiente y prevenir la dependencia.

Al respecto, el Presidente Gabriel Boric destacó que “aquí lo que estamos haciendo con el Sistema Nacional de Cuidados Chile Cuida es hablar del valor que tiene el acto permanente de cuidar, de su importancia y, por lo tanto, visibilizarla, valorizarla y, también y muy importante, socializarla”.

“Los cuidados no pueden ser o no pueden seguir siendo un acto individual que se realiza solamente puertas adentro y que el resto no lo ve, porque sin ese cuidado, yo no podría estar trabajando, sin ese cuidado prácticamente nadie podría estar trabajando en este trabajo remunerado, porque el otro, aunque no sea remunerado también es trabajo”, recalcó.

Y digo que este momento es histórico no en el sentido retórico, sino en una cuestión muy concreta, hoy estamos reconociendo a los cuidados como un cuarto pilar de la protección social y lo ponemos al mismo nivel que la educación, la salud y las pensiones”, Gabriel Boric, Presidente de la República.

Cabe recordar que el pasado martes, el Presidente Gabriel Boric inauguró en Arica el primer Centro Comunitario de Cuidado del país, poniendo en funcionamiento la primera infraestructura pública del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida.

¿Qué hemos hecho para potenciar la red de cuidados?

El Presidente Boric destacó que hemos aumentamos en un 25% el presupuesto para ampliar los programas de cuidado que ya existían como las residencias y los centros diurnos para personas mayores o la Red Local de Apoyos y Cuidados que entregan atención a los hogares. Esto último ya está presente en 140 comunas.

Además, con Chile Cuida, de aquí al 2026 se va a disponer de recursos, para llegar y atender en sus hogares a las 75 mil personas con dependencia severa que están hoy inscritas al Registro Social de Hogares.

En ese sentido, Boric recalcó que hoy Chile atiende del orden de 6 mil de esas personas. El Gobierno, de aquí al 2026, va a llegar a las 75 mil. O sea, un aumento de casi el 1000%.

Además, para fines de este año todos los municipios del país van a contar con una Ventanilla Única en los mesones de atención social para conocer y acceder a los servicios que son parte de Chile Cuida.

Además, se crearon los Centros Comunitarios de Cuidado, siendo el primero de ellos el inaugurado en Arica durante la semana, al que se sumará otro en Puerto Saavedra, próximamente. De aquí a fines del Gobierno, habrá 100 de estos centros.