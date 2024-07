1 millón 600 mil personas han postulado al subsidio eléctrico, informó el Ministro de Energía Diego Pardow

Este lunes 15 de julio, el Ministro de Energía, Diego Pardow, informó que más de un millón 600 mil hogares del 40% más vulnerable del país postularon al subsidio eléctrico que cerró la media noche del domingo.

Ante este anuncio, el Senador por la región de O’Higgins y presidente de la comisión de Energía y Minería de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, expresó su preocupación y ha hecho un llamado a una solución integral y urgente. «Se ha logrado que un tercio de los 4,7 millones de hogares del 40% más vulnerable accedan a la postulación, pero esto no basta, porque aquí hubo problemas desde el acceso a Internet, la repactación -que no ocurrió en la mayoría de los morosos- y de los problemas de clave única o ruralidad para poder llegar. Esto no nos puede dejar tranquilos. Urge una solución integral,» declaró el Senador Castro.

El senador subrayó la necesidad de garantizar que todos los hogares vulnerables tengan la oportunidad de postular y acceder a los beneficios que se están diseñando en la nueva ley. «No me puedo sentir conforme si solo uno de cada tres de esos 4,7 millones de hogares logró postular. Aquí se trata de que todos postulen, porque van a tener el derecho en la nueva ley que se va a diseñar y, por lo tanto, el Gobierno debe pavimentar el camino para que eso ocurra.»

Castro ha instado al Gobierno a abrir una nueva postulación lo antes posible, idealmente a principios de agosto, para que todos los hogares del 40% más vulnerable puedan ser incorporados en el subsidio que se pagará en octubre. Además, resaltó la importancia de abordar las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que también están sufriendo con el alza de tarifas eléctricas.