Avanza en el Congreso proyecto que fortalece el sistema de Inteligencia

Con la aprobación de 60 artículos más, el proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia experimentó un rápido avance, restando fundamentalmente las normas vinculadas al levantamiento del secreto bancario.

Así lo informó el presidente de la comisión de Seguridad, senador Iván Flores, quien señaló que “hemos generado importantes acuerdos en la comisión y ello augura un buen resultado para despachar la iniciativa”. “Lo que estamos haciendo con este proyecto es otorgar herramientas y colmillos al Servicio de Impuestos Internos y a la Dirección de Aduanas, entre otros servicios, para que, efectivamente, podamos perseguir la ruta del dinero del crimen organizado. No hay que olvidar eso, estamos persiguiendo al crimen organizado; por lo tanto, el que nada hace, nada teme, para que a algunos se le quiten los nervios”.

Sobre la votación, precisó que “el lunes hemos convocado extraordinariamente, quedando pendiente un artículo que es el que genera más discrepancia en este proyecto que yo creo que al final vamos a terminar votándolo, sino es por unanimidad, por amplia mayoría y se trata de abrir el secreto bancario tratándose de casos de crimen organizado.

En eso ya hemos resuelto dos materias que son similares y finalmente terminamos aprobando”. Por otra parte, el senador DC agregó que “estamos, además, buscando la mejor fórmula para sumar el “No Cash”, que no es otra cosa que evitar las compras millonarias con maletas de billetes, tal como ya se prohíbe en países con estándar OCDE. Y ello ¿por qué? Porque seguimos observando cómo en tiendas lujosas se siguen realizando compras con esta modalidad; hasta contadores de billetes tienen. ¿Y por qué no compran con tarjeta o cheques y llegan con el maletín con plata? ¿Sospechoso? Por cierto. El “No Cash” es algo que tenemos que incorporar en este proyecto y es parte del debate. He pedido un informe comparativo a la biblioteca del Congreso Nacional para buscar la mejor forma”.