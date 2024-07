Senador Alejandro Kusanovic por estabilización de precios de la luz en Magallanes: “aquí no hay que buscar culpables, si fue este gobierno o el anterior poco importa, lo que hay que hacer ahora es buscar soluciones que aminoren este impacto ”

El anuncio del alza de las tarifas eléctricas que comenzará a regir desde el 1 de julio de este año se aplicara de Arica a Magallanes, aun cuando inicialmente solo iba a afectar a las regiones que son parte del sistema interconectado que llega hasta la región de los Lagos, sin embargo, luego del anuncio se transparento que el aumento previsto llegaría hasta Magallanes la que experimentarían un alza de un 13%, situación que afectará especialmente a su población durante el invierno, debido a las reducidas horas de luz natural. Por tal motivo y aprovechando la visita del ministro de energía, Diego Pardow, los cinco parlamentarios se reunieron los días jueves y viernes de esta semana para tratar este tema y revisar las propuestas que plantea el gobierno.

En este contexto, el gobierno transparento que ve difícil ampliar el subsidio en Magallanes – por el alza del precio de la luz – más allá del 40% del Registro Social de Hogares, desechando de momento las propuestas que proponían ampliarlo hasta un 60% de la población vulnerable de la región, sosteniendo que primero debían tener claridad de cual iba a ser el impacto real del subsidio una vez que se produzca efectivamente el alza. A su vez, el Ministro de Energía, señalo que la propuesta del gobierno va por el lado aumentar el impuesto al carbón para destinarlo al subsidio, lo que en su momento no tuvo consenso en el Congreso Nacional, ya que esta idea ya había sido propuesta originalmente por el diputado frenteamplista Jaime Mulet, donde se rechazo la admisibilidad de esta indicación en la Cámara de Diputados.

Tras la cita, el senador Alejandro Kusanovic, se mostró preocupado y aclaro que “aquí no hay que buscar culpables, si fue este gobierno o el anterior poco importa, lo que hay que hacer ahora es buscar soluciones. Las personas lo que hoy necesitan son propuestas concretas y el gobierno debe tener apertura de escucharlas todas y no cerrase solo a buscar alternativas para aminorar el gran impacto del alza” aseguro.

El parlamentario fue más allá y planteo como solución incluso poder aumentar transitoriamente en 1 punto el IVA hasta por 3 o 4 años, y con eso se pagaría la deuda de 6.500 millones de dolares y sobraria, pero esto no solucionaria el problema totalmente ya que nos quedaria el porcentaje del alza por la actualización de la tarifa que es del orden del 66% del total del alza, por cual bajaría de un 54% a un 35%, y este 35%, aprovechando los recursos que no sobrarían del iva, se debería subir en tres años a razón de un 11% o 12% por año que es mucho menos impactante para toda la comunidad».