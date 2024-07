Gremio de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se refiere a cambio en la Dirección del Servicio

Frente a los Cambios en la Orgánica SII anunciados por el Ministerio de Hacienda y el SII

2 de julio de 2024

La Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (ANEIICH), centenaria

organización sindical, multiestamental representante de todos los escalafones de trabajadores y

trabajadoras del Servicio de Impuestos Internos, tomó conocimiento el lunes de los cambios en la

dirección del SII anunciados por el Ministerio de Hacienda, incluido el cese de Hernán Frigolett

Córdova en su cargo de Director Nacional, la coetánea salida de Juan Apablaza como Subdirector

de Asuntos Corporativos, y la designación de Javier Etcheberry Celhay en este último cargo, quien

además asumirá desde el 8 de julio de 2024 como Director Nacional (S), mientras se realiza un

concurso de ADP para nombrar el titular del cargo.

En relación con estas decisiones manifestamos lo siguiente:

1) Habiendo solicitado la ANEIICH, al Presidente de la República Sr Gabriel Boric, la salida del

director Frigolett del SII mediante carta entregada por un grupo de dirigentes el 3 de junio

de 2024 en el Palacio de la Moneda, valoramos positivamente que se haya comunicado

que dicho funcionario cesará en su cargo de Director Nacional a partir del 8 de julio. Su

salida fue una demanda expresa de nuestra organización frente a las faltas a la ética, la

discriminación y prácticas antisindicales que implementó, y confiamos que los cambios

constituyan una oportunidad para reconstruir el dañado clima laboral y propiciar la

generación de relaciones laborales positivas, pero sobre todo, para que el SII recupere la

conducción, la fortaleza institucional, su posición de incidencia pública y retome el sitial de

prestigio ante la ciudadanía, el que entre otras situaciones, se descuidó con actuaciones

apresuradas y no garantes de los derechos funcionarios como ocurrió con la indebida e

ilegal exposición de un grupo de funcionarios/as de carrera en el “Caso

Hermosilla/Audios”.



2) Oportunamente expusimos al Director Frigolett las complejidades que enfrentaba nuestra

institución. Hacienda y finalmente el propio Presidente de la República fueron informados

de esas mismas situaciones, y a este último requerimos su intervención para dotar al SII de

una conducción que permitiera garantizar que el PDL que contiene el “Cumplimiento de

obligaciones tributarias” y “Fortalecimiento institucional del SII”, viera luz con un SII

cohesionado en todos sus estamentos. Para ello, será fundamental que se abran espacios

de real diálogo, y se corrijan los incumplimientos e inequidades que el Director Frigolett

instaló en el SII y sus trabajadores/as a propósito del Proyecto de Fortalecimiento

institucional.

3) El cumplimiento de la misión institucional sin duda requiere aprobar reformas legales que

doten al SII de facultades que – anteponiendo el interés general por sobre el individual -,

permitan cumplir de modo aún más eficaz y eficiente nuestro trabajo. Pero sabemos que ello no es suficiente por sí sólo, ya que además se requiere dotación suficiente para

cumplir esa tarea con pleno respeto de los derechos laborales, infraestructura que

dignifique la función, equipamiento no obsoleto, y por supuesto, activar completamente la

carrera funcionaria cuidando de esa forma el principal activo de una organización: sus

trabajadores, que deben ser reconocidos sin discriminaciones, por el trabajo que cada uno

realiza, con pleno respeto de sus derechos. Es indispensable tener en vista que los

trabajadores esperan los llamados a concurso para ascender legítimamente un grado en su

escalafón.

4) Se necesita una dirección del SII que conduzca en pos de esos objetivos, y con capacidad

de retomar una senda de relaciones laborales fluidas y constructivas que permitan unir al

servicio con sus trabajadores y trabajadoras en torno a las prioridades avancen en el

desarrollo del país y la construcción de una sociedad más inclusiva y justa.

5) En ese sentido la incorporación del ex Director Javier Etcheberry, puede ser una

oportunidad, tanto para los trabajadores/as como para el SII. El Sr. Etcheberry condujo por

12 años al SII post dictadura (1990 y 2002) con un sello “Modernizador’. Hoy, dos décadas

después, las y los funcionarios esperamos que – al alero del ordenamiento jurídico

actualmente vigente (tratados internacionales, Ley N° 19.296, instructivos presidenciales y

del Servicio Civil sobre Relaciones Laborales entre otros) – podamos trabajar de manera

constante, constructiva y respetuosa, en todos los temas pendientes.

6) La gobernanza del SII es una materia a debatir. La autonomía, los conflictos de interés, las

competencias directivas, el conocimiento del negocio, calidad técnica, transparencia, son

temas fundamentales para proveer un cargo de tanta relevancia. Observaremos con esa

mirada el proceso de selección ADP anunciado por Hacienda.

Somos una institución con más de 120 años de existencia, que con trabajadoras/es altamente

capacitados cumple la función pública encomendada de manera dedicada, comprometida, eficaz,

eficiente y proba. Queremos seguir sirviendo al país con estándares de Excelencia y para ello

seguiremos trabajando, a fin de recuperar completamente nuestro prestigio y poniendo en el

centro la misión institucional del SII.

Les saluda, Directorio Nacional ANEIICH

Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile

Presidenta Evelyn Cecilia Apeleo Toledo

Vicepresidente Rodrigo Maximiliano Cordero Reyes

Secretaria General Valeria Solange Rojas Silva

Tesorero Nacional Sebastián Patricio Briceño Labra

Directora Claudia Valeria Mayorga Maldonado

Directora María Leonor de la Fuente Estay

Director David Mauricio Salas Barrera