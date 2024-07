Diputado Christian Matheson envía oficio desde Cámara de Diputados por “arbitraria” decisión de eliminar a Presidente Ibáñez de Copa Chile

El parlamentario magallánico solicitó a la organización del campeonato reconsiderar la decisión adoptada, “ya que no solo perjudica al equipo de mi región, sino que también desprestigia la institucionalidad nacional”.

Con profunda molestia se mostró el diputado magallánico Christian Matheson ante la eliminación de Copa Chile del Club Presidente Ibáñez, debido a que según la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), no estaban las condiciones climáticas para jugar el partido frente a Huachipato en Punta Arenas y debido a que se le ofreció al club de la Asociación 18 de Septiembre cambiar su condición de local a otra ciudad y ellos se habrían negado.

El parlamentario envió un oficio a través de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja dirigido a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), al Ministerio del Deporte (Mindep) y al Instituto Nacional del Deporte (IND).

Matheson manifestó molesto que “solicito oficial al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, al ministro del Deporte y al director del Instituto Nacional del Deporte. Con asombro nos enteramos en la Región de Magallanes de la decisión de los organizadores de la Copa Chile que frente a las dificultades climáticas que en dos oportunidades impidieron el encuentro entre los clubes Presidente Ibáñez y Huachipato, que debía realizarse en nuestra región, por decisión administrativa se permitió la clasificación del conjunto acerero en desmedro del equipo amateur que representa a mi región”.

El parlamentario agregó que “tal decisión, totalmente anticompetitiva, antideportiva y ajena a la seriedad del deporte, priva a la Región de Magallanes de poder competir en uno de los eventos deportivos nacionales más importante, dejando el espectáculo de lado por mera arbitrariedad”.

Además, el diputado señaló que “cabe tener presente que la Región de Magallanes y Antártica Chilena no tiene fútbol profesional y se veía en este campeonato como la gran posibilidad que un club nuestro nos represente en la escena nacional. Quienes vivimos en la Patagonia sabemos que existen inclemencias climáticas que no permiten desarrollar en un cien por ciento las actividades deportivas programadas, sobre todo en invierno, lo que esperamos sea considerado por la autoridad, no imponiéndose un castigo deportivo, ni a sus aficionados por dicha situación natural”.

Fue enfático en recalcar que “la organización ha castigado a toda una región por su situación climática adversa, sin intentar dar una solución para que el partido se juegue en otra fecha. Visto de otra forma nos han invitado para darnos por perdedores, una falta de respeto para quienes de manera amateur viven día a día el deporte y compiten en desigualdad de condiciones y sueñan con tener algunos minutos en un campeonato nacional y que viendo con los requisitos de la organización ven como perdido el partido que aún no se ha comenzado a jugar. Estos equipo amateurs no cuentan con los recursos que les permitan desplazarse a otras regiones del país para realizar la actividad”.

Finalmente Matheson pidió que “la organización responsable de la Copa Chile reconsidere la determinación adoptada que no solo perjudica a mi región, sino que también desprestigia la institucionalidad nacional”.