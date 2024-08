“Corazón de Escarcha”: la película | Salvador Tapia



Una nueva producción cinematográfica se vive en la región de Magallanes, y que pronto recorrerá el país dada la calidad de la misma: “Corazón de Escarcha”.



Iniciativa de magallánicos que visita paisajes naturales con hermosas fotografías, no sólo de la extensa estepa austral, sino también, de intrincados recovecos y perspectivas humanas difíciles de entender y con múltiples maneras de expresar, como diría Fiódor Dostoyevski, tales como el amor, la envidia, la soledad, y la identidad del habitante del extremo sur del país.



Si bien es cierto es una tarea titánica lograr acercarse a ese corazón central humano rodeado de la escarcha magallánica, en esta ocasión, los intérpretes logran conmover a un público, y que se muestra en el detalle; al final de la película la gente aplaude, y celebra los reflejos de sus propias vivencias que se expresan en la pantalla, y que traslucen en el guion y la trama misma del largometraje.



La cinta, dirigida por Silvio Reyes Rolla, nos conduce a planos sutilmente expuestos de clases sociales, de la corrupción, de muerte y miedos frente a los desafíos que la vida misma nos impone, y que se desenvuelven y desarrollan a cada paso de la trama.



Efectivamente, es una película que no esconde los problemas sociales, o culturales que los tiene toda sociedad, pero qué en esta ocasión, son llevados de manera visual y de interpretación actoral, que sólo ojos agudos lo perciben. Es decir, no es una película panfletera, incluso en el mal término de la palabra, ya que no cansa o aburre, al contrario, entretiene e identifica.



En la parte técnica, es una película que tiene muy buen diseño gráfico, de audio y mantiene un ritmo que pocas películas sólo con actores y actuación lo logran, es decir, a la antigua.



Hoy la inteligencia artificial, o los efectos especiales en las producciones cinematográficas ayudan, pero también cansan, pero nuestro “Corazón de Escarcha”, no requiere de aquellas ayudas externas, ya que con su sola presencia magallánica se impone.

Excelente producción cinematográfica.