Investigador de Magallanes integra Comité Científico de Cambio Climático





El Dr. Rodolfo Sapiains es uno de los once investigadores que asesorará en políticas climáticas, abordando desafíos como la protección de océanos y la escasez hídrica, con respaldo de los Ministerios de Ciencia y Medio Ambiente.



Un nuevo hito en la lucha contra la crisis climática en Chile se llevó a cabo a finales de julio tras anunciarse oficialmente la conformación del Comité Científico de Cambio Climático (C4), el que está integrado por destacadas y destacados científicos de diversas disciplinas y regiones del país, quienes brindarán asesoramiento para que la elaboración, diseño, implementación y actualización de las políticas establecidas en la Ley Marco de Cambio Climático estén sustentadas en la mejor evidencia científica disponible.



Entre los desafíos inmediatos de este grupo se encuentran la revisión de los instrumentos de gestión asociados al Cambio Climático, como por ejemplo la actualización de los planes sectoriales, las estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero y la promoción de la investigación en áreas críticas, como la energía renovable, la conservación de ecosistemas y la agricultura resiliente.



Verónica Vallejos, seremi de Ciencia, comentó que el Ministerio de Ciencia tiene un rol clave en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, al ser la entidad encargada de la Secretaría Técnica del Comité Científico Asesor. “Hace unos días se dio a conocer a las y los integrantes de este comité, quienes fueron seleccionados mediante un proceso concursal a nivel nacional y que trabajarán de manera colaborativa con tomadores de decisión para asegurar que las políticas públicas asociadas al cambio climático se basen en evidencia científica rigurosa y actual. El comité está integrado por investigadores e investigadoras de diversas disciplinas y regiones, y me alegra saber que la macrozona austral cuenta con un representante, el Dr. Rodolfo Sapiains, quien ha estudiado la percepción y comportamiento humano frente al cambio climático”.



En la misma línea, Enrique Rebolledo Toro, Seremi del Medio Ambiente destacó que: “La conformación de este comité nos permitirá contar con más y mejor evidencia para la toma de decisiones ante los procesos de adaptación y resiliencia frente al Cambio Climático. Como Ministerio del Medio Ambiente, y como Gobierno de Chile, nos hemos impuesto ambiciosos desafíos ambientales, entre ellos: alcanzar la carbono-neutralidad para el año 2050; y sin lugar a dudas, contar con el apoyo técnico de estos once expertos nos ayudará alcanzar estos objetivos. Desde Magallanes esperamos estar bien representados para que la mirada desde la Patagonia derive en acciones a nivel nacional».



La región tiene representación



El C4 está compuesto por once destacados científicos y científicas provenientes de distintas regiones de Chile. Sus especialidades abarcan desde la oceanografía y la ecología hasta la ingeniería y las ciencias sociales, garantizando un enfoque multidisciplinario en el abordaje del cambio climático.



Uno de los integrantes es el psicólogo ambiental, investigador colaborador del Centro de Investigación GAIA Antártica (CIGA) de la UMAG y parte del equipo del Nodo Ciencia Austral, Dr. Rodolfo Sapiains, quien se especializa en el estudio de la dimensión humana del cambio climático desde una perspectiva psicológica.



En relación a su selección, Sapiains manifestó que “es una gran responsabilidad ser parte de este comité, principalmente por dos razones. Por una parte, porque generalmente este tipo de instancias tienden a estar conformadas mayoritariamente por investigadores de las ciencias naturales o ciencias biofísicas, y en ese contexto es una motivación adicional el poder incorporar elementos desde la psicología y otras ciencias sociales y así contribuir con un enfoque interdisciplinario a las políticas relacionadas al cambio climático. Por otra parte, este comité está conformado con una lógica de descentralizar, y yo tengo residencia en Punta Arenas e investigación en esta región por lo que espero que mi participación pueda contribuir a incluir la visión de las regiones extremas, en este caso de Magallanes, en los debates que se vayan generando”.



Es importante destacar que la conformación de este comité se realizó mediante un proceso competitivo y riguroso. De 55 postulaciones, se evaluaron 53 candidaturas. La selección priorizó la excelencia académica, la diversidad regional y de género, y la representación disciplinaria.



Toda la información sobre el Comité Científico Asesor de Cambio Climático, sus actividades, integrantes, publicaciones y otros materiales, están disponibles en el sitio web del Ministerio de Ciencia https://minciencia.gob.cl/areas/comite-cientifico-asesor-cambio-climatico/.