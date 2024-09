INIA y FIA realizarán seminario internacional sobre carbono neutralidad en sistemas ganaderos en Magallanes



– El evento tendrá lugar el 25 de septiembre a las 9:00 AM en el recinto de ASOGAMA, Punta Arenas, y contará con la participación de expertos nacionales e internacionales en producción ganadera y carbono neutralidad.

El seminario tiene como objetivo difundir estrategias para mitigar las emisiones en los sistemas ganaderos de bovinos de carne en Magallanes, en el marco de la hoja de ruta hacia la carbono neutralidad. Esta iniciativa, titulada «Desafíos actuales para la ganadería de carne de bovinos de Magallanes: hacia la carbono neutralidad como aporte al cambio climático», es organizada por INIA Kampenaike y promovida por la agencia FIA (Fundación para la Innovación Agraria), ambas instituciones del Ministerio de Agricultura.







“Con este evento buscamos, en primer lugar, que se comprenda qué es la carbono neutralidad y sus beneficios, no solo ambientales, sino también productivos y comerciales. Queremos que los productores de Magallanes adopten manejos y estrategias que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático”, comentó Francisco Sales, investigador de INIA y responsable de la iniciativa.







Por su parte, Víctor Vargas, representante regional de FIA, destacó la relevancia de apoyar iniciativas que fomenten la transferencia de conocimiento en los territorios y promuevan sistemas productivos más sustentables. “Este evento es una contribución del sector para enfrentar el cambio climático, generando una producción más amigable con el medio ambiente”, afirmó.







El seminario contará con la participación de expertos de distintos centros de INIA a nivel nacional, quienes compartirán su experiencia en la producción y balance de carbono en sistemas de carne y leche. Además, se presentarán casos de éxito de otras regiones del país. Entre los principales expositores se encuentra el Dr. Alexandre Berndt, de EMBRAPA Brasil, quien compartirá la experiencia de productores brasileños que han implementado sistemas basados en la carbono neutralidad.







Francisco Salazar, investigador de INIA Remehue y uno de los expositores nacionales, subrayó que “este seminario es una contribución invaluable para el desarrollo de medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero”. Además, destacó que Magallanes se encuentra en una posición privilegiada, al capturar más carbono del que emite, lo que abre nuevas oportunidades para los sistemas productivos de bovinos y ovinos de la región, alineados con la meta nacional de carbono neutralidad para 2050.







El evento, que comenzará a las 9:00 AM en el recinto de la Asociación de Ganaderos de Magallanes, ASOGAMA, cuenta con el apoyo de la Asociación de Criadores de Angus de Magallanes y Carnes Natales. La actividad está abierta a toda la comunidad, especialmente a productores de bovinos y ovinos, así como a representantes de otras áreas productivas de la región.







INIA tiene como misión contribuir a la sostenibilidad del sector agroalimentario, promoviendo la seguridad y soberanía alimentaria, la creación de valor y la innovación para agricultores, socios estratégicos y la sociedad en general, a través de la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica.