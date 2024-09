Los mejores juegos para celular en 2024



Los videojuegos móviles siguen creciendo y creciendo año tras año. El desarrollo de éstos se volvió cada vez más importante y es por este motivo que el catálogo de Google Play tiene mayor cantidad de títulos con entregas más completas tanto en niveles gráficos como en variedad. En Play Store podrás encontrar juegos para todos los públicos, desde mundos abiertos hasta battle royal, en equipos hasta juegos de un jugador. El abanico de opciones abarca todos los gustos.



Un buen juego para celular se distingue por su capacidad para ofrecer una experiencia optimizada para dispositivos móviles. La esencia de un juego exitoso radica en su capacidad de mantener el interés del jugador, ser fácil de usar y contar con un diseño virtual atractivo tanto en sus personajes como en el menú principal del juego.

Para lograr esto, los controles tienen que ser intuitivos y estar bien adaptados a todos los tipos de pantallas, asegurando una buena experiencia de juego, fluida y natural. Los controles tienen que ser claros para hacer más sencillas las acciones.



A continuación, veremos cuales son los mejores juegos de 2024 para que descargues en tu móvil y comiences a jugar al que más te guste. Algunos serán gratis y otros requieren de un pago para adquirirlos.

Mejores juegos gratuitos

Por ser gratis, la mayoría de estos juegos cuentan con anuncios publicitarios ya que es la forma que tienen las compañías desarrolladoras de conseguir dinero para financiar estos títulos. Además, cabe destacar que en la mayoría de los juegos encontrarás tiendas para mejorar tu experiencia de juego, en ellas podrás comprar desde vidas hasta equipamiento o potenciadores para mejorar tu personaje.



En la siguiente lista nos concentraremos en algunos de los juegos del momento, los cuales tienen las mejores reseñas de sus jugadores:

Shooters

De un tiempo a esta parte, los juegos de tiradores se han convertido en uno de los más populares. Éstos cuentan con la modalidad battle royal que consiste en un mapa con una determinada cantidad de jugadores que competirán para eliminarse entre sí hasta que solo quede un jugador con vida.







CALL OF DUTY: MOBILE



Tras su lanzamiento en 2019, Call of Duty: Mobile se convirtió en uno de los juegos para móvil másexitosos de la historia, por su capacidad de ofrecer una experiencia de juego a la altura de las últimas entregas de esta exitosa saga. Hoy en día, este título es elshootermás jugado en Android y uno de losjuegos favoritos de la comunidad de usuarios de Android.





PUBG MOBILE



Este battle royale ambientado en tiempos de guerra es uno de los juegos más populares del momento. En este juego tendrás que crear estrategias y usar el ingenio para sobrevivir en la batalla. Si eres el último en pie, serás el ganador.





FORTNITE



En este juego aterrizarás en un amplio mapa y lucharás contra otros 99 jugadores. Deberás obtener recursos para construir y abrir el cofre para obtener armamento y potenciadores que te permitan mantenerte con vida. Cabe destacar que no cualquier celular soporta este juego, te recomendamos que utilices un celular del tipo gamer para que tu experiencia de juego sea óptima.

Juegos de rol

En estos juegos, cada jugador asume el papel de un personaje jugador, lo que implica adoptar su identidad, motivaciones y objetivos.



AMONG US



Si bien ya no tiene la misma fama que adquirió en la pandemia, este título se convirtió en un clásico moderno. Among Us es el clásico juego de »encontrar al impostor», un concepto sencillo que irá complicándose con el devenir de la partida. La versión de Android se puede disfrutar en cualquier parte, es gratuita, y tiene juego cruzado (crossplay) con iOS, PC y consolas por lo que podrás jugar con tus amigos sin necesidad de tener el mismo dispositivo.



GENSHIN IMPACT

Su argumento nos cuenta la historia de dos gemelos que, por culpa de una deidad maligna, han sido separados y forzados a caer en un profundo sueño. El objetivo será recuperar a nuestro querido hermano o hermana viajando por el continente Teyvat. Este juego cuenta con muy buen apartado gráfico y sonoro y muy buena jugabilidad. Si bien es gratis, contiene pagos in-app.

LEAGUE OF LEGENDS: WILD RIFT

El League of Legends es uno de los juegos de época que marcó una generación. Es de los más jugados a nivel mundial y se adapta perfectamente a los dispositivos móviles. A su vez, es un juego de estrategia con batallas 5 vs 5 y controles optimizados para pantallas táctiles.

Juegos de deportes

Históricamente, los juegos de deportes han sido de los más consumidos en las consolas, PC y los dispositivos móviles, como el celular gamer.

EA SPORTS FC MOBILE

El famosísimo juego de fútbol, antes llamado FIFA, brinda entregas anuales en los que podrás armar tu Ultimate Team con los mejores jugadores del mundo y dominar el mundo con tu equipo. Cuenta con juego online por lo que podrás enfrentarte con jugadores de todo el mundo.

NBA LIVE MOBILE

Para los amantes del baloncesto, Electronics Arts ofrece NBA Live Mobile, un juego donde será posible guiar a una plantilla repleta de estrellas de la NBA hacia lo más alto, creando tácticas y formando un equipo cada vez mejor. Este juego también cuenta con modo online.

ASPHALT 9 LEGENDS

Rompe el asfalto en la experiencia de carreras de consola definitiva para dispositivos móviles. Disfruta de los controles intuitivos mientras te pones al volante de más de 50 prestigiosos coches de ensueño en 70 pistas que desafían la gravedad. Completa más de 800 eventos en el modo carrera individual y enfréntate a hasta 7 jugadores en tiempo real en el modo multijugador. ¡Incluso puedes crear tu propio club de carreras y reclutar jugadores para competir en equipo y ser el mejor del mundo!

Mejores juegos pagos

Si bien estos juegos son menos descargados que los gratuitos, no podemos dejarlos de lado ya que en 2024 hay grandes opciones para disfrutar en tu teléfono celular.

MINECRAFT

Este conocido juego de PC incursionó en el mundo de los videojuegos móviles y se convirtió rápidamente en un éxito. Minecraft es un juego de bloques que podrás transformar en cualquier cosa que te imagines. Juega en el modo creativo con recursos ilimitados o busca herramientas para defenderte de los peligros que acechan en el modo supervivencia. Con el juego multiplataforma sin interrupciones en Minecraft: Bedrock Edition, podrás aventurarte por tu cuenta o con tus amigos y descubrir un mundo infinito generado aleatoriamente lleno de bloques que minar, biomas que explorar y criaturas con las que entablar amistad (o luchar).



GRID AUTOSPORT



Si sigues de cerca el automovilismo, no encontrarás mejor juego Android de carreras que GRID Autosport. Tendrás el privilegio de ir al volante de algunos de los deportivos y supercoches más emocionantes, con gráficas de carrera dignas de una consola en las pantallas de los celulares.

DEAD CELLS

Juega como un experimento alquímico fallido y explora un castillo en constante cambio y expansión para descubrir lo que sucedió en esta lúgubre isla. Eso suponiendo que seas capaz de abrirte paso y derrotar a sus guardianes.

Juegos de casino

Los juegos de casino han tomado mucha relevancia en los últimos tiempos. Aprovechando nuevas tecnologías, se les brinda a los usuarios experiencias inmersivas en tiempo real al alcance de cualquier dispositivo que se conecte a internet.

La variedad de slots y mesas dan la oportunidad de jugar como en un casino real. Si bien en estos tipos de juego no hay que pagar para descargarlos, si deberás ingresar dinero para poder jugar.

Conclusión

En resumen, un buen juego para celulares combina jugabilidad adictiva con una experiencia de usuario optimizada, creando un producto que entretiene y se adapta a las necesidades y preferencias de los jugadores.