Punta Arenas mantiene su alta calidad de vida urbana, según Índice de Calidad de Vida Urbana, ICVU 2023







– Las dimensiones “Condiciones Laborales”, “Vivienda y Entorno”, “Condiciones Socioculturales” y “Salud y Medio Ambiente” continúan en un nivel Alto.

– Las dimensiones de “Ambiente de Negocios” (Bajo) y “Conectividad y Movilidad” (Medio-Alto) son las que presentan niveles más preocupantes.





La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) dio a conocer el Índice de Calidad de Vida Urbana, ICVU 2023, elaborado por la CChC y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica, que tiene por objetivo comprender las brechas en la calidad de vida urbana en las distintas ciudades del país y de esta forma, aportar al diseño de políticas públicas y a la focalización de recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades analizadas.







Según el estudio, Punta Arenas se mantiene en un nivel de calidad de vida urbana alto, destacándose en las dimensiones de “Condiciones Laborales” (Alto) y “Vivienda y Entorno” (Alto). En tanto, la capital de Magallanes experimentó mejoras, pasando de nivel Medio-Alto a Alto, en las dimensiones de “Condiciones Socioculturales” y “Salud y Medio Ambiente”. Sin embargo, la comuna registra sus niveles más deficientes en las dimensiones de “Ambiente de Negocios” (pasando de nivel Medio-Bajo a Bajo) y en “Conectividad y Movilidad” (Medio Alto).







Al respecto el presidente de la CChC Magallanes Cristóbal Bascuñán indicó que “el ICVU es un insumo valioso que permite entender la situación de la calidad de vida de Punta Arenas en un escenario post pandemia, ya que las mediciones fueron entre los años 2022 y 2023. Este índice nos ayuda a identificar las oportunidades de mejora, como es: Ambiente de negocios y Conectividad. Es relevante tener presente que debemos seguir trabajando en conjunto para que los proyectos de infraestructura habilitante de nuestra región se puedan llevar a cabo, aportando al desarrollo económico, generando empleo y elevando la calidad de vida de quienes habitamos Magallanes. Como sede regional de la Cámara Chilena de la Construcción siempre impulsaremos los proyectos relacionados a la conectividad vial, aérea y portuaria, para justamente poder responder adecuadamente a los requerimientos de la comunidad y así también poder estar preparados para la llegada de nuevas industrias, como la del hidrógeno verde”.







Por su parte, Arturo Orellana, director del Instituto de Estudio Urbano de la PUC y del Proyecto ICVU, declara que “Punta Arenas es una comuna que históricamente ha estado en un nivel Alto o Medio-Alto, que se encuentra entre las 20 ó 30 mejores comunas en cuanto a calidad de vida en Chile. Esto se expresa en que no tiene niveles de hacinamiento tan grandes y tiene buenas condiciones de espacio público y seguridad, entre otras condiciones. Donde hay que poner el acento es en ‘Ambiente de Negocios’: Punta Arenas es una ciudad que depende mucho del Estado, que no ha logrado generar un potencial de desarrollo económico y productivo a la escala de ciudad intermedia que es. Otro aspecto a tener en cuenta, es ‘Conectividad y Movilidad’, que si bien tiene un nivel Medio-Alto, manifiesta que a ciertas horas empieza a haber problemas que antes no había”.







Orellana plantea que la capital regional jugará un rol trascendental en la llegada del hidrógeno verde a Magallanes: “El panorama sigue siendo positivo, porque Punta Arenas continúa liderando la calidad de vida urbana en Chile, no obstante las preocupaciones son la falta de desarrollo económico y productivo, alternativo a lo que ya es tradicional, y que no se deteriore progresivamente lo que es conectividad y movilidad. La llegada de la industria del Hidrógeno Verde probablemente significará que Punta Arenas juegue un rol muy importante, pero para eso debe mejorar la oferta hotelera, la oferta de restaurant, ampliar comercio y servicio para satisfacer demandas que se dará por flujo, etc. Además, habrá que empujar un desarrollo portuario con una mirada más integral. Todo esto ayudaría a mejorar el Ambiente de Negocios en Punta Arenas”.







Principales resultados







El ICVU 2023 mide la situación de todas las comunas del país que tienen al menos en torno a los 50.000 habitantes, para lo cual se analizan datos públicos y oficiales vinculados a 44 variables, las que se agrupan en seis dimensiones: Condiciones laborales; Ambiente de negocios; Condiciones socioculturales; Conectividad y movilidad; Salud y medio ambiente y Vivienda y entorno.







En comparación con los resultados obtenidos en 2022, el ICVU 2023 muestra que 66 comunas (correspondientes al 67% de las comunas analizadas y donde residen poco más de 8.500.000 personas) mantuvieron su nivel de calidad de vida urbana. En tanto, 33 comunas (correspondientes al 33% de las comunas analizadas, con casi 5.400.000 habitantes) exhibieron cambios de nivel: 14 mejoraron su calidad de vida urbana y 19 experimentaron un empeoramiento en esta materia.







El director del Proyecto ICVU, Arturo Orellana, señaló que en esta versión se trató de identificar aquellos aspectos en que los gobiernos comunales tienen mayor y menor capacidad de gestión con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus vecinos.







Según la encuesta que se aplicó para estos efectos, los municipios tendrían mayor capacidad de incidencia en las siguientes dimensiones: Condiciones socioculturales (75%), Vivienda y entorno (50%) y Salud y medio ambiente (31%). En cambio, las menores capacidades de gestión se asocian a las dimensiones Conectividad y movilidad (29%), Ambiente de negocios (21%) y Condiciones laborales (20%).







Dado este escenario, el ICVU 2023 explora una serie de alternativas para, vía colaboración público-privada, mejorar la calidad de vida urbana en las tres dimensiones en que se observan los resultados más bajos, tanto a nivel de comunas intermedias como de áreas metropolitanas y de la Región Metropolitana: Condiciones laborales; Ambiente de negocios y Condiciones socioculturales.