Reconocen a ex funcionario de INDAP y presentan placa en homenaje a campesinos y trabajadores del agro





En un emotivo acto realizado en la antigua bodega de la CORA, la Seremi de Agricultura, junto a trabajadores de INDAP y otras instituciones del sector agropecuario, presentó una placa en homenaje a los campesinos y funcionarios del agro que sufrieron la violencia del golpe militar, apoyado por civiles. El evento contó con la participación de unas cuarenta personas, entre ellas un ex funcionario de INDAP detenido el 11 de septiembre de 1973 y la hija de un antiguo jefe del área social de la institución, ambos víctimas de detención, tortura y traslado a Isla Dawson.

En 1973, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en Magallanes contaba con cerca de 100 funcionarios, muchos de los cuales fueron interrogados, y sus jefaturas detenidas y llevadas a centros de tortura, incluida Isla Dawson, recordó Eduardo Ojeda, ex jefe de Área de INDAP Punta Arenas, quien también fue detenido el 11 de septiembre, el mismo día de su cumpleaños.

Durante la ceremonia, Eduardo Ojeda recibió un reconocimiento tras más de cinco décadas de haber sido despojado abruptamente de su trabajo. En su intervención, Ojeda agradeció el homenaje y llamó a fortalecer y apoyar la agricultura con el mismo compromiso que caracterizó a su generación.

La hija de Pedro Calixto, ex jefe del área social de INDAP, también expresó su gratitud por el reconocimiento a su padre, lamentando que no haya sido en vida. Pedro Calixto fue detenido por Otto Trujillo, chofer de la institución, quien actualmente cumple condena por violaciones a los derechos humanos hasta el año 2053.

“La memoria no solo honra a las víctimas, también nos enseña sobre la resiliencia y el poder de la comunidad para superar la adversidad. Reconocer estos pasados oscuros permite a la sociedad reflexionar sobre sus propios valores y comprometerse con un ‘nunca más’ auténtico y comprometido”, destacó José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial regional.

Por su parte, la Seremi de Agricultura subrayó la importancia de promover y proteger la memoria, señalando que es tarea de todos —desde los ciudadanos hasta las instituciones— instalar memoriales, crear espacios de reflexión e incluir estos temas en la educación como acciones concretas que pueden marcar la diferencia.

El director regional de INDAP, Gabriel Zegers, realizó una reseña sobre el impacto de la Reforma Agraria y la contrarreforma en el sector, destacando su relevancia histórica.

El acto concluyó con un llamado a mantener viva la memoria activa como un medio para sanar las heridas del pasado y avanzar hacia un futuro más justo y comprometido.