Seremi de Energía informa sobre mecanismo de apelación para quienes no resultaron beneficiados y detalla proyecto para triplicar cobertura del subsidio eléctrico

Seremi de Energía informa sobre mecanismo de apelación para quienes no resultaron beneficiados y detalla proyecto para triplicar cobertura del subsidio eléctrico

· De acuerdo con la autoridad regional del ramo, Sergio Cuitiño, “el 99 por ciento de los postulantes al subsidio verán en su cuenta de septiembre reflejado el beneficio”.

· El período para activar el recurso de reposición va desde el 02 (hoy) hasta el 06 de septiembre; también pueden solicitarlo las personas que, por diversos motivos -pero cumpliendo los requisitos- no alcanzaron a postular.

Punta Arenas, septiembre del 2024.- El pasado 31 de agosto se informó vía correo electrónico a todos los postulantes del primer llamado, sobre la adjudicación del subsidio eléctrico que, en Magallanes, beneficiará a más de 12 mil familias; siendo sólo 168 las que, por diversas razones, no resultaron favorecidas.

No obstante, para ellas y para quienes no calificaron o no alcanzaron a realizar su postulación en el primer proceso, este lunes 02 de septiembre se abrió el período de apelación, comunicó durante la jornada el seremi de Energía, Sergio Cuitiño.

En esta línea, la autoridad regional de Energía detalló que “no sólo las personas a quienes les salió objetada su postulación tienen derecho a apelar, sino también podrán hacerlo, mediante un recurso de reposición, aquellos que, por diversos motivos, no hicieron el trámite, quedando fuera del beneficio para el primer llamado”.

DONDE APELAR

Según el seremi Cuitiño, “el recurso de reposición se podrá interponer a través de comunicación escrita dirigida al Ministerio de Energía, en la plataforma web www.subsidioelectrico.cl, en la oficina de partes del Ministerio de Energía o de sus Secretarías Regionales Ministeriales que, en nuestro caso, está ubicada en calle O’ Higgins número 693 (esquina Carrera Pinto)”.

El seremi de Energía remarcó que el mecanismo de apelación estará vigente por espacio de 5 días hábiles desde la publicación de la resolución en el Diario Oficial, es decir, desde 02 al 06 de septiembre de 2024 y sólo por los canales oficiales comunicados por la autoridad pertinente”.

“Quiero aprovechar la oportunidad y hacer un llamado a los usuarios para que todos los trámites relacionados con el subsidio eléctrico, los hagan por los canales oficiales informados por las autoridades competentes; y si tienen dudas, consulten para evitar acciones de personas inescrupulosas”, subrayó Cuitiño.

Los montos del Subsidio Eléctrico se establecieron de acuerdo con la cantidad de integrantes del hogar que postuló y a las convocatorias del beneficio. Para este primer llamado, considerando la conformación de los hogares (desde 1 a 4 integrantes o más) el aporte estatal será de entre 23.890 y 43 mil pesos.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUBSIDIO

Al respecto, Cuitiño sostuvo que el Gobierno del Presidente Boric sabe que la cobertura del subsidio no es suficiente para el número de familias que requieren un apoyo adicional para enfrentar el descongelamiento de la tarifa de electricidad, por lo que ya ingresó al Congreso para su tramitación legislativa inmediata y tal como lo comprometió el ministro Diego Pardow, el proyecto de ley que busca triplicar el beneficio, y así abarcar a la totalidad de familias que componen el 40% del RSH.

Esto significa que, de aprobarse el proyecto de ley, la cobertura del subsidio eléctrico llegaría a 4,7 millones de hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, que se cuadruplique el subsidio a personas electrodependientes (equivalentes a 150 KWh al mes), y que se aumente en un 20% el monto del subsidio para hogares de Sistemas Medianos en Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Asimismo, está considerado disminuir las tarifas eléctricas para MiPymes y Servicios Sanitarios Rurales, a través de la creación de bolsas de precio preferente de energía y habilitar a las asociaciones de consumidores para activar el mecanismo de revisión de precios de contratos de suministro. Finalmente se perfeccionarán las facultades de la SEC para duplicar las multas y compensaciones por interrupciones no autorizadas.