Carabineros llama a postular al escalafón de Cabo 2° de Secretaría



Inscripción se realiza de manera on line



Si tienes certificación o cursos en secretariado o área administrativa, esta es una excelente oportunidad para postular a nuestra institución, señala el Suboficial Mayor Samuel Cifuentes Venegas, encargado de la oficina de postulaciones en la región de magallanes.



Dentro de los requisitos básicos que se requieren para postular a este llamado, se encuentran: ser chileno (a), estado civil soltero (a), tener entre 18 y hasta 30 años de edad (según decreto 354), poseer salud compatible con el cargo al cual postula y enseñanza media completa. Los cursos o certificaciones en el área del secretariado y administración son deseables. No es excluyente no poseerlos.



¿En qué consiste la labor de un Cabo 2° de Secretaría?



Este escalafón está pensado en proporcionar apoyo técnico administrativo y secretarial a las diferentes áreas de gestión administrativa de Carabineros de Chile, centralizando, revisando y tramitando los documentos que ingresan y egresan a los estamentos institucionales de acuerdo a las respectivas áreas de gestión, contribuyendo a la optimización de los procesos documentales.



¿Cuáles son las condiciones contractuales?



En términos generales, el grado jerárquico corresponde a Cabo 2° de Secretaría, se inicia la carrera con grado de sueldo 16°, el presente llamado permite la admisión de postulantes de la vida civil.



¿Qué duración tiene el curso?

El curso tiene una duración de 02 semestres académicos en la Escuela de Formación de Carabineros de Chile, bajo la modalidad de régimen de internado.



Finalmente, el Suboficial Mayor Cifuentes precisó que una vez egresado, el lugar de desempeño puede ser en cualquier parte del país, según necesidad institucional. Este llamado cuenta con un total de 40 cupos a nivel nacional.



Mayores antecedentes en 2-29220350 / 2-29220362 o en el sitio web www.carabineros.cl



Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 07.10.2024 al 25.10.2024

Postula en: https://postulaciones.carabineros.cl