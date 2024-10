Segegob financia proyecto de robótica para niños, niñas y adolescentes de Villa Las Nieves de Punta Arenas

A través del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Sociales, la seremi buscó apoyar a la Junta de Vecinos del sector para incorporar a este grupo etario a las actividades comunitarias, y contribuir con la reconstrucción del tejido social.

Punta Arenas.- Durante el acompañamiento a una de las actividades de desarrollo del proyecto “Robótica e impresión 3D en Villa Las Nieves”, de la Junta de Vecinos N°7, su presidenta, Gladys Hernández, sostuvo: “nos dimos cuenta que nos faltaban actividades donde los protagonistas fueran los niños, y esta es una buena temática para atraerlos, porque hoy en día esta es su temática, la tecnología. Entonces es algo que les llama la atención y lo escuchan, y básicamente por eso nosotros postulamos a este proyecto”.

Además, dentro del diagnóstico presentado en esta iniciativa adjudicada por el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Sociales de la Secretaria General de Gobierno, dicha organización territorial, describió que “el acceso a herramientas educativas relacionadas a la robótica e impresión 3D no están disponibles en nuestra localidad de manera masificada. De hecho en el establecimiento educacional que se encuentra en nuestro entorno, existe sólo un robot educativo y sin uso; y sobre la impresión 3D, no existen recursos físicos disponibles, ni proyectos o programas del Gobierno para implementar en los establecimientos el acceso a estas tecnologías”.

Entonces, detectada la temática de interés y la necesidad, esta organización comunal lograba el gran touché. “El poder llegar con los fondos, a través de las distintas organizaciones, y que no solamente estén enfocadas en los adultos mayores y adultos; y ver una Junta de Vecinos llena de niños, es porque se están haciendo bien las cosas. Por eso, felicitar a las Junta de Vecinos y al equipo de robótica que se ha instalado acá para poder trabajar con los niños desde los 6 años en adelante. Esto también va a permitir que tengamos un mejor desarrollo e ir mejorando el tejido social, gracias al Fondo de Fortalecimiento de la Secretaria General de Gobierno”, recalcó el seremi de Gobierno, Andro Mimica.

Emilia Velásquez, tiene 10 años, y reconoció que se interesó en el taller porque quería aprender cosas nuevas. “Me enseñaron a trabajar en equipo y armar robots con piezas muy pequeñas. Volvería a tomar más clases porque lo encontré súper divertido”.

Y Rafael Santana contó que el taller estuvo muy bueno, porque “me enseñaron como construir robots, como controlarlos. Había tres cosas que hacer, una que contenía la tablet, otro que construía, y otros que buscaban las piezas. Me gusta construir robots”.

Francisco Riquelme, director de Wintek Robotic, la empresa a cargo de ofrecer las clases, explicó que la instancia de aprendizaje incluso busca conseguir un objetivo más grande: “La visión que tenemos en Wintek Robotic va un poco más allá de lo que podemos enseñarle de robótica. Si bien es cierto es súper importante aprender de ciencia y tecnología, esto es algo que hoy podemos aprender en youtube de manera gratuita. Pero lo que nosotros ofrecemos es lograr un cambio en la sociedad.

Y agregó: “Entonces al enseñar robótica promovemos valores como el respeto, la empatía y la tolerancia; y además desarrollamos habilidades, entre ellas el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Entonces son conocimientos que el día de mañana independiente de lo que hagan, sin duda va a hacer muy importante.

Finalmente el director, sostuvo: “sin duda el aporte del Gobierno a las Juntas de Gobierno y/o a diversas organizaciones que están interesadas en realizar iniciativas, es un aporte importantísimo para el desarrollo de las actividades. Yo como empresa privada me veo muy limitado en las cosas que puedo hacer de manera gratuita, porque si bien es cierto que en Wintek tenemos a alumnos que van gratuito, lamentablemente no lo puedo hacer para todos gratis, porque tenemos a profesores que hay que pagarles. Entonces que el Gobierno destine fondos para actividades es como estas, permite que niñas, niños y jóvenes que no tienen acceso en sus colegios, puedan aprender robótica, además de reforzar sus valores”.