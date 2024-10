Concejala Alicia Stipicic y Estallido Social: “Los chilenos han cambiado su apoyo a ese lamentable período”

Ad portas de cumplirse el próximo 18 de octubre cinco años del “Estallido Social” y las manifestaciones que sacudieron al país, la concejala de Renovación Nacional (RN), Alicia Stipicic -quien va a la reelección- asegura que los resultados de la encuesta número 92 del Centro de Estudios Públicos (CEP), “da cuenta de que la ciudadanía lo que busca es la tranquilidad, la ciudadanía no quiere que desmoronen las instituciones y se fomente una revolución de cartón. Muchos de quienes apoyaron las violentas movilizaciones, hoy día, se arrepienten de la luz verde que la izquierda dio a la comisión de abusos y atropellos”.

Según Alicia Stipicic, el que un 50% responde que fue muy malo o malo, un 30% regular; y un 17% muy bueno o bueno, “demuestra que los chilenos han cambiado su apoyo a ese lamentable período y después del paso de los años, cuestionan los graves hechos de violencia de los cuales fuimos todos testigos, de los destrozos ocasionados al comercio y los saqueos a los supermercados y a diferentes locales. Ninguna de esas acciones tiene que ver con el interés y ánimo de buscar igualdad, todo lo contrario. A la hora de los balances, la mitad de los consultados sostiene que el estallido social fue perjudicial para Chile”.

La concejala plantea que “las estadísticas que hemos conocido por parte del Centro de Estudios Públicos son claras y está surgiendo un fenómeno que debiéramos llamar los contras octubristas y recordar que Chile es uno. A finales de 2019, sólo el 11% decía rechazar las movilizaciones, pero ahora esa cifra llega a un 34%. ¿Acaso en el gobierno de Gabriel Boric no se dan cuenta o mejor dicho, no quieren reconocer que la ciudadanía está cansada de la división, de los enfrentamientos y los ataques?, ¿no pueden ver que la seguridad es uno de los temas prioritarios para la comunidad y que la delincuencia está desatada y se entregan soluciones que no son tales, sino meros parches”.

Alicia Stipicic sostiene que al pensar en el Estallido Social se viene a su recuerdo la afirmación del ex Presidente, Sebastián Piñera, quien dijo que “se trató de un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas que buscó “debilitar las bases mismas de la democracia. Estaban dispuestos a quemarlo todo: iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía y lo que se cruzara en su camino. El fuego fue un gran aliado de estos terroristas-anarquistas que quisieron destruir nuestro país”. En tal sentido, la concejala sostiene que “cuánta razón tenía el ex Mandatario en sus palabras. Y, hoy, un amplio porcentaje de la ciudadanía considera que el Estallido Social le hizo muy mal a Chile”.