Mujeres emprendedoras de Puerto Natales crecen gracias al esfuerzo de su junta y recursos de la Secretaria General de Gobierno

La Junta de Vecinos “Chile Nuevo” es un verdadero ejemplo de organización territorial que potencia el desarrollo de su comunidad.

Puerto Natales.- En el sector de la Junta de Vecinos N°7, “Chile Nuevo”, de la comuna de Natales, existen diversos emprendimientos de distintos rubros, como talleres mecánicos, hostales, gimnasio y almacenes. Además de aquellos que no se encuentran formalizados pero que participan de bazares y ferias locales, para aumentar sus ventas, proyectando la formalización de su negocio.

En base a esta realidad es que la directiva de esta organización territorial se ha dedicado a trabajar en torno al crecimiento y desarrollo de los emprendedores del sector. Y por segundo año consecutivo, aprovechó los Fondos de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público de la Secretaría Regional de Gobierno para avanzar en esta tarea.

Al respecto Gloria Laso, la presidenta de la Junta de Vecinos, sostuvo “El año pasado, la junta postuló a un proyecto también de emprendimiento, pero para que ellas pudieran aprender a usar el computador; y este año se trabajó el marketing para que aprendieran a ofrecer sus productos”.

“Cuando se cierran algunas puertas se abren otras, y eso es lo que ha hecho el Fondo de Fortalecimiento en Natales, a través de este taller que esta levantando el Barrio “Chile Nuevo”. Son mujeres que están preparándose para tener nuevas herramientas, para mejorar y abrir nuevos campos laborales. Estamos muy contentos de poder acompañarlas en su crecimiento, a través de este fondo”, sostuvo el seremi de Gobierno, Andro Mimica.

Durante el taller se ve el entusiasmo de las mujeres emprendedoras que ponen atención a todos los conocimientos del profesor, experto en emprendimiento y marketing digital.

“Hoy todos los negocios o emprendimientos si es que quieren crecer, necesitan de herramientas digitales. La mayor parte de las ventas se hace a través de internet, y la mejor forma de publicitar es a través de redes sociales, porque tienen menor costo y mayor visibilidad. Entonces que ellas puedan ocupar estas herramientas, puede mejorar considerablemente la calidad de sus negocios, y también les puede dar este empujón para que puedan seguir creciendo”, sostuvo Jonathan Varas, profesional de la Fundación Superación de la Pobreza, más conocida como Servicio País.

El mismo profesional, explicó: “En la primera sesión se estuvieron abordando oportunidades de negocios, y los aspectos importantes a la hora de formalizar. En la segunda, vimos aspectos básicos de finanzas, como costos, establecimiento de precios; y estas últimas dos sesiones han sido de marketing, de marketing digital principalmente, aprendiendo a ocupar Instagram empresas, herramientas de inteligencia artificial como el Chat GTP, y plataformas de diseño, como lo es Canva”.

Francisca Mansilla, explica con orgullo que es la creadora del emprendimiento “Lanovmi”, una pastelería innovadora y creativa, que busca abastecer a un nuevo público en Puerto Natales, sostiene. “Me ha servido mucho el tema de los costos, la ventajas de formalizarse, cosa que desconocíamos. También aprendimos el tema del marketing, y el de las redes sociales, y de cómo se forman las empresas más grandes, entonces es una buena guía para fortalecer cada uno de nuestros emprendimientos”

Francisca reconoce el esfuerzo de su Junta de Vecinos: “Estoy feliz que mi junta siempre postule a proyectos y actividades, y facilite el espacio para que nosotras podamos realizar distintas actividades, a través del emprendimiento. Porque aquí también se generan ferias que las mismas emprendedoras participamos. Es importante que la presidenta nos potencie para que podamos surgir todas”.

Gloria Lasa, presidenta de la Junta de Vecinos, “Chile Nuevo”, explica el proceso por el que han pasado, para lograr sacar adelante a las integrantes de su organización comunal. “A través de un diálogo con la vecinas surgió la necesidad de conocimiento para usar el computador, no sabían usar el correo, ni la aplicación de diseño, Canva, ni crear una cuenta de Youtube; y después de esta conversación se nos ocurrió postular a estos fondos, en una alianza con Quiero mi Barrio”.

Gloria, envió un mensaje a sus pares de organizaciones para motivarlos a alcanzar sus objetivos: “No es difícil y es necesario. Si no saben busquen ayuda en la municipalidad o en otras entidades, por ejemplo nosotros tenemos al programa Quiero Mi Barrio, y también están las instancia de capacitación. Yo me he capacitado para hacer proyectos. Este fondo de fortalecimiento es muy bueno, por eso le recomiendo a todas las organizaciones para que postulen. Nosotros postulamos a todo los fondos del gobierno, y este de fortalecimiento es el que más me gusta, porque este capacita, y en los seguimientos hay una interacción entre el seremi de Gobierno y la gente que está detrás de él. Existe una interacción entre vecinos, junta y Gobierno. Y eso lo hace mucho más atractivo y lindo” concluyó.