Cumbre de BRICS 2024 | Declaración de Kazán: “Fortalecimiento del multilateralismo para un desarrollo y una seguridad globales justos”

Declaración de Kazán: “Fortalecimiento del multilateralismo para un desarrollo y una seguridad globales justos”

1. Nosotros, los líderes de los países BRICS, nos reunimos en Kazán, Federación de Rusia, del 22 al 24 de octubre de 2024 para la XVI Cumbre BRICS celebrada bajo el tema: «Fortalecimiento del multilateralismo para un desarrollo y una seguridad globales justos».

2. Reiteramos la importancia de seguir mejorando la solidaridad y la cooperación de los BRICS sobre la base de nuestros intereses mutuos y prioridades clave y de seguir fortaleciendo nuestra asociación estratégica.

3. Reafirmamos nuestro compromiso con el espíritu de los BRICS de respeto y entendimiento mutuos, igualdad soberana, solidaridad, democracia, apertura, inclusión, colaboración y consenso. A medida que avanzamos en los 16 años de Cumbres BRICS, nos comprometemos además a fortalecer la cooperación en los BRICS ampliados bajo los tres pilares de la cooperación política y de seguridad, económica y financiera, cultural y entre pueblos, y a mejorar nuestra asociación estratégica en beneficio de nuestros pueblos mediante la promoción de la paz, un orden internacional más representativo y justo, un sistema multilateral revigorizado y reformado, el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo.

4. Felicitamos a la Presidencia rusa del BRICS por haber organizado un diálogo de «divulgación»/»BRICS Plus» con la participación de los países en desarrollo de mercados emergentes y en desarrollo de África, Asia, Europa, América Latina y Oriente Medio bajo el lema: «BRICS y el Sur Global: Construyendo un mundo mejor juntos», en Kazán el 24 de octubre de 2024.

5. Acogemos con satisfacción el considerable interés de los países del Sur Global en el BRICS y respaldamos las modalidades de la categoría de país socio del BRICS. Creemos firmemente que ampliar la asociación del BRICS con los países en desarrollo de mercados emergentes y en desarrollo contribuirá aún más a fortalecer el espíritu de solidaridad y la verdadera cooperación internacional en beneficio de todos. Nos comprometemos a seguir promoviendo el desarrollo institucional del BRICS.

Fortalecimiento del multilateralismo para un orden mundial más justo y democrático

6. Tomamos nota del surgimiento de nuevos centros de poder, adopción de decisiones políticas y crecimiento económico, que pueden allanar el camino hacia un orden mundial multipolar más equitativo, justo, democrático y equilibrado. La multipolaridad puede ampliar las oportunidades para que los países en desarrollo desbloqueen su potencial constructivo y disfruten de una globalización y una cooperación económicas universalmente beneficiosas, inclusivas y equitativas. Teniendo presente la necesidad de adaptar la actual arquitectura de las relaciones internacionales para reflejar mejor las realidades contemporáneas, reafirmamos nuestro compromiso con el multilateralismo y la defensa del derecho internacional, incluidos los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas (ONU) como su piedra angular indispensable, y el papel central de las Naciones Unidas en el sistema internacional, en el que los Estados soberanos cooperan para mantener la paz y la seguridad internacionales, promover el desarrollo sostenible, garantizar la promoción y protección de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, así como la cooperación basada en la solidaridad, el respeto mutuo, la justicia y la igualdad. Destacamos además la urgente necesidad de lograr una representación geográfica equitativa e inclusiva en la composición del personal de la Secretaría de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de manera oportuna.

7. Reiteramos nuestro compromiso de mejorar la gobernanza mundial mediante la promoción de un sistema internacional y multilateral más ágil, eficaz, eficiente, receptivo, representativo, legítimo, democrático y responsable. Hacemos un llamamiento para garantizar una participación mayor y más significativa de los países en desarrollo y los países menos adelantados, especialmente de África y América Latina y el Caribe, en los procesos y estructuras de adopción de decisiones mundiales y para que se ajusten mejor a las realidades contemporáneas. También pedimos que se aumente el papel y la participación de las mujeres, especialmente de los países en desarrollo y los países menos adelantados, en los distintos niveles de responsabilidad de las organizaciones internacionales. Como paso positivo en esta dirección, reconocemos el Llamado a la acción del G20 sobre la reforma de la gobernanza mundial lanzado por Brasil durante su presidencia del G20. También reconocemos los diálogos y las asociaciones que fortalecen la cooperación con el continente africano, como la Cumbre del Foro de Cooperación China-África, la Cumbre del Foro India-África, la Cumbre Rusia-África y la Conferencia Ministerial.

8. Reconociendo la Declaración de Johannesburgo II de 2023, reafirmamos nuestro apoyo a una reforma integral de las Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad, con miras a hacerlo más democrático, representativo, eficaz y eficiente, y a aumentar la representación de los países en desarrollo en la membresía del Consejo para que pueda responder adecuadamente a los desafíos globales prevalecientes y apoyar las aspiraciones legítimas de los países emergentes y en desarrollo de África, Asia y América Latina, incluidos los países BRICS, de desempeñar un papel más importante en los asuntos internacionales, en particular en las Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad. Reconocemos las aspiraciones legítimas de los países africanos, reflejadas en el Consenso de Ezulwini y la Declaración de Sirte.

9. Reafirmamos nuestro apoyo a un sistema de comercio multilateral basado en normas, abierto, transparente, justo, previsible, inclusivo, equitativo, no discriminatorio y basado en el consenso, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como núcleo, con trato especial y diferenciado (TED) para los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados, y rechazamos las medidas unilaterales restrictivas del comercio que sean incompatibles con las normas de la OMC. Acogemos con satisfacción los resultados de la 13ª Conferencia Ministerial de Abu Dhabi (EAU) y reiteramos nuestro compromiso de trabajar en pos de la aplicación de las decisiones y declaraciones de las Conferencias Ministeriales de la OMC. Sin embargo, observamos que todavía es necesario realizar más esfuerzos en muchas cuestiones pendientes. Destacamos la importancia de reformar la OMC y fortalecer la dimensión de desarrollo en su labor. Nos comprometemos a participar de manera constructiva en la OMC para alcanzar el objetivo de establecer un sistema de solución de diferencias vinculante de dos niveles que funcione plenamente y sea accesible para todos para 2024, y la selección de nuevos miembros del Órgano de Apelación sin más demora. Acordamos mejorar nuestro diálogo sobre el sistema multilateral de comercio y las cuestiones relacionadas con la OMC y acogemos con satisfacción el establecimiento del Marco Consultivo Informal de los BRICS sobre cuestiones de la OMC. Reiteramos la decisión, en virtud de la Estrategia para la Asociación Económica de los BRICS 2025, de adoptar medidas para apoyar la reforma necesaria de la OMC a fin de mejorar la resiliencia, la autoridad y la eficacia de la OMC y promover el desarrollo y la inclusión.

10. Nos preocupa profundamente el efecto perjudicial que tienen las medidas coercitivas unilaterales ilegales, incluidas las sanciones ilegales, sobre la economía mundial, el comercio internacional y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Esas medidas socavan la Carta de las Naciones Unidas, el sistema multilateral de comercio, los acuerdos ambientales y de desarrollo sostenible. También afectan negativamente al crecimiento económico, la energía, la salud y la seguridad alimentaria, exacerbando la pobreza y los problemas ambientales.

11. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una red de seguridad financiera mundial sólida y eficaz, centrada en un FMI basado en cuotas y dotado de recursos adecuados. Pedimos que se reformen las instituciones de Bretton Woods, lo que incluye una mayor representación de los países de mercados emergentes y en desarrollo en puestos de liderazgo para reflejar la contribución de esos países a la economía mundial. Apoyamos un proceso de selección basado en el mérito, inclusivo y equitativo para los puestos más altos de las instituciones de Bretton Woods, una mayor representación geográfica y el papel y la proporción de mujeres. Tomamos nota del aumento de las cuotas en la 16ª Revisión General de Cuotas e instamos a los miembros a obtener las aprobaciones nacionales para que el aumento de las cuotas sea efectivo. Acogemos con beneplácito la decisión de crear un 25º puesto en el Directorio Ejecutivo del FMI para realzar la voz y la representación del África subsahariana. Reconocemos la urgencia e importancia de un realineamiento de las cuotas para reflejar mejor las posiciones relativas de los miembros en la economía mundial, protegiendo al mismo tiempo las cuotas de los países de mercados emergentes y en desarrollo, en particular las de los miembros más pobres. Acogemos con satisfacción la labor que está realizando el Directorio Ejecutivo del FMI para elaborar, antes de junio de 2025, posibles enfoques que sirvan de guía para una mayor realineación de las cuotas, incluso mediante una nueva fórmula de cálculo de las cuotas, en el marco del 17.º GRQ. Las deliberaciones deberían dar como resultado una realineación de las cuotas que sea justa y transparente, mejore la representación de los miembros del FMI subrepresentados y transfiera la parte de las cuotas de las economías avanzadas a los países de mercados emergentes y en desarrollo. Esperamos con interés la revisión de la participación accionaria del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en 2025.

12. Reconocemos el papel crucial de los BRICS en el proceso de mejora del sistema monetario y financiero internacional (SMI), con miras a hacerlo más sensible a las necesidades de todos los países. En este sentido, tomamos nota de la investigación de la presidencia de los BRICS sobre la mejora del SMI, que describe los principios básicos de seguridad, independencia, inclusión y sostenibilidad cruciales para la prosperidad económica y social. Alentamos a nuestros ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales y nacionales a que continúen esta labor.

13. Destacamos el carácter universal e inclusivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que su aplicación debe tener en cuenta las diferentes circunstancias, capacidades y niveles de desarrollo nacionales, respetando al mismo tiempo las políticas y prioridades nacionales y de conformidad con la legislación nacional. Haremos todos los esfuerzos posibles para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones y nos comprometemos a ponerlo en el centro de la agenda de cooperación internacional a fin de abordar mejor los desequilibrios e insuficiencias del desarrollo. Condenamos los intentos de someter el desarrollo a prácticas discriminatorias motivadas políticamente, incluidas, entre otras, las medidas coercitivas unilaterales que son incompatibles con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la condicionalidad política explícita o implícita de las actividades de asistencia para el desarrollo, con el objetivo de comprometer la multiplicidad de proveedores internacionales de asistencia para el desarrollo.

14. Subrayamos el papel clave del G20 como principal foro mundial para la cooperación económica y financiera multilateral que proporciona una plataforma para el diálogo de las economías desarrolladas y emergentes en pie de igualdad y de beneficio mutuo para buscar conjuntamente soluciones compartidas a los desafíos mundiales. Reconocemos la importancia de que el G20 siga funcionando de manera productiva y basada en el consenso, con un enfoque en la obtención de resultados. Apoyamos la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza y la labor del Grupo de Trabajo para una Movilización Global contra el Cambio Climático, así como la histórica Declaración de Río de Janeiro sobre Cooperación Internacional en materia de Tributación. Esperamos que la cumbre de líderes del G20 se celebre con éxito en Río de Janeiro en noviembre de 2024 bajo la presidencia brasileña y reafirmamos nuestra voluntad de coordinar nuestras posiciones para mejorar la inclusión y amplificar la voz del Sur Global e integrar aún más sus prioridades en la agenda del G20 a través de las presidencias consecutivas del G20 de los Estados miembros del BRICS –India, Brasil y Sudáfrica– durante 2023-2025 y más allá. En este sentido, también acogemos con satisfacción y apoyamos la inclusión de la Unión Africana como miembro del G20 en la Cumbre del G20 de Nueva Delhi en 2023.

15. Reiteramos que deben respetarse los objetivos, principios y disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su Protocolo de Kyoto y su Acuerdo de París, incluidos sus principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas (CBDR-RC) a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Condenamos las medidas unilaterales introducidas con el pretexto de preocupaciones climáticas y ambientales y reiteramos nuestro compromiso de mejorar la coordinación en estas cuestiones. Fortaleceremos la cooperación en toda una gama de soluciones y tecnologías que contribuyan a la reducción y eliminación de los gases de efecto invernadero (GEI). También tomamos nota del papel de los sumideros de carbono en la absorción de GEI y la mitigación del cambio climático, al tiempo que destacamos la importancia de la adaptación y destacamos la necesidad de proporcionar los medios adecuados para la implementación, a saber, recursos financieros, transferencia de tecnología y creación de capacidad.

16. Recordamos que la CMNUCC, incluidas las sesiones anuales de la Conferencia de las Partes (COP), es el foro internacional principal y legítimo para debatir la cuestión del cambio climático en todas sus dimensiones. Nos preocupan profundamente los intentos de vincular la seguridad con la agenda del cambio climático. Felicitamos a Egipto por albergar la COP27 en Sharm El-Sheikh en 2022, donde se estableció el Fondo para Responder a Pérdidas y Daños, y a los Emiratos Árabes Unidos por albergar la COP28 en Dubái en 2023, donde se puso en funcionamiento el Fondo. Acogemos con beneplácito el consenso de los EAU alcanzado en la COP28, incluida la decisión titulada «Resultado del primer balance mundial», y el Marco de los EAU para la resiliencia climática mundial. Expresamos nuestro compromiso con una COP29 exitosa en Azerbaiyán, con la expectativa de resultados sólidos en materia de financiación climática para los países en desarrollo, como un facilitador crítico para cumplir con las acciones y ambiciones actuales y futuras determinadas a nivel nacional en mitigación, adaptación y pérdida y daño. Apoyamos el liderazgo de Brasil en la organización de la COP30 en 2025 y acogemos con beneplácito la candidatura de la India para organizar la COP 33 en 2028.

17. Reafirmamos la importancia de la conservación de la biodiversidad, incluida la implementación del Marco Mundial de Diversidad Biológica Kunming-Montreal. Instamos a los países desarrollados a garantizar la provisión de recursos financieros adecuados, efectivos y de fácil acceso a los países en desarrollo para promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Destacamos la importancia de mejorar la creación de capacidad, el desarrollo y la transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo para la conservación, el uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad.

18. Reconocemos que la degradación de las tierras, la desertificación y la sequía plantean graves amenazas al bienestar y los medios de vida de las personas y el medio ambiente y, si bien reconocemos los esfuerzos en curso para promover prácticas de gestión sostenible de las tierras, pedimos que se proporcionen urgentemente mayores recursos financieros, alianzas sólidas y políticas integradas para abordar los desafíos de la degradación de las tierras, la desertificación y la sequía. En este sentido, esperamos con interés la próxima decimosexta sesión de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP16 de la CLD), que se celebrará en Riad (Arabia Saudita) del 2 al 13 de diciembre de 2024.

19. A la luz de los esfuerzos mundiales para abordar el desafío de la escasez mundial de agua, damos la bienvenida a los Emiratos Árabes Unidos y al Senegal por ser coanfitriones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026 en los Emiratos Árabes Unidos.

20. Si bien apreciamos los esfuerzos de nuestros países para preservar las especies raras y tomamos nota de la alta vulnerabilidad de los grandes felinos, tomamos nota de la iniciativa de la República de la India de crear una Alianza Internacional de Grandes Felinos y alentamos a los países BRICS a trabajar juntos para hacer mayores contribuciones a la conservación de los grandes felinos. También tomamos nota de que los Emiratos Árabes Unidos establecieron el Fondo de Conservación de Especies Mohamed bin Zayed. En ese sentido, alentamos a los países BRICS a mejorar la colaboración colectiva en áreas de conservación y preservación de las especies más vulnerables.

21. Reafirmamos la necesidad de que todos los países cooperen en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales bajo los principios de igualdad y respeto mutuo. Acordamos seguir tratando todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y con el mismo énfasis. Acordamos fortalecer la cooperación en cuestiones de interés común tanto dentro de los BRICS como en foros multilaterales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, teniendo en cuenta la necesidad de promover, proteger y cumplir los derechos humanos de una manera no selectiva, no politizada y constructiva y sin dobles raseros. Hacemos un llamamiento en favor del respeto de la democracia y de los derechos humanos. A este respecto, subrayamos que deben aplicarse tanto en el plano de la gobernanza mundial como en el plano nacional. Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la promoción y protección de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, con el objetivo de construir un futuro compartido más brillante para la comunidad internacional basado en una cooperación mutuamente beneficiosa.

22. Reiteramos que las medidas coercitivas unilaterales, en particular las sanciones económicas unilaterales y las sanciones secundarias contrarias al derecho internacional, tienen consecuencias de amplio alcance para los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, de la población general de los Estados afectados, y afectan desproporcionadamente a los pobres y a las personas en situaciones vulnerables. Por lo tanto, pedimos su eliminación.

23. Recordamos la Declaración y el Programa de Acción de Durban de 2001 y el Documento Final de la Conferencia de Examen de Durban de 2009 y reconocemos la necesidad de intensificar la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, así como la discriminación basada en la religión, la fe o las creencias, y todas sus formas contemporáneas en todo el mundo, incluidas las alarmantes tendencias al aumento del discurso de odio, y reconocemos la resolución anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la «lucha contra la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia».

Fortalecimiento de la cooperación para la estabilidad y la seguridad mundiales y regionales

24. Apoyamos firmemente un diálogo reforzado de los BRICS sobre cuestiones de política y seguridad. Acogemos con beneplácito la Declaración Conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales de los BRICS en la Reunión de Nizhny Novgorod el 10 de junio de 2024 y tomamos nota de la 14ª Reunión de Asesores de Seguridad Nacional y Altos Representantes de los BRICS sobre Seguridad Nacional celebrada los días 10 y 11 de septiembre de 2024. 25. Seguimos preocupados por el aumento de la violencia y la persistencia de

los conflictos armados en distintas partes del mundo, incluidos aquellos que tienen un impacto significativo tanto a nivel regional como internacional. Reiteramos nuestro compromiso con la solución pacífica de las controversias mediante la diplomacia, la mediación, el diálogo inclusivo y las consultas de manera coordinada y cooperativa, y apoyamos todos los esfuerzos que conduzcan a la solución pacífica de las crisis. Destacamos la necesidad de participar en iniciativas de prevención de conflictos, incluso abordando sus causas profundas. Reconocemos las preocupaciones legítimas y razonables de todos los países en materia de seguridad. Pedimos que se proteja el patrimonio cultural, en particular en las regiones afectadas por conflictos, para impedir la destrucción y el tráfico ilícito de bienes culturales, lo cual es vital para preservar la historia y la identidad de las comunidades afectadas.

26. Destacamos que la tolerancia y la coexistencia pacífica se encuentran entre los valores y principios más importantes para las relaciones entre las naciones y las sociedades. A este respecto, acogemos con beneplácito la aprobación de la resolución 2686 del Consejo de Seguridad y otras resoluciones de las Naciones Unidas a este respecto que gozan del apoyo consensual de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

27. Reiteramos la necesidad de que se respete plenamente el derecho internacional humanitario en las situaciones de conflicto y de que se preste ayuda humanitaria de conformidad con los principios básicos de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia establecidos en la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Instamos a la comunidad internacional a que busque respuestas colectivas a los desafíos y amenazas a la seguridad mundiales y regionales, incluido el terrorismo. Destacamos la necesidad de respetar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Reiteramos que las diferencias y las controversias entre los países deben resolverse pacíficamente mediante el diálogo y la consulta. También subrayamos la necesidad de respetar las preocupaciones legítimas y razonables de todos los países en materia de seguridad. Subrayamos la necesidad de que las mujeres participen de manera plena, igualitaria y significativa en los procesos de paz, incluida la prevención y la resolución de conflictos, el mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz, la reconstrucción y el desarrollo posteriores a los conflictos y el sostenimiento de la paz.

28. Estamos profundamente preocupados por los continuos conflictos y la inestabilidad en la región del Oriente Medio y el Norte de África (MENA), y tomamos nota de la Declaración Conjunta de los Viceministros de Relaciones Exteriores y Enviados Especiales del BRICS en su reunión del 25 de abril de 2024.

29. Lamentamos la trágica pérdida de vidas civiles en el período reciente y expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas civiles y sus familias. Pedimos que se adopten medidas urgentes, de conformidad con el derecho internacional, para garantizar la protección de las vidas.

30. Reiteramos nuestra profunda preocupación por el deterioro de la situación y la crisis humanitaria en el territorio palestino ocupado, en particular la escalada sin precedentes de la violencia en la Franja de Gaza y en Cisjordania como resultado de la ofensiva militar israelí, que ha provocado la muerte en masa de civiles y heridos, desplazamientos forzados y una destrucción generalizada de la infraestructura civil. Destacamos la necesidad urgente de un alto el fuego inmediato, amplio y permanente en la Franja de Gaza, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y detenidos de ambas partes que se encuentran cautivos ilegalmente y el suministro sin trabas, sostenible y a gran escala de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y el cese de todas las acciones agresivas. Denunciamos los ataques israelíes contra las operaciones, las instalaciones, el personal y los puntos de distribución humanitarios. A tal efecto, pedimos que se apliquen plenamente las resoluciones 2712 (2023), 2720 (2024), 2728 (2024) y 2735 (2024) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, a este respecto, acogemos con beneplácito los constantes esfuerzos de la República Árabe de Egipto, el Estado de Qatar y otros esfuerzos regionales e internacionales para alcanzar un alto el fuego inmediato, acelerar la entrega de ayuda humanitaria y la retirada de Israel de la Franja de Gaza. Pedimos que se respete el derecho internacional. También nos alarma que la escalada del conflicto en la Franja de Gaza alimente la tensión, el extremismo y tenga graves consecuencias negativas tanto a nivel regional como mundial. Instamos a todas las partes pertinentes a que actúen con la máxima moderación y eviten acciones que provoquen una escalada y declaraciones provocadoras. Reconocemos las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia en los procedimientos judiciales instituidos por Sudáfrica contra Israel. Reafirmamos nuestro apoyo a la membresía plena del Estado de Palestina en las Naciones Unidas en el contexto del compromiso inquebrantable con la visión de la solución de dos Estados basada en el derecho internacional, incluidas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la Iniciativa de Paz Árabe que incluye el establecimiento de un Estado de Palestina soberano, independiente y viable en consonancia con las fronteras internacionalmente reconocidas de junio de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, viviendo en paz y seguridad junto a Israel.

31. Expresamos nuestra alarma por la situación en el sur del Líbano. Condenamos la pérdida de vidas civiles y los inmensos daños a la infraestructura civil resultantes de los ataques de Israel en zonas residenciales del Líbano y pedimos el cese inmediato de los actos militares. Destacamos la necesidad de preservar la soberanía y la integridad territorial del Estado del Líbano y de crear condiciones para una solución política y diplomática a fin de salvaguardar la paz y la estabilidad en el Oriente Medio, subrayando al mismo tiempo la importancia de la estricta observancia de las resoluciones 1701 (2006) y 2749 (2024) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Condenamos enérgicamente los ataques contra el personal de las Naciones Unidas y las amenazas a su seguridad y pedimos a Israel que cese de inmediato esas actividades.

32. Expresamos nuestra preocupación por el aumento de los incidentes de ataques terroristas vinculados con las capacidades de las TIC. A este respecto, condenamos el acto terrorista premeditado de detonar dispositivos de comunicación portátiles en Beirut el 17 de septiembre de 2024, que dio lugar a la pérdida de vidas y heridas a decenas de civiles. Reiteramos que estos ataques constituyen una grave violación del derecho internacional.

33. Destacamos la importancia de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de navegación de los buques de todos los Estados en el Mar Rojo y el estrecho de Bab Al-Mandeb, de conformidad con el derecho internacional. Alentamos a todas las partes a intensificar los esfuerzos diplomáticos con ese fin, incluso abordando las causas del conflicto y apoyando constantemente el diálogo y el proceso de paz del Yemen bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

34. Destacamos que la soberanía y la integridad territorial de Siria deben respetarse estrictamente. Condenamos la presencia militar extranjera ilegal que conduce a un aumento de los riesgos de un conflicto a gran escala en la región. Destacamos que las sanciones unilaterales ilegales exacerban gravemente el sufrimiento del pueblo sirio.

35. Condenamos el ataque contra las instalaciones diplomáticas de la República Islámica del Irán en la capital siria, Damasco, por parte de Israel el 1 de abril de 2024, que constituye una violación del principio fundamental de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y consulares en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

36. Recordamos las posiciones nacionales sobre la situación en Ucrania y sus alrededores expresadas en los foros pertinentes, incluidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Destacamos que todos los Estados deben actuar de manera coherente con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad y en su interrelación. Tomamos nota con aprecio de las propuestas pertinentes de mediación y buenos oficios, encaminadas a una solución pacífica del conflicto mediante el diálogo y la diplomacia.

37. Destacamos la importancia de la plena aplicación del PAIC aprobado por la resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y subrayamos la importancia de un enfoque constructivo basado en la buena fe de todos los actores pertinentes para reanudar la plena aplicación de los compromisos del PAIC por todas las partes.

38. Reiteramos que el principio de «soluciones africanas a los problemas africanos» debe seguir sirviendo de base para la resolución de conflictos en el continente africano. A este respecto, reconocemos el papel fundamental de la Unión Africana en la prevención, gestión y resolución de conflictos en África. Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos africanos en pro de la paz en el continente, incluidos los emprendidos por la Unión Africana y las organizaciones subregionales africanas, de conformidad con los principios de titularidad africana, complementariedad y subsidiariedad.

39. Encomiamos los esfuerzos y logros de los países africanos en su búsqueda de la paz y el desarrollo y en la lucha contra el creciente flagelo del terrorismo en África, en particular en el Cuerno de África y el Sahel, y pedimos que se canalicen más recursos mundiales de lucha contra el terrorismo hacia los países en desarrollo para ayudar a los países africanos, en particular a los afectados, a mejorar su capacidad de lucha contra el terrorismo. Encomiamos los esfuerzos realizados por los países africanos, la Unión Africana, las organizaciones subregionales africanas y las Naciones Unidas para promover el proceso de paz en Sudán del Sur y estabilizar la situación en la República Centroafricana, así como el éxito del Gobierno de Mozambique, apoyado por la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) para contrarrestar la amenaza terrorista en el norte del país.

40. Expresamos profunda preocupación por la escalada de violencia y la crisis humanitaria en el Sudán y reiteramos nuestro llamamiento a un alto el fuego inmediato, permanente e incondicional y a una solución pacífica del conflicto mediante la participación en conversaciones de paz como única forma de poner fin a este conflicto, al acceso sostenido, urgente y sin trabas de la población sudanesa a la asistencia humanitaria y a la intensificación de la asistencia humanitaria al Sudán y los Estados vecinos. Condenamos el ataque a la residencia del Jefe de la Misión de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en el Sudán el 29 de septiembre de 2024, que causó graves daños a las instalaciones ubicadas en una zona residencial de Jartum. Destacamos el principio fundamental de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y consulares, y las obligaciones de los Estados receptores, incluidas las de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

41. Deploramos el brutal ataque de pandillas en Pont Sondé (Haití), que causó la muerte y el desplazamiento forzado de civiles, y expresamos profunda preocupación por el continuo deterioro de la situación humanitaria, económica y de seguridad en Haití. Encomiamos el establecimiento del Consejo Presidencial de Transición de Haití y la creación de un consejo electoral, como pasos esenciales para resolver la crisis actual. Destacamos que la crisis actual requiere una solución liderada por los haitianos que abarque el diálogo nacional e inclusivo y la creación de consenso entre las fuerzas políticas locales, las instituciones y la sociedad, y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos del gobierno provisional por desmantelar las pandillas, mejorar la situación de seguridad y sentar las bases para un desarrollo social y económico duradero en el país y celebrar elecciones generales para finales de 2025. Apoyamos el papel de las Naciones Unidas en la prestación de asistencia humanitaria y destacamos la necesidad de cooperación internacional para abordar eficazmente las crisis multifacéticas de Haití.

42. Destacamos la necesidad de un arreglo pacífico urgente en el Afganistán a fin de fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales. 43. Hacemos un llamamiento para que el Afganistán sea un Estado independiente, unido y pacífico, libre del terrorismo, la guerra y las drogas. Instamos a que se adopten medidas más visibles y verificables en el Afganistán para garantizar que el territorio del país no sea utilizado por terroristas. Destacamos la necesidad de proporcionar asistencia humanitaria urgente e ininterrumpida al pueblo afgano y de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los afganos, incluidas las mujeres, las niñas y los diferentes grupos étnicos. Instamos a las autoridades del Afganistán a que deroguen la prohibición efectiva de la educación secundaria y superior para las niñas. Destacamos el papel primordial y eficaz de las plataformas regionales y de los países vecinos del Afganistán y acogemos con satisfacción los esfuerzos de esas plataformas e iniciativas regionales para facilitar la solución de la situación en el Afganistán.

43. Pedimos que se fortalezca la no proliferación y el desarme para salvaguardar y mantener la estabilidad mundial y la paz y la seguridad internacionales. Tomamos nota de la importancia primordial de los esfuerzos encaminados a acelerar la aplicación de las resoluciones sobre el establecimiento de una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en el Oriente Medio, incluida la Conferencia convocada de conformidad con la Decisión 73/546 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a todas las partes invitadas a participar en esta conferencia de buena fe y a implicarse en este esfuerzo de forma constructiva.

44. También pedimos que se aplique plenamente la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ofrece a los Estados un impulso importante para adoptar medidas eficaces y enérgicas a nivel nacional para impedir que las armas de destrucción en masa, sus sistemas vectores y materiales conexos caigan en manos de agentes no estatales, incluidos los terroristas, así como marcos de cooperación a nivel internacional con ese fin.

45. Reafirmamos nuestro apoyo a la garantía de la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre y la prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre (PAROS) y de su utilización como armamento, incluso mediante negociaciones para adoptar un instrumento jurídico multilateral pertinente para garantizar la seguridad mundial. Reconocemos la presentación del Proyecto de Tratado actualizado sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre y la amenaza o el uso de la fuerza contra objetos del espacio ultraterrestre (PPWT) a la Conferencia de Desarme en 2014 como un paso importante hacia ese objetivo. Acogemos con beneplácito la adopción por consenso, el 16 de agosto de 2024, del Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre nuevas medidas prácticas para la prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, que aporta elementos sustantivos de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre. Destacamos que los compromisos prácticos y no vinculantes, como las medidas de transparencia y fomento de la confianza, y las normas, reglas y principios universalmente acordados también pueden contribuir a la prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre.

46. Recordando las respectivas obligaciones de nuestros Estados en la esfera de los controles de las exportaciones derivadas de los instrumentos jurídicos pertinentes reconocidos internacionalmente, subrayamos nuestra determinación de mejorar el diálogo y la cooperación en esta esfera teniendo debidamente en cuenta el necesario equilibrio entre la no proliferación y los usos pacíficos de la tecnología, garantizando al mismo tiempo los derechos legítimos de los Estados a participar en el intercambio más completo posible de información, equipo y materiales científicos y tecnológicos con fines pacíficos.

47. Reiteramos nuestra condena inequívoca del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, cuando y dondequiera que sea cometido, y reafirmamos que no debe asociarse con ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico. Destacamos que el terrorismo es una amenaza común, que requiere un enfoque amplio y equilibrado a nivel mundial y regional, teniendo debidamente en cuenta las prioridades nacionales de los Estados. Nos comprometemos a seguir mejorando la cooperación internacional y regional para prevenir y combatir las amenazas terroristas sobre la base del pleno respeto de la soberanía y la seguridad de los Estados y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Reconocemos que los Estados tienen la responsabilidad primordial de prevenir y combatir el terrorismo y que las Naciones Unidas siguen desempeñando un papel central y de coordinación en esta esfera. Reconocemos que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables, independientemente de sus motivaciones, y destacamos la necesidad de asegurar una respuesta colectiva firme a las amenazas terroristas persistentes y emergentes sin dobles raseros. Rechazamos todo intento de politizar las cuestiones relacionadas con la lucha contra el terrorismo y de utilizar a grupos terroristas para lograr fines políticos. Nos comprometemos a adoptar medidas decisivas para prevenir y desbaratar la propagación de la ideología terrorista y la radicalización, el uso indebido de las tecnologías modernas con fines terroristas, el movimiento transfronterizo de terroristas, la financiación del terrorismo y otras formas de apoyo al terrorismo, la incitación a cometer actos terroristas, así como el reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros. Pedimos que se finalice y adopte rápidamente la Convención general sobre el terrorismo internacional en el marco de las Naciones Unidas. Pedimos que se adopten medidas concertadas contra todos los terroristas y entidades terroristas designados por las Naciones Unidas.

48. Esperamos seguir fortaleciendo la cooperación práctica en la lucha contra el terrorismo. Acogemos con beneplácito las actividades del Grupo de trabajo contra el terrorismo de los BRICS (CTWG) y sus cinco subgrupos basados ​​en la Estrategia y el Plan de acción contra el terrorismo de los BRICS, incluida la adopción del Documento de posición del CTWG.

49. Reiteramos nuestro compromiso de prevenir y combatir los flujos financieros ilícitos, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas, la corrupción y el uso indebido de las nuevas tecnologías, incluidas las criptomonedas, con fines ilegales y terroristas. Reafirmamos nuestro compromiso con los principios de carácter técnico y no politizado de la cooperación internacional contra los delitos, incluso con el fin de prevenir y establecer rastros financieros de estos delitos. Tomamos nota de la necesidad de seguir fortaleciendo esa cooperación sobre la base de los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes de los que son partes los países BRICS, incluidas las convenciones y resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, las convenciones y los tratados regionales.

50. Hacemos un llamamiento a intensificar el diálogo en el seno de los BRICS sobre las cuestiones del blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo, con la participación de las partes interesadas pertinentes. Destacamos la importancia de crear condiciones para el desarrollo seguro de las generaciones más jóvenes, reduciendo el riesgo de que se involucren en actividades ilegales, y acogemos con satisfacción el desarrollo de proyectos internacionales pertinentes con la participación de los jóvenes.

51. Expresamos nuestra preocupación por la situación de la producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ilícitas en todo el mundo, reconocemos que amenazan gravemente la seguridad pública y la estabilidad internacional y regional, la salud, la seguridad y el bienestar de la humanidad, y socavan el desarrollo sostenible de los Estados. Mantenemos nuestro compromiso con el mecanismo internacional existente de fiscalización de drogas basado en tres convenciones de las Naciones Unidas sobre fiscalización de drogas. Reconocemos la importancia de mejorar la cooperación en materia de lucha contra los estupefacientes y de fortalecer los contactos entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los BRICS y, a este respecto, acogemos con satisfacción la Declaración Conjunta adoptada en la Reunión del Grupo de Trabajo Antidrogas de los BRICS en Moscú el 22 de mayo de 2024.

52. Consideramos que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional es una de las esferas clave de la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley. También tomamos nota de que esta cooperación no debe politizarse, ya que puede perjudicar la lucha general contra el crimen. Expresamos especial preocupación por los delitos que afectan al medio ambiente y que deben abordarse.

53. Estamos decididos a promover la cooperación de los BRICS en la prevención y la lucha contra la corrupción y a fortalecer nuestra coordinación en las principales cuestiones de la agenda internacional contra la corrupción, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estamos decididos a cumplir nuestro compromiso y a pedir a la comunidad internacional que fortalezca la cooperación en la negación de refugio seguro a la corrupción. Acogemos con satisfacción el documento «Formulación de la visión común y la acción conjunta de los BRICS para mejorar la cooperación anticorrupción y la recuperación y devolución de activos y productos de la corrupción» y consideramos importante ponerlo en práctica de conformidad con nuestros marcos nacionales. Apreciamos la publicación de la Nota analítica sobre la recuperación de activos en los países BRICS por parte del Grupo de trabajo anticorrupción (ACWG) y sus esfuerzos por intensificar la colaboración entre nuestros profesionales en materia de recuperación de activos. También elogiamos al ACWG por actualizar el documento sobre la cooperación de los BRICS en materia de educación anticorrupción, intercambio de conocimientos y creación de capacidades, que evalúa nuestros logros colectivos, incluidas varias iniciativas de expertos celebradas este año, y traza un camino a seguir en esta área prioritaria.

54. Reconocemos el enorme potencial de las TIC para reducir las brechas digitales en beneficio del crecimiento socioeconómico y el desarrollo. Reconocemos también los desafíos y amenazas que surgen del ámbito digital y dentro de él. Pedimos que se adopte un enfoque integral, equilibrado y objetivo para el desarrollo y la seguridad de los productos y sistemas de TIC, así como para la elaboración y aplicación de normas y estándares comunes interoperables a nivel mundial para la seguridad de la cadena de suministro. Nos preocupa el aumento de la frecuencia y la sofisticación del uso malintencionado de las TIC. A este respecto, destacamos la importancia de la cooperación internacional para prevenir y contrarrestar el uso de las TIC con fines delictivos y, por lo tanto, esperamos con interés la adopción en el 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra el delito cibernético; Fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir ciertos delitos cometidos por medio de sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones y para la recopilación, conservación y compartición de pruebas en forma electrónica de delitos graves. También creemos que la asistencia técnica y la creación de capacidad son fundamentales para desarrollar los recursos, las habilidades, las políticas y las instituciones necesarias para aumentar la seguridad de los Estados y, al mismo tiempo, mejorar la resiliencia de las TIC y acelerar la transformación digital de los Estados, teniendo especialmente en cuenta los intereses y las necesidades de los Estados en desarrollo. Subrayamos el papel rector de las Naciones Unidas en la promoción del diálogo para forjar entendimientos comunes en materia de seguridad y uso de las TIC, incluidos los debates sobre la elaboración de un marco jurídico universal en este ámbito y el desarrollo y la aplicación ulteriores de normas, reglas y principios universalmente acordados para el comportamiento responsable de los Estados en el uso de las TIC. Encomiamos la labor en curso del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Naciones Unidas sobre seguridad y uso de las TIC 2021-2025 como único mecanismo mundial e inclusivo sobre esta cuestión y apoyamos el establecimiento por consenso de un mecanismo permanente de vía única dirigido por los Estados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que informe a la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo la importancia del principio del consenso en lo que respecta tanto al establecimiento del propio mecanismo futuro como a los procesos de toma de decisiones del mecanismo. Nos comprometemos a promover el respeto a la soberanía de los Estados y la igualdad soberana en el entorno de las TIC, y nos oponemos a las acciones unilaterales que puedan socavar la cooperación internacional en este ámbito, incluida la sostenibilidad de las cadenas de suministro mundiales.

55. Reconocemos los avances logrados en la promoción de la cooperación entre los BRICS de conformidad con la Hoja de Ruta de Cooperación Práctica para Garantizar la Seguridad en el Uso de las TIC y su informe de situación, incluido el establecimiento y la mayor puesta en funcionamiento del Directorio de Puntos de Contacto de los BRICS para la cooperación pragmática entre las entidades nacionales responsables de responder a los incidentes de las TIC como medida de fomento de la confianza. Subrayamos la importancia de establecer marcos de cooperación entre los Estados miembros de los BRICS para garantizar la seguridad en el uso de las TIC. También reconocemos la necesidad de promover la cooperación práctica entre los BRICS a través de las actividades del Grupo de Trabajo de los BRICS sobre seguridad en el uso de las TIC.

56. Expresamos nuestra profunda preocupación por la propagación y proliferación exponencial de la desinformación, la información errónea, incluida la propagación de narrativas falsas y noticias falsas, así como el discurso de odio, especialmente en las plataformas digitales, que alimentan la radicalización y los conflictos. Al tiempo que reafirmamos el compromiso con la soberanía de los Estados, destacamos la importancia de la integridad de la información y de garantizar la libre circulación y el acceso público a información precisa y basada en hechos, incluida la libertad de opinión y expresión, así como la alfabetización digital y mediática, a fin de permitir una conectividad significativa, de conformidad con el derecho nacional e internacional aplicable.

Fomento de la cooperación económica y financiera para un desarrollo mundial justo

57. Recordando la Declaración de Johannesburgo II de 2023, reiteramos nuestra firme convicción de que la cooperación multilateral es esencial para limitar los riesgos derivados de la fragmentación geopolítica y geoeconómica y nos comprometemos a intensificar los esfuerzos en esferas de interés mutuo, incluidas, entre otras, el comercio, la reducción de la pobreza y el hambre, el desarrollo sostenible, incluido el acceso a la energía, el agua y los alimentos, el combustible y los fertilizantes, así como la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, la educación y la salud, incluidas la prevención, la preparación y la respuesta ante pandemias.

58. Destacamos la importancia de la plena aplicación de la Agenda de Acción de Addis Abeba aprobada en la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en 2015 y de la participación efectiva de los países en desarrollo en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en España del 30 de junio al 3 de julio de 2025. Instamos a los países desarrollados a que cumplan su compromiso con la financiación para el desarrollo y fomenten su cooperación con los países en desarrollo en diferentes esferas del desarrollo, entre ellas la tributación, la deuda, el comercio, la asistencia oficial para el desarrollo, la transferencia de tecnología y la reforma de la arquitectura financiera internacional.

59. Subrayamos la necesidad de reformar la actual arquitectura financiera internacional para hacer frente a los desafíos financieros mundiales, incluida la gobernanza económica mundial, a fin de que la arquitectura financiera internacional sea más inclusiva y justa.

60. Observamos que los altos niveles de deuda en algunos países reducen el espacio fiscal necesario para hacer frente a los actuales desafíos de desarrollo, agravados por los efectos indirectos de las perturbaciones externas, en particular las fluctuaciones de las políticas financieras y monetarias en algunas economías avanzadas, así como los problemas inherentes a la arquitectura financiera internacional. Las altas tasas de interés y las condiciones de financiación más restrictivas empeoran las vulnerabilidades de la deuda en muchos países. Creemos que es necesario abordar la deuda internacional de manera adecuada y holística para apoyar la recuperación económica y el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las leyes y los procedimientos internos de cada nación, acompañados de una deuda externa sostenible y prudencia fiscal. Reconocemos la necesidad de abordar de manera eficaz, integral y sistemática las vulnerabilidades de la deuda de los países de ingresos bajos y medios. Uno de los instrumentos, entre otros, para abordar colectivamente las vulnerabilidades de la deuda es la aplicación previsible, ordenada, oportuna y coordinada del Marco Común del G20 para el Tratamiento de la Deuda con la participación de los acreedores bilaterales oficiales, los acreedores privados y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), de conformidad con el principio de acción conjunta y distribución justa de la carga.

61. Reconocemos que el uso de financiación combinada es una forma eficaz de movilizar capital privado para financiar proyectos de infraestructura. Tomamos nota del importante papel que desempeñan los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones de financiación del desarrollo, en particular los bancos nacionales de desarrollo, en la ampliación institucional del uso de la financiación combinada y otros instrumentos, contribuyendo así al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de conformidad con las necesidades y prioridades específicas de cada país. Con este fin, encomiamos la labor del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Asociación Público-Privada de los BRICS y respaldamos su Informe Técnico sobre Financiación Combinada para Proyectos de Infraestructura.

62. Reconocemos el papel clave del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) en la promoción de la infraestructura y el desarrollo sostenible de sus países miembros. Apoyamos un mayor desarrollo del NDB y la mejora de la gobernanza corporativa y la eficacia operativa con miras al cumplimiento de la Estrategia General del NDB para 2022-2026. Apoyamos al NDB en la expansión continua del financiamiento en moneda local y el fortalecimiento de la innovación en las herramientas de inversión y financiamiento. Alentamos al Banco a seguir los principios impulsados ​​por los miembros y la demanda, el empleo de mecanismos financieros innovadores para movilizar financiamiento de fuentes diversificadas y, en este sentido, reconocemos la iniciativa de crear una nueva plataforma de inversión para aprovechar la infraestructura institucional existente del NDB para impulsar el flujo de inversión hacia los países BRICS y los mecanismos del Sur Global. Apoyamos la mejora del desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, incluso mediante la creación de sinergias con fuentes de conocimiento de los países en desarrollo, la asistencia a los países miembros para lograr los ODS y la mejora adicional de la eficiencia y la eficacia para cumplir su mandato, con el objetivo de ser una institución multilateral de desarrollo de primer nivel para los países en desarrollo emergentes. Acordamos desarrollar conjuntamente el Nuevo Banco de Desarrollo para convertirlo en un nuevo tipo de BMD en el siglo XXI. Instamos al Banco a que ejecute su propósito y funciones de conformidad con los Artículos del Acuerdo del Nuevo Banco de Desarrollo de una manera justa y no discriminatoria. Apoyamos la mayor expansión de la membresía del NDB y la consideración acelerada de las solicitudes de los países BRICS en línea con la Estrategia General del NDB y las políticas relacionadas.

63. Acogemos con satisfacción el enfoque del Mecanismo de Cooperación Interbancaria (ICM) de los BRICS en facilitar y expandir prácticas y enfoques financieros innovadores para proyectos y programas, incluida la búsqueda de mecanismos aceptables de financiamiento en monedas locales. Acogemos con satisfacción un diálogo continuo entre el ICM y el NDB.

64. Reconocemos el importante papel de los países BRICS trabajando juntos para enfrentar los riesgos y desafíos a la economía mundial en el logro de la recuperación global y el desarrollo sostenible. Reafirmamos nuestro compromiso de mejorar la coordinación de políticas macroeconómicas, profundizar la cooperación económica y trabajar para lograr una recuperación económica fuerte, sostenible, equilibrada e inclusiva. Destacamos la importancia de la implementación continua de la Estrategia para la Asociación Económica BRICS 2025 en todas las vías ministeriales y grupos de trabajo relevantes.

65. Reiteramos nuestro compromiso de mejorar la cooperación financiera dentro de los BRICS. Reconocemos los beneficios generalizados de los instrumentos de pago transfronterizos más rápidos, de bajo costo, más eficientes, transparentes, seguros e inclusivos, basados ​​en el principio de minimizar las barreras comerciales y el acceso no discriminatorio. Acogemos con beneplácito el uso de monedas locales en las transacciones financieras entre los países BRICS y sus socios comerciales. Alentamos el fortalecimiento de las redes de banca corresponsal dentro de los BRICS y la habilitación de liquidaciones en monedas locales en consonancia con la Iniciativa de Pagos Transfronterizos de los BRICS (BCBPI), que es voluntaria y no vinculante, y esperamos con interés nuevas discusiones en esta área, incluso en el Grupo de Trabajo de Pagos de los BRICS.

66. Reconocemos la importancia de explorar la viabilidad de conectar la infraestructura de los mercados financieros de los países BRICS. Acordamos discutir y estudiar la viabilidad de establecer una infraestructura independiente de liquidación y depósito transfronterizos, BRICS Clear, una iniciativa para complementar la infraestructura del mercado financiero existente, así como la capacidad independiente de reaseguro de los BRICS, incluida la BRICS (Re) Insurance Company, con participación sobre una base voluntaria.

67. Encomendamos a nuestros Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, según corresponda, que sigan considerando la cuestión de las monedas locales, los instrumentos de pago y las plataformas y nos informen al respecto antes de la próxima Presidencia.

68. Reconocemos que el Acuerdo de Reserva Contingente (CRA) de los BRICS es un mecanismo importante para prevenir presiones de corto plazo sobre la balanza de pagos y fortalecer aún más la estabilidad financiera. Expresamos nuestro firme apoyo a la mejora del mecanismo de CRA mediante la previsión de monedas alternativas elegibles y acogemos con satisfacción la finalización de las enmiendas a los documentos de CRA. Reconocemos la exitosa finalización de la 7ma Prueba de Funcionamiento del CRA y la quinta edición del Boletín Económico BRICS bajo el título «Las Economías BRICS en un Entorno de Tasas Más Altas».

69. Reconocemos los resultados de los primeros simulacros transfronterizos del Canal Rápido de Seguridad de la Información (BRISC) de los BRICS que fortalecerían aún más la resiliencia cibernética del sector financiero de los países BRICS.

70. Destacamos que las cadenas de suministro seguras, resilientes, estables, efectivas y abiertas son cruciales para el desarrollo sostenible. Reconociendo el papel de los Miembros BRICS como los mayores productores mundiales de recursos naturales, subrayamos la importancia de fortalecer la cooperación de los Miembros BRICS a lo largo de toda la cadena de valor y acordamos tomar acciones conjuntas con el objetivo de oponernos a las medidas proteccionistas unilaterales que son incompatibles con las disposiciones existentes de la OMC.

71. Preocupados por el acelerado proceso de digitalización de todos los aspectos de la vida humana en el siglo XXI, subrayamos el papel fundamental de los datos para el desarrollo y la necesidad de intensificar la participación en el marco de los BRICS para abordar esta cuestión. Destacamos que la gobernanza justa, inclusiva y equitativa de los datos es fundamental para que los países en desarrollo puedan aprovechar los beneficios de la economía digital y las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial. Pedimos que se diseñe un marco mundial justo y equitativo para la gobernanza de los datos, incluidos los flujos de datos transfronterizos, para abordar los principios de recopilación, almacenamiento, uso y transferencia de datos; garantizar la interoperabilidad de los marcos de políticas de datos a todos los niveles; y distribuir los beneficios monetarios y no monetarios de los datos con los países en desarrollo.

72. Destacamos que el comercio electrónico se ha convertido en un importante motor del crecimiento económico mundial, fomentando el comercio internacional de bienes y servicios, asegurando los flujos de inversión extranjera y facilitando la innovación. Estamos decididos a seguir aumentando la confianza en el comercio electrónico y garantizar la plena protección de los derechos de las partes en el comercio electrónico, intensificando la cooperación en los ámbitos de la utilización de tecnologías digitales para la protección de los derechos de los consumidores, explorando herramientas de resolución de disputas en línea y creando un entorno propicio para que las empresas entren en los mercados mundiales, intercambiando opiniones sobre la cuestión del comercio de productos de pequeño valor a través del comercio electrónico transfronterizo.

73. Estamos de acuerdo en que la resiliencia de las cadenas de suministro y el comercio sin trabas en la agricultura, junto con la producción nacional, son cruciales para garantizar la seguridad alimentaria y los medios de vida, especialmente para los agricultores de bajos ingresos o pobres en recursos, así como para los países en desarrollo importadores netos de alimentos. Reconocemos los esfuerzos para apoyar a los pequeños agricultores como una parte importante del sistema agrícola nacional. Acogemos con beneplácito la Conferencia sobre Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrícola Sostenible celebrada los días 27 y 28 de junio de 2024 en Moscú, y esperamos con interés la próxima Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria que se celebrará en Abu Dabi del 26 al 28 de noviembre de 2024. Reafirmamos la necesidad de desarrollar un sistema de comercio agrícola justo e implementar una agricultura resiliente y sostenible. Nos comprometemos a minimizar las perturbaciones y promover un comercio basado en normas en materia de agricultura y fertilizantes con vistas a garantizar un flujo continuo de alimentos e insumos esenciales para la producción agrícola, que deberían estar exentos de medidas económicas restrictivas indebidas, incompatibles con las normas de la OMC, incluidas las que afectan a los productores y exportadores de productos agrícolas, así como a los servicios empresariales en lo que respecta a los envíos internacionales. En este sentido, acogemos con satisfacción la iniciativa de la parte rusa de establecer una plataforma de comercio de cereales (materias primas) en el marco del BRICS (la Bolsa de Cereales del BRICS) y, posteriormente, desarrollarla, incluida su ampliación a otros sectores agrícolas.

74. Reconocemos la eficacia de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de los países BRICS como un mecanismo bien establecido para la cooperación comercial e industrial y la facilitación de la manufactura, incluidos, entre otros, los sectores de alta tecnología de la economía, la tecnología de la información y los servicios basados ​​en ella, el turismo, la infraestructura portuaria y de transporte, el desarrollo y la comercialización de tecnologías, así como para la producción de nuevos tipos de productos de valor añadido. También reconocemos que las Zonas Económicas Especiales ofrecen inmensas oportunidades para fomentar la inversión adicional en áreas prioritarias del desarrollo económico. Acogemos con beneplácito el establecimiento de un foro de cooperación sobre las ZEE de los países BRICS. Acordamos llevar a cabo actividades orientadas a la práctica, incluidos los intercambios de mejores prácticas sobre la aplicación de normas y metodologías para la gestión de las ZEE.

75. Reconocemos que el sector de las MIPYME es una palanca de crecimiento económico de eficacia probada, que permite un aumento de la productividad laboral general, los ingresos de los hogares y la calidad de los bienes y servicios. Tenemos la intención de intercambiar las mejores prácticas de apoyo a las MIPYME, incluso mediante servicios y plataformas digitales destinados a simplificar las operaciones comerciales. Reconocemos la importancia de mantener las cadenas de valor existentes creadas con la participación de las MIPYMES, así como de construir nuevos lazos de cooperación para las MIPYMES, especialmente las impulsadas por la alta tecnología y la innovación, dentro de los BRICS.

76. Reconocemos que la Alianza para la Nueva Revolución Industrial (PartNIR) sirve como plataforma de orientación para la cooperación de los BRICS en el marco de la Nueva Revolución Industrial para identificar intereses, desafíos y oportunidades en el panorama industrial en rápida evolución y la creación de capacidad en el campo de la industria, así como para asegurar la continuidad de la cooperación industrial de los BRICS en un marco estructurado para una colaboración sostenida. Apreciamos los esfuerzos del Centro de Innovación BRICS PartNIR (BPIC) en la organización de eventos, incluido el Foro BRICS sobre PartNIR 2024, el Concurso de Innovación Industrial BRICS 2024, la Exposición BRICS sobre la Nueva Revolución Industrial 2024 y los Programas de Capacitación del BPIC, y alentamos a todos los países BRICS a participar activamente en los eventos mencionados. Apreciamos los esfuerzos del Foro de Empresas Emergentes BRICS en la realización de proyectos de empresas emergentes que desempeñan un papel crucial en el impulso de la innovación y el crecimiento económico en la era de la Nueva Revolución Industrial. Esperamos profundizar los compromisos con los países BRICS para participar en futuros eventos y actividades del Foro de Empresas Emergentes BRICS. Tomamos nota del acuerdo para poner en marcha el Centro BRICS de Competencias Industriales en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) para apoyar conjuntamente el desarrollo de las capacidades de la Industria 4.0 entre los países BRICS y promover las asociaciones y el aumento de la productividad en la Nueva Revolución Industrial. Respaldamos la decisión del Grupo Asesor de PartNIR de crear siete grupos de trabajo, incluidos los de Industria Química; Minería y Metales; Transformación Digital de la Industria; PYME; Fabricación Inteligente y Robótica; Industria Fotovoltaica; Dispositivos Médicos y Farmacéutica.

77. Reconocemos la importancia de crear una economía digital propicia, inclusiva y segura y que la conectividad digital es un requisito previo esencial para la transformación digital, así como para el crecimiento social y económico, y destacamos la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países BRICS. Reconocemos también que las tecnologías emergentes, como la 5G, los sistemas satelitales y las redes terrestres y no terrestres, tienen el potencial de catalizar el desarrollo de la economía digital. Reconocemos que una infraestructura pública digital resiliente, segura, inclusiva e interoperable tiene el potencial de prestar servicios a gran escala y aumentar las oportunidades sociales y económicas para todos. Alentamos a los miembros del BRICS a que exploren la posibilidad de realizar actividades conjuntas en el ámbito de la infraestructura digital para garantizar la integridad, la estabilidad del funcionamiento y la seguridad de los segmentos nacionales de Internet, respetando al mismo tiempo los marcos legislativos nacionales en relación con todos los aspectos del uso de Internet, incluidos los de seguridad. Tomamos nota de la necesidad de seguir mejorando el diálogo intra-BRICS para liberar el enorme potencial de las TIC y fomentar los intercambios de políticas y los diálogos sobre la inteligencia artificial (IA), con vistas a establecer un marco de gobernanza mundial eficaz, basado en un amplio consenso, para impulsar las economías nacionales, así como para mitigar los riesgos de uso malintencionado, desinformación, fuga de información privada, prejuicio y discriminación derivados de esas tecnologías, y para defender un enfoque centrado en el ser humano, orientado al desarrollo, inclusivo y sostenible, con el objetivo de mejorar la vida de las personas y reducir las brechas digitales, especialmente entre los países desarrollados y en desarrollo.

78. Reconociendo que el rápido cambio tecnológico, incluido el rápido avance de la inteligencia artificial, tiene el potencial de generar nuevas oportunidades para el desarrollo socioeconómico en todo el mundo, alentamos más debates internacionales, apoyamos a las Naciones Unidas para que desempeñen un papel importante en la gobernanza mundial de la IA y acogemos con beneplácito la resolución A/RES/78/311 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada Mejora de la cooperación internacional en materia de creación de capacidad en materia de inteligencia artificial, que fue adoptada por consenso. Esperamos que la cooperación de los BRICS ayude a los países en desarrollo a fortalecer la creación de capacidad en materia de IA. Alentamos las consultas sobre el tema de la IA, incluso a través del Grupo de Estudio sobre IA del Instituto de Redes Futuras del BRICS (BIFN).

79. Reiteramos nuestro apoyo a la labor del BIFN y alentamos a todos los miembros del BRICS a que nominen delegaciones nacionales. Recordando la decisión de crear cuatro grupos de estudio en el marco del Consejo del BIFN y tomando nota del debate sobre el proyecto de mandato de los mismos, alentamos a los miembros del BRICS a participar activamente en este sentido, según corresponda. Alentamos a los grupos de estudio a que comiencen a trabajar y reconocemos los esfuerzos continuos del Grupo de Trabajo sobre la Plataforma del BRICS sobre el Bien Público Digital creado en el marco del Grupo de Trabajo del BRICS sobre las TIC.

80. Si bien destacamos el papel fundamental del acceso a la energía para lograr los ODS y tomamos nota de los riesgos señalados para la seguridad energética, destacamos la necesidad de una mayor cooperación entre los países BRICS como principales productores y consumidores de productos y servicios energéticos para lograr transiciones energéticas justas, inclusivas, sostenibles, equitativas y justas. Creemos que la seguridad energética, el acceso y las transiciones energéticas son importantes y deben equilibrarse teniendo en cuenta la implementación plena y efectiva de la CMNUCC y su Acuerdo de París. Reafirmamos nuestra determinación de fomentar un entorno internacional libre, abierto, justo, no discriminatorio, transparente, inclusivo y predecible para el comercio y la inversión en energía y acordamos profundizar la cooperación tecnológica. Destacamos la necesidad de cadenas de suministro globales resilientes y una demanda de energía estable y predecible para brindar acceso universal a fuentes de energía asequibles, confiables, sostenibles y modernas, así como para garantizar la seguridad energética nacional, mundial y regional. A este respecto, también condenamos enérgicamente todos los ataques terroristas contra la infraestructura energética transfronteriza crítica y pedimos un enfoque abierto e imparcial para investigar esos incidentes.

81. Reiteramos la necesidad de tener en cuenta las circunstancias nacionales, incluidas las condiciones climáticas y naturales, la estructura de la economía nacional y las combinaciones energéticas, así como las circunstancias específicas de los países en desarrollo cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos o el consumo de combustibles fósiles y productos conexos de alto consumo de energía para lograr transiciones energéticas justas. Creemos que el uso eficiente de todas las fuentes de energía es fundamental para las transiciones energéticas justas hacia sistemas energéticos más flexibles, resilientes y sostenibles y, a este respecto, defendemos el principio de neutralidad tecnológica, es decir, utilizar todos los combustibles, fuentes de energía y tecnologías disponibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que incluye, entre otros, los combustibles fósiles con tecnologías de reducción y eliminación, los biocombustibles, el gas natural y el GLP, el hidrógeno y sus derivados, incluido el amoníaco, la energía nuclear y renovable, etc.

82. Pedimos que los países desarrollados asignen financiación adecuada, previsible y accesible a los países en desarrollo para las transiciones energéticas justas, de conformidad con los principios de la responsabilidad compartida pero diferenciada y la responsabilidad compartida. Destacando que los nuevos modelos de desarrollo industrial asociados a las transiciones energéticas requerirían enormes inversiones en infraestructura existente y nueva.

83. Rechazamos las medidas proteccionistas unilaterales, punitivas y discriminatorias, que no están en consonancia con el derecho internacional, bajo el pretexto de preocupaciones ambientales, como los mecanismos de ajuste fronterizo de carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), los requisitos de diligencia debida, los impuestos y otras medidas unilaterales y discriminatorias, y reafirmamos nuestro pleno apoyo al llamado en la COP28 relacionado con evitar medidas comerciales unilaterales basadas en el clima o el medio ambiente. También nos oponemos a las medidas proteccionistas unilaterales, que perturban deliberadamente las cadenas globales de suministro y producción y distorsionan la competencia.

84. Acogemos con beneplácito la cooperación en curso en el marco de la Plataforma de Cooperación en Investigación Energética de los BRICS, incluida la publicación del Informe de Transición Energética Justa de los BRICS, y tomamos nota con aprecio de la VI Cumbre de Energía Juvenil de los BRICS celebrada los días 27 y 28 de septiembre de 2024 en Moscú.

85. Reconocemos el importante papel de los mercados de carbono como uno de los impulsores de la acción climática, y alentamos a mejorar la cooperación y compartir experiencias en este campo. Nos oponemos a las medidas unilaterales introducidas bajo el pretexto de preocupaciones climáticas y ambientales y reiteramos nuestro compromiso de mejorar la coordinación en estas cuestiones. Acogemos con beneplácito la adopción del Memorando de Entendimiento sobre la Asociación de Mercados de Carbono de los BRICS como plataforma dedicada a compartir conocimientos, experiencias y estudios de casos sobre el desarrollo de mercados de carbono y a debatir la posible cooperación intra-BRICS en materia de mercados de carbono para intercambiar opiniones sobre la posible cooperación en virtud del Artículo 6 del Acuerdo de París entre los países BRICS.

86. Acogemos con beneplácito el establecimiento del Grupo de Contacto sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible por los Ministros de Medio Ambiente de los BRICS el 28 de junio de 2024 en Nizhny Novgorod y la adopción del Marco sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en el Diálogo de Alto Nivel sobre Cambio Climático (30 de agosto de 2024, Moscú). Esperamos establecer la Plataforma de Investigación Climática de los BRICS (BCRP) para mejorar el intercambio científico y de expertos de opiniones, conocimientos y mejores prácticas de la agrupación.

87. Subrayamos la necesidad crítica de proyectos activos de adaptación al cambio climático, que vayan más allá de la investigación y la previsión para llegar a la aplicación de soluciones prácticas, impulsando la energía renovable, la financiación sostenible, las tecnologías de bajas emisiones y las inversiones en desarrollo sostenible, al tiempo que destacamos la importancia de la acción colectiva y la cooperación internacional para abordar los efectos adversos del cambio climático y garantizar iniciativas climáticas inclusivas y equitativas.

88. Al contar con importantes depósitos de una amplia gama de recursos minerales, incluidos los críticos, encomiamos los resultados de la Primera Reunión de los Jefes de los Servicios Geológicos de los países BRICS y reconocemos el esfuerzo conjunto para lanzar las Plataformas Geológicas de los BRICS, el primer paso de la colaboración práctica en el campo de la geología y el desarrollo racional de los recursos minerales.

89. Reconociendo que los problemas ambientales plantean una amenaza cada vez mayor, causan enormes daños a la economía y afectan la calidad de vida de nuestros ciudadanos, acogemos con satisfacción los esfuerzos por seguir desarrollando la Iniciativa de Ríos Limpios de los BRICS en el marco de la Plataforma de Tecnología Ambientalmente Racional (BEST) de los BRICS. Alentamos una participación más activa de los jóvenes en las actividades ambientales, considerando que es fundamental aumentar la cultura y el conocimiento ambientales entre la población, principalmente entre los jóvenes.

90. Plenamente conscientes de la importancia crítica de los océanos para el desarrollo sostenible y la estabilidad climática, reconocemos que la planificación y la gestión adecuadas, así como la financiación adecuada, la creación de capacidad y la transferencia y el desarrollo de tecnología marina son esenciales para garantizar la protección del medio marino y la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos y la biodiversidad.

91. Apoyamos el Proceso de Kimberley como el único sistema mundial de certificación intergubernamental, que regula el comercio de diamantes en bruto, haciendo hincapié en nuestro compromiso de impedir que los diamantes de zonas en conflicto entren en los mercados y reconocemos el lanzamiento de la Plataforma Informal de Cooperación de los BRICS con la participación de las naciones africanas mineras de diamantes para garantizar el libre comercio de diamantes en bruto y el desarrollo sostenible de la industria mundial del diamante. Acogemos con beneplácito los esfuerzos de los EAU como presidente del Proceso Kimberly para 2024. Apoyamos los esfuerzos para aumentar el volumen de negocios de metales preciosos dentro de los BRICS sobre la base de normas de calidad comunes.

92. Reconociendo que una infraestructura de transporte desarrollada, rutas de transporte internacional seguras, protegidas y rentables, tecnologías y regulaciones innovadoras facilitarían los flujos comerciales y el movimiento transfronterizo de personas, reconocemos la importancia de integrar varios modos de transporte para un sistema de transporte eficiente y sostenible en los países BRICS. Acogemos con beneplácito los resultados de la Primera Reunión de Ministros de Transporte de los BRICS en San Petersburgo el 6 de junio de 2024 y esperamos seguir promoviendo el diálogo sobre transporte para satisfacer la demanda de todas las partes interesadas y mejorar el potencial de transporte de los países BRICS, respetando al mismo tiempo la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados miembros al llevar a cabo la cooperación en materia de transporte. También esperamos seguir explorando oportunidades para establecer una plataforma logística para coordinar y mejorar las condiciones de transporte para la logística multimodal entre los países BRICS.

93. Reiteramos nuestro apoyo al papel central de coordinación de la Organización Mundial de la Salud en la implementación de esfuerzos internacionales multilaterales para proteger la salud pública de enfermedades infecciosas y epidemias y nos comprometemos a reformar y fortalecer el sistema internacional de prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Reconocemos el papel fundamental de la atención primaria de salud como base clave para la atención sanitaria universal y la resiliencia del sistema de salud, así como en la prevención y respuesta a emergencias sanitarias. Acogemos con beneplácito el fomento de vínculos más estrechos entre las instituciones de salud de los BRICS responsables de la salud y el bienestar sanitario y epidemiológico, la prevención, preparación y respuesta a enfermedades transmisibles propensas a epidemias y el impacto en la salud después de desastres y alentamos a que se sigan explorando oportunidades para compartir conocimientos, intercambiar experiencia y emprender proyectos conjuntos en el sector de la salud.

94. Reconocemos que la cooperación de los BRICS en la lucha contra la tuberculosis y la resistencia a los antimicrobianos, así como el fortalecimiento de las capacidades para prevenir enfermedades transmisibles y otros problemas de salud como las enfermedades no transmisibles, la investigación y el desarrollo, el intercambio de experiencias, incluso sobre sistemas de medicina tradicional, salud digital, medicina nuclear y ciencia radiofarmacéutica, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cadena de suministro de radiofármacos y la mejora de la producción de isótopos, junto con el fomento del desarrollo de soluciones digitales avanzadas, contribuyen en gran medida a los esfuerzos internacionales pertinentes.

95. Apoyamos las iniciativas del Centro de I+D de Vacunas de los BRICS, el desarrollo ulterior del Sistema Integrado de Alerta Temprana de los BRICS para prevenir los riesgos masivos de enfermedades infecciosas y las operaciones de la Red de Investigación de la Tuberculosis de los BRICS. Acogemos con beneplácito los resultados de la 79ª Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre la RAM, en la que nos comprometemos a adoptar un conjunto claro de objetivos y acciones, incluida la reducción de las aproximadamente 4,95 millones de muertes humanas asociadas a la resistencia bacteriana a los antimicrobianos (RAM) anualmente en un 10% para 2030. Expresamos nuestra preocupación por la creciente amenaza de la RAM para todos los sectores de la economía, en particular la atención sanitaria, y tomamos nota de la oportunidad de celebrar la primera Conferencia BRICS sobre RAM en mayo de 2024.

96. Recordando el importante potencial de los países BRICS en el campo de la medicina nuclear, acogemos con beneplácito la decisión de establecer un Grupo de Trabajo BRICS sobre Medicina Nuclear. Tomamos nota de la exitosa celebración del Primer Foro BRICS sobre Medicina Nuclear los días 20 y 21 de junio de 2024 en San Petersburgo y de la publicación de la Revisión BRICS de las Mejores Prácticas en Medicina Nuclear.

97. Acogemos con beneplácito la publicación de la primera edición de la Revista de Salud de los BRICS y tomamos nota de la creación de la Asociación Médica de los BRICS. Apoyamos el lanzamiento de la Red de Institutos de Salud Pública de los BRICS, una plataforma diseñada para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en el fortalecimiento y la protección de la salud pública.

98. Esperamos que se mejore la cooperación de los BRICS, incluso mediante mecanismos establecidos en aplicaciones de satélites de teledetección para el desarrollo económico y social de los países BRICS, incluido el apoyo a la lucha contra el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y los sistemas de alerta temprana. Alentamos a mejorar el diálogo interinstitucional para seguir explorando las posibilidades de cooperación en la exploración y el uso pacíficos del espacio ultraterrestre y, a este respecto, acogemos con beneplácito la declaración de los jefes de las agencias espaciales de los BRICS.

99. Reconociendo que los países BRICS tienen un enorme potencial turístico, acogemos con beneplácito los resultados del primer Foro de Turismo de los BRICS, celebrado en Moscú los días 20 y 21 de junio de 2024. Nos comprometemos a seguir fortaleciendo la conectividad entre los pueblos, mejorando la cooperación entre múltiples partes interesadas y desarrollando proyectos conjuntos en la esfera turística. 100. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando y desarrollando la cooperación en el ámbito del derecho y la política de competencia entre los países BRICS con vistas a contribuir al desarrollo sostenible de los mercados, combatir eficazmente las prácticas transfronterizas anticompetitivas y promover un entorno de mercado saludable.

Reconocemos el papel de las actividades del Centro Internacional de Derecho y Política de Competencia de los BRICS en la creación y el intercambio de conocimientos entre las autoridades de competencia de los BRICS y la importancia de garantizar las condiciones más favorables para el desarrollo del derecho de competencia de las economías BRICS y trabajar hacia la eliminación de las barreras monopolísticas en mercados socialmente importantes. Damos la bienvenida a la celebración de la IX Conferencia Internacional de Competencia de los BRICS en 2025 en Sudáfrica.

101. Damos la bienvenida a la continua evolución de la cooperación entre los países BRICS, incluyendo, pero no limitado a, un mayor debate sobre el Acuerdo de Asistencia Administrativa Mutua, la firma del Plan de Acción Conjunto de Operadores Económicos Autorizados de los BRICS entre las Administraciones Aduaneras de los BRICS hacia el Reconocimiento Mutuo de sus Respectivos Programas de Operadores Económicos Autorizados. Esta cooperación permite la inclusión de nuevos países y su inducción al proceso establecido, el desarrollo de capacidades, la cooperación en materia de aplicación de la ley y el fortalecimiento de la cooperación entre los centros de capacitación aduanera del BRICS para implementar actividades conjuntas de capacitación aduanera y el establecimiento de Centros de Excelencia del BRICS y sus plataformas en línea relacionadas.

102. Reconociendo la importancia de seguir mejorando e institucionalizando la cooperación fiscal de los BRICS, acogemos con satisfacción la adopción del Marco de gobernanza de los jefes de las autoridades tributarias de los BRICS como un paso importante hacia una cooperación fiscal sistemática y coherente entre los países BRICS.

103. Acogemos con satisfacción la resolución 78/230 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz en las Naciones Unidas. Expresamos nuestro agradecimiento por el compromiso y la dedicación en la elaboración de los Términos de referencia para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional (CMNUCI) por parte del Comité Ad Hoc de las Naciones Unidas. Reconocemos la importancia fundamental de desarrollar la CMNUCI con sus primeros Protocolos para fortalecer la cooperación fiscal internacional y hacerla plenamente inclusiva y más eficaz. Esperamos que la aplicación de la CMNUCI promueva un sistema fiscal internacional inclusivo, justo, transparente, eficiente, equitativo y eficaz para el desarrollo sostenible, con vistas a mejorar la legitimidad, la certeza, la resiliencia y la equidad de las normas fiscales internacionales, al tiempo que se abordan los desafíos para fortalecer la movilización de recursos internos. Español Apoyamos las iniciativas para mejorar la cooperación fiscal y construir un sistema fiscal internacional más progresivo, estable y eficaz, promoviendo la transparencia fiscal y facilitando los debates sobre la tributación efectiva de las personas con un alto patrimonio.

104. Reconocemos el papel de las herramientas de normalización en la facilitación del comercio y acordamos fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa en la esfera de la normalización.

105. Reconociendo la importancia de los datos, las estadísticas y la información para una toma de decisiones eficaz, expresamos nuestro apoyo para mejorar la cooperación estadística dentro de los BRICS, incluida la publicación anual de la Publicación Estadística Conjunta de los BRICS y la Instantánea de la Publicación Estadística Conjunta de los BRICS, así como el intercambio de mejores prácticas en las áreas de estadísticas oficiales en los países miembros de los BRICS.

106. Acogemos con beneplácito la cooperación de las Oficinas de Propiedad Intelectual (PI) de los BRICS y el intercambio de mejores prácticas y experiencias en el campo de la PI, en particular sobre cuestiones tecnológicas avanzadas, destinadas a apoyar a los titulares de derechos, incluidas las MIPYME y el talento, en la protección, comercialización y utilización de la PI.

107. Reiteramos la necesidad de fortalecer aún más la cooperación de los BRICS en el ámbito de la gestión de desastres. Destacamos la importancia de mejorar los sistemas y capacidades nacionales de reducción del riesgo de desastres a fin de reducir los daños relacionados con los desastres y proteger la infraestructura, las vidas humanas y los medios de vida. En este sentido, alentamos a que se mejore la capacidad integral de reducción del riesgo de desastres de los países BRICS para resistir eficazmente los desastres naturales, incluidas las inundaciones, las sequías, los terremotos, los incendios forestales, etc. Apoyamos la mejora del diálogo sobre el desarrollo de sistemas de vigilancia de los peligros naturales, la previsión de desastres naturales y sus posibles consecuencias, incluido el uso de la observación de la Tierra por satélite, la promoción del desarrollo de sistemas de información y alerta temprana para desastres naturales.

108. Reafirmamos nuestro compromiso de mejorar la cooperación de los BRICS en el desarrollo del mercado laboral y promover el empleo pleno y de alta calidad mediante el desarrollo económico y social sostenible, un entorno de mercados laborales inclusivos y centrados en el ser humano. Nos comprometemos a seguir esforzándonos por desarrollar estrategias integrales de aprendizaje permanente, orientación vocacional, educación profesional continua y capacitación en habilidades vocacionales para garantizar que los trabajadores estén equipados con las habilidades necesarias para el futuro del trabajo y un mercado laboral resiliente y equitativo. Destacamos la importancia de regular el empleo en plataformas para garantizar trabajo decente, remuneración justa y protección social para todos. Nos comprometemos a mejorar la seguridad y el entorno de trabajo saludable y a modernizar los sistemas de apoyo social y a adoptar todas las medidas pertinentes para reducir los accidentes y enfermedades ocupacionales a fin de satisfacer las diversas necesidades de nuestras poblaciones.

109. Destacamos el importante papel que desempeña la auditoría del sector público para garantizar la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración pública en los países BRICS y mantener su estabilidad financiera y económica. Acogemos con beneplácito la mayor interacción y el intercambio de mejores prácticas entre las instituciones superiores de auditoría de los países BRICS. También prestamos especial atención a la necesidad de mejorar las actividades de las instituciones externas de auditoría del sector público que operan a nivel regional y local en los países BRICS, de conformidad con los mandatos y procedimientos de las Entidades Superiores de Auditoría, según corresponda.

110. Reconocemos la necesidad de profundizar la cooperación en el ámbito de la justicia en el marco de los BRICS y agradecemos la primera Reunión de Ministros de Justicia de los BRICS. Reconocemos la importancia de atraer inversiones y desarrollar las economías de los países BRICS y de desarrollar un marco sólido para abordar las quejas de los inversores mediante consultas y deliberaciones adicionales entre los países BRICS. Tomamos nota de la iniciativa rusa de establecer el Centro de Arbitraje Internacional de Inversiones de los BRICS.

111. Reconocemos el enorme potencial de los países BRICS en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) y el Protocolo propuesto para el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en CTI. Elogiamos la labor del Comité Directivo de CTI de los BRICS, que es uno de los mecanismos cruciales para gestionar y garantizar el éxito de las actividades de CTI de los BRICS. Damos la bienvenida al establecimiento del Grupo de Trabajo de los BRICS centrado en la investigación en ciencias sociales y humanidades y a la adaptación de los Términos de Referencia (TdR) del Programa Marco de CTI de los BRICS para gestionar adecuadamente la gestión futura de las convocatorias conjuntas de propuestas para apoyar el trabajo de investigación, incluido el lanzamiento temprano de los proyectos insignia de CTI de los BRICS. Reconociendo el importante papel de los sistemas y bases de datos cienciométricos en el mundo científico moderno y considerando el potencial de investigación de los países BRICS, alentamos las iniciativas destinadas a explorar los sistemas y bases de datos cienciométricos en los países BRICS.

112. Subrayamos además la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación como catalizadores fundamentales para el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de las personas en las naciones BRICS. También tomamos nota de los avances logrados en la promoción de programas de investigación, desarrollo e innovación en sectores transversales críticos, incluidos los campos biomédicos, la energía renovable, las ciencias espaciales y astronómicas, las ciencias oceánicas y polares, mediante proyectos conjuntos de investigación e innovación y la promoción de intercambios institucionales conjuntos. Felicitamos al sector de la CTI por establecer el Programa Marco de CTI para la posible financiación de la investigación y la innovación colaborativas conjuntas en áreas científicas prioritarias. Alentamos a los países miembros del BRICS a que exploren la posibilidad de asignar fondos para la investigación y el desarrollo, especialmente para apoyar iniciativas de innovación para empresas emergentes y MIPYME, al tiempo que se alinean con sus prioridades y estrategias nacionales. Alentamos el establecimiento de centros de incubación y de empresas emergentes para promover la innovación y la tecnología dentro del Programa Marco de CTI del BRICS.

113. Tomamos nota con aprecio de las medidas adoptadas por los países BRICS para establecer marcos para la creación de capacidades en el desarrollo de políticas de CTI; plataformas para estudios de previsión tecnológica; y apoyo a las capacidades de jóvenes científicos e innovadores. Alentamos a todos los países miembros del BRICS a explorar formas de mejorar la inversión en infraestructuras de investigación para avanzar en las capacidades científicas y la competitividad.

114. Acogemos con satisfacción la ampliación de la Universidad de la Red BRICS, así como la expansión de sus áreas de investigación, incluidas las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanitarias, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, y las ciencias de la salud. Acordamos explorar oportunidades de cooperación entre los Estados miembros del BRICS para promover el desarrollo del marco para el reconocimiento mutuo de calificaciones. Apoyamos el diálogo continuo sobre los sistemas de evaluación de la calidad para las universidades del BRICS, en consonancia con sus sistemas educativos nacionales.

115. Reafirmamos nuestro compromiso de mejorar la cooperación en materia de educación y formación técnica y profesional (EFTP) del BRICS y apreciamos el papel fundamental de la Alianza de Cooperación en EFTP del BRICS como plataforma multilateral para el diálogo, el intercambio de experiencias y la colaboración en proyectos. Esperamos seguir discutiendo sobre la evaluación cualitativa y cuantitativa de los sistemas de educación y formación técnica y profesional a través de proyectos de investigación conjuntos. Apoyamos el establecimiento del Mecanismo de Cooperación en Educación Digital del BRICS como resultado del proceso consultivo acordado por los Ministros de Educación del BRICS en la Declaración de Skukuza de 2023 y la Declaración de Kazán de 2024.

116. Apreciamos la iniciativa de establecer el 18 de agosto el Día del Geógrafo del BRICS como feriado profesional anual destinado a fomentar la investigación conjunta en ciencias geográficas y geoespaciales dentro del BRICS para mejorar las capacidades para abordar los desafíos del desarrollo sostenible.

117. Acogemos con beneplácito la celebración de la Reunión Mundial sobre Educación el 1 de noviembre de 2024 en Fortaleza (Brasil), dedicada al ODS 4 y encabezada por la UNESCO, que por primera vez se celebrará en un país del Sur Global.

118. Reconociendo que el desarrollo de productos de alta tecnología basados ​​en la capacidad tecnológica nacional es un factor que predetermina la competitividad de las economías nacionales y contribuye al crecimiento económico sostenible e inclusivo, alentamos la cooperación tecnológica entre los países BRICS. Reconocemos la iniciativa de la Presidencia sobre la Nueva Plataforma Tecnológica del BRICS bajo los auspicios del Consejo Empresarial del BRICS, destinada a promover la cooperación en materia de tecnología e innovación entre los países BRICS. Tomamos nota de los resultados del Premio Soluciones BRICS 2024 que distinguió las mejores prácticas tecnológicas en áreas prioritarias de desarrollo innovador en los países BRICS.

Fortalecimiento de los intercambios entre pueblos para el desarrollo social y económico

119. Reafirmamos la importancia de los intercambios entre los pueblos de los BRICS para mejorar el entendimiento mutuo, la amistad y la cooperación. Apreciamos los eventos que se celebrarán bajo la presidencia de Rusia en 2024, incluso en los ámbitos de los medios de comunicación, la cultura, la educación, los deportes, las artes, la juventud, la sociedad civil, la diplomacia pública y los intercambios académicos, y reconocemos que los intercambios entre los pueblos desempeñan un papel esencial en el enriquecimiento de nuestras sociedades y el desarrollo de nuestras economías. En este sentido, pedimos que se hagan más esfuerzos para respetar la diversidad de culturas, valorar altamente la herencia, la innovación y la creatividad, abogar conjuntamente por intercambios y cooperación internacionales sólidos entre los pueblos y reconocer la adopción de la Resolución A/RES/78/286 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada «Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones».

120. Destacamos nuestro compromiso de mejorar la cooperación internacional en educación, ciencia, cultura, comunicación e información en vista de la complejidad de los desafíos y transformaciones contemporáneos y, a este respecto, tomamos nota de la pertinencia de los principios establecidos en la Constitución de la UNESCO y su mandato de fomentar la cooperación y la paz mediante la colaboración internacional que debe basarse en la igualdad, el diálogo, las actividades programáticas encomendadas y el espíritu de consenso. Recordamos el Marco de la UNESCO para la Educación Cultural y Artística que fue adoptado por unanimidad en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en febrero de 2024.

121. Subrayamos el papel vital de la cultura en el desarrollo sostenible, ya que beneficia en gran medida el crecimiento económico, la cohesión social y el bienestar general. En este contexto, reafirmamos la importancia de fortalecer la cooperación de los BRICS en los campos de la cultura y la preservación del patrimonio cultural. Acogemos con satisfacción el Festival Cultural BRICS, que destaca la diversidad y la riqueza de las culturas de los BRICS y sirve como catalizador para fomentar un mayor entendimiento mutuo entre nuestras naciones. También acogemos con satisfacción el Festival de Cine BRICS y los conciertos de música. Alentamos la participación en las Alianzas BRICS, incluidas la Alianza de Museos, la Alianza de Museos y Galerías de Arte, la Alianza de Bibliotecas y la Alianza de Teatros para Niños y Jóvenes. Acogemos con satisfacción el establecimiento de la Alianza BRICS de Danza Folklórica y alentamos el establecimiento de una Alianza de Escuelas de Cine BRICS.

122. Consideramos que estas alianzas son ideales para apoyar el intercambio cultural, el intercambio de conocimientos y la preservación de nuestro patrimonio compartido. A través de estas iniciativas, pretendemos profundizar los lazos culturales, mejorar la apreciación mutua y contribuir a un mundo más interconectado. Subrayamos la importancia de la cooperación de los BRICS en los campos de la preservación del patrimonio cultural y la cultura. Recordando la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible y la Declaración de los Líderes del G20 de Nueva Delhi de 2023, reconocemos el poder de la cultura como catalizador del desarrollo sostenible, incluida la creatividad, la innovación y el crecimiento económico inclusivo, la cohesión social y la protección del medio ambiente.

123. Destacamos que todos los países BRICS tienen una rica cultura deportiva tradicional y acordamos apoyarnos mutuamente en la promoción de los deportes tradicionales y autóctonos entre los países BRICS y en todo el mundo. Nos oponemos firmemente a cualquier forma de discriminación por motivos de edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica o de otro tipo de los atletas. Reconocemos la importancia de los eventos deportivos, reuniones, conferencias y seminarios conjuntos de los BRICS en el campo de la ciencia del deporte y la medicina deportiva.

124. Concedemos gran importancia al papel de los BRICS en el desarrollo de los vínculos deportivos entre los países BRICS, incluidos los deportes de masas, juveniles, escolares y estudiantiles, los deportes de alta prioridad, los deportes parasport, los deportes nacionales y tradicionales. En este sentido, apreciamos mucho la presidencia de Rusia para la celebración de los Juegos BRICS en Kazán en junio, que reunieron a participantes de 27 disciplinas deportivas.

125. Reiteramos la necesidad de seguir desarrollando los intercambios de jóvenes, incluso en áreas como la educación, la formación, el desarrollo de habilidades, la ciencia, la tecnología, la innovación, el espíritu empresarial, el estilo de vida saludable y el deporte, así como el servicio comunitario y el voluntariado. Evaluamos positivamente los resultados de la Cumbre de la Juventud BRICS, celebrada en Ulyanovsk en julio de 2024, y reconocemos su valor como plataforma para el debate abierto y la interacción constructiva entre los jóvenes de los países BRICS. Tenemos la intención de promover aún más el Consejo de la Juventud BRICS, que sirve como mecanismo para el desarrollo y la consolidación de la agenda de la juventud dentro de la alianza. Acordamos explorar la posibilidad de organizar misiones educativas a los países BRICS para sensibilizar a los jóvenes sobre los valores y principios de los BRICS.

126. Nos comprometemos a seguir promoviendo la interacción interparlamentaria entre los Estados miembros del BRICS mediante el intercambio regular de opiniones, experiencias y mejores prácticas de conformidad con el Memorando sobre el Foro Parlamentario del BRICS firmado el 28 de septiembre de 2023 en Johannesburgo y su Protocolo firmado el 12 de julio de 2024. En este sentido, acogemos con satisfacción la celebración con éxito del X Foro Parlamentario del BRICS en San Petersburgo los días 11 y 12 de julio de 2024.

127. Reconocemos que el diálogo entre los partidos políticos de los países BRICS desempeña un papel constructivo en la creación de consenso y la mejora de la cooperación. Tomamos nota de la exitosa celebración del Diálogo de Partidos Políticos del BRICS en Vladivostok en junio de 2024 y damos la bienvenida a otros países BRICS para que continúen la tradición de celebrar este evento en el futuro.

128. Elogiamos el progreso realizado por los países BRICS en la promoción de la vivienda asequible y el desarrollo urbano y la resiliencia y apreciamos la contribución de mecanismos como el Foro de Urbanización BRICS, el Foro de Cooperación de Ciudades Amistosas y Gobiernos Locales BRICS y el Foro Municipal BRICS para facilitar la construcción de más relaciones de ciudades amistosas entre los países BRICS y promover la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

129. Elogiamos la exitosa celebración del Foro Empresarial BRICS. Acogemos con beneplácito la autorreflexión del Consejo Empresarial BRICS con un enfoque en los hitos alcanzados y las áreas de mejora. Apoyamos las actividades del Consejo Empresarial BRICS en diferentes dominios, incluidos la agricultura, las finanzas y la inversión, la infraestructura, el transporte y la logística, la economía digital, la fabricación de energía y el desarrollo sostenible.

130. Reconocemos el papel fundamental que desempeña la mujer en el desarrollo político, social y económico. Subrayamos la importancia del empoderamiento de la mujer y de su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluida su participación activa en los procesos de adopción de decisiones, incluso en puestos de responsabilidad, que son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Reconocemos que la iniciativa empresarial inclusiva y el acceso de la mujer a la financiación facilitarían su participación en iniciativas empresariales, la innovación y la economía digital. En este sentido, acogemos con beneplácito los resultados de la Reunión Ministerial sobre Asuntos de la Mujer y el Foro de Mujeres BRICS celebrado en septiembre en San Petersburgo bajo el tema «Mujeres; gobernanza y liderazgo» y reconocemos la valiosa contribución de estas reuniones anuales al desarrollo y la consolidación del empoderamiento de la mujer en los tres pilares de la cooperación BRICS.

131. Apreciamos los esfuerzos de la Alianza Empresarial de Mujeres BRICS para promover el emprendimiento femenino, incluido el lanzamiento de la Plataforma Digital Común de la Alianza Empresarial de Mujeres BRICS, la celebración del primer Foro Empresarial de Mujeres BRICS en Moscú los días 3 y 4 de junio de 2024 y el primer Concurso de Empresas Emergentes de Mujeres BRICS. Apoyamos un mayor fortalecimiento de la cooperación entre la Alianza Empresarial de Mujeres BRICS y las mujeres empresarias del Sur Global, incluido el establecimiento de Oficinas Regionales, según corresponda.

132. Alentamos el fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades de expertos y la sociedad civil de los países BRICS. En este sentido, acogemos con satisfacción la exitosa celebración del Foro Académico y el Foro Civil de los BRICS, las actividades del Consejo de Grupos de Pensamiento de los BRICS que mejoran la cooperación en materia de investigación y creación de capacidad entre las comunidades académicas de los países BRICS y el lanzamiento de la Red de Grupos de Pensamiento de los BRICS para las Finanzas que apoyará los debates de la Vía Financiera de los BRICS. Respaldamos el establecimiento del Consejo Civil de los BRICS.

133. Elogiamos la Presidencia de Rusia de los BRICS en 2024 y expresamos nuestra gratitud al Gobierno y al pueblo de la Federación de Rusia por la celebración de la XVI Cumbre de los BRICS en la ciudad de Kazán.

134. Extendemos nuestro pleno apoyo a Brasil para su Presidencia de los BRICS en 2025 y la celebración de la XVII Cumbre de los BRICS en Brasil.

Kazán,23 de octubre de 2024

Kazan Declaration : »Strengthening Multilateralism For Just Global Development And Security»

October 23, 2024

https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/38450/Kazan_Declaration__Strengthening_Multilateralism_For_Just_Global__Development_And_Security