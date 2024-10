Feria “Mujeres que Emprenden” en el Espacio Mall Pionero: impulsando la autonomía económica femenina en Magallanes



La ceremonia de lanzamiento de la Feria “Mujeres que Emprenden” del Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 se llevó a cabo en el Mall Espacio Urbano, destacando la importancia del emprendimiento femenino y el empoderamiento económico.

Punta Arenas, octubre 12 de 2024.- En un emotivo evento, se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento de la Feria “Mujeres que Emprenden”, una iniciativa del Programa Mujeres Jefas de Hogar, que busca promover la autonomía económica de las mujeres en la región. La ceremonia, realizada en el Mall Espacio Urbano, contó con la presencia de autoridades locales, emprendedoras y un público entusiasta que apoyó esta noble causa.

La actividad comenzó con una cordial bienvenida a los asistentes y un agradecimiento especial a los protagonistas del evento: las 16 mujeres emprendedoras que hoy y mañana exhibirán sus productos. Entre los asistentes se destacaron el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, y la Seremi de Economía, Marlene España, la Directora regional de Sernameg, la Encargada Departamento Social de la DPR: Virginia Guenul y el Equipo Comunal del Programa, Pía Figueroa Muñoz Y Carolina Andrade Huenchur.

El Programa Mujeres Jefas de Hogar, que cuenta con más de 20 años de trayectoria, se enfoca en proporcionar herramientas y habilidades sociales que faciliten la generación de ingresos y el acceso a recursos, apoyando así a las mujeres en su camino hacia la independencia económica.

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, «Como Delegado Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, estoy muy contento de inaugurar la Feria ‘Mujeres que Emprenden’. Este evento no solo celebra el talento y la resiliencia de nuestras emprendedoras locales, sino que también refleja el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric con la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres. En nuestra región, cada paso hacia el empoderamiento femenino es un paso hacia una sociedad más justa y equitativa. Estamos aquí para apoyar a estas valientes mujeres en su camino, asegurando que tengan las herramientas y oportunidades necesarias para triunfar. Juntos, construimos un futuro en el que todas las voces y contribuciones sean valoradas y reconocidas.»

“Garantizar la autonomía económica de las mujeres es un paso crucial hacia una sociedad más justa e igualitaria”, afirmó la Directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Leiva Burgos, durante su intervención. Explicando que “El programa trabaja en dos áreas, por un lado fortalece las capacidades y las habilidades de las mujeres para buscar trabajo en el mundo dependiente y en este caso, por eso la feria, y el fortalecimiento de sus emprendimientos. Los emprendimientos femeninos generalmente tienen otras barreras distintas al común de los emprendimientos, y es que ellas eligen emprender, no sólo por el gusto de emprender, sino que porque sus vidas familiares y personales no les permiten acceder al mundo del trabajo remunerado, entonces deben generar trabajo por su propia cuenta.

Pía Figueroa, una de las profesionales a cargo del programa, señala que “Ya por tercer año consecutivo estamos realizando este tipo de emprendimiento con las mujeres del programa. Nosotras trabajamos la autonomía económica de las mujeres, tratamos de empoderarlas a través de la participación de estas ferias y esta ya es la tercera versión. Este tipo de programas, acciones y trabajo con las mujeres nos acerca a una sociedad más justa e igualitaria, en donde el género no condiciona el acceso a los derechos de las personas.”.



Por su parte, la Seremi de Economía, reafirmó que “la importancia es justamente darle una posibilidad a a este programa, a esta política de Estado, a estas Mujeres Emprendedoras, a crecer, a desarrollarse económicamente y obtener una independencia económica. Y nosotros como gobierno podemos acompañarlos en todo este proceso. En esta ruta del emprendimiento ellas están iniciando, pero también hay programas en en Sercotec, en Corfo que las pueden ayudar y lograr ver cumplido el sueño que tienen hoy día y nosotros sabemos que para crecer, para mejorar, para mejorar tu calidad de vida, ocupar los programas que el Estado les ofrece, es una instancia importante”.

Dos de las emprendedoras entregaron su testimonio.

Una de ellas, María Edith Fuentes, relata “mi emprendimiento se llama Exclusividad Paula, hago cosas de todo tipo, con material reciclado y con telas nuevas también. Estoy ahora en la feria, de Mujeres Emprende y estoy muy agradecida por la oportunidad. La verdad que agradezco mucho porque es una oportunidad de mostrarme, de mostrar mi trabajo, la oportunidad también de vender y de obtener ganancias de estos dos días”.

Asimismo, Yessenia Opazo, con su emprendimiento Flor de Lavanda, describe lo que es para ella el pertenecer al programa “Mujeres Jefas de Hogar”, “Significa el impulso principal para salir adelante. Significa empoderamiento, significa fortaleza, significa resiliencia, significa hermandad, compañerismo, significa corazón, amor, valentía significa un conjunto de emociones, de sentimientos y de cosas que han pasado durante todos estos meses. Es un conjunto de, no sé, cientos de mujeres que conocí en este programa y que todas me han enseñado una sola palabra que es resiliencia. Somos resiliencia, eso es para mí”.

La Delegación Presidencial Regional agradeció al Mall Espacio Urbano, representado por el Jefe de Seguridad Freddy Tapia Aballay y la Encargada Administrativa, Daniela Calderón, por su colaboración en la realización de esta feria y de otras actividades realizadas por la institución, que representa un esfuerzo conjunto por fortalecer el emprendimiento femenino y entregar servicio a la comunidad.

La actividad concluyó con una invitación a los asistentes a recorrer los stands de las emprendedoras y a inmortalizar el momento con una fotografía grupal.

La feria, que se desarrollará durante este fin de semana, es una oportunidad para que las emprendedoras muestren y comercialicen sus productos, al tiempo que reciben visibilidad y apoyo en su empoderamiento económico y social. El Delegado invitó a la comunidad al Mall Espacio Urbano para disfrutar y apoyar los emprendimientos de las mujeres jefas de hogar.