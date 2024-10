Primera reunión de gabinete reducido con la Unión Comunal de Puerto Natales

Natales.- Agrupada con 16 Juntas de Vecinos de distintos sectores de la comuna de Natales, la recientemente creada «Unión Comunal Juntas Vecinales Unidas» se reunió con algunas autoridades del gabinete regional para, según su presidente, Yerkyn Colivoro, mantener un diálogo muy fructífero, franco, transparente y directo, que es siempre muy necesario.

“Es muy importante que vengan los mismos seremis a reunirse con nosotros, porque tenemos la información de primera fuente. Para nosotros es muy difícil asistir con los seremis, y además no tenemos una buena base para poder hacer las consultas. Pero con ellos aquí, hemos podido aclararnos y hemos tenido información que nosotros desconocíamos. Las respuestas han sido concretas, nos han respondido el 90% de las solicitudes y hemos quedado también con trabajo, para ir avanzando en conjunto y rencontrarnos luego con cada seremi de manera individual, para volver a tocar los temas pendientes”, sostuvo el dirigente de dicha agrupación.

En el encuentro realizado en la Junta de Vecinos N°7, “Chile Nuevo”, además de los dirigentes representantes de las distintas juntas de vecinos, integrantes de la Unión Comunal, participaron: el delegado Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz; el seremi de Gobierno, Andro Mimica; el seremi del MINVU, Marco Uribe; el seremi del Mop, José Luis Hernández; el seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica; y la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz.

Durante el mismo encuentro, el delegado provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, sostuvo: “La descentralización como gobierno para nosotros es fundamental. Para nosotros no es suficiente reunirnos en una oficina o que ellos vayan a pedirnos audiencia. Sabemos que se valora mucho más que nosotros vayamos a la junta de vecinos, que nos despleguemos a los sectores rurales. Por ejemplo, que vayamos a las escuelas, y en el propio establecimiento podamos conocer en el espacio de cada uno de ellos, sus necesidades e inquietudes. Y además, toma mucho sentido cuando uno va proyectando algún tipo de obra o proyecto más grande, y que este sea validado y cuente con el respaldo de las vecinas y vecinos. Se valora y se cuida mucho más”.

Gloria Lasa, presidenta de la Junta de Vecinos N7, “Chile Nuevo”, y tesorera de la UNCO antes mencionada, explicó que “este importante y esperado encuentro se concretó, luego de la presentación oficial que tuvieron como Unión Comunal frente al seremi de Gobierno, Andro Mimica”, oportunidad donde también aprovecharon a solicitar esta reunión con parte del gabinete, especificando aquellas carteras donde más necesitan apoyo y resolver ciertas problemáticas.

El funcionamiento del programa de mejoramiento de vivienda, los pavimentos participativos, y el de áreas verdes y plazas; así como también el mejoramiento de las rutas y los caminos en Seno Obstrucción; o bien las opciones de programas sociales disponibles para familias vulnerables, y de apoyo para mujeres cuidadoras y/o vulnerables, además de la prevención de violencia de género y la necesidad de un centro especializado en la comuna, fueron algunas de las temáticas expuestas en el diálogo.

El seremi de Gobierno Andro Mimica, aseguró que uno de los principales mandatos del Presidente Gabriel Boric, pero también del delegado Presidencial, José Ruiz, es que el Estado debe estar presente en los distintos territorios.

“Lo más importante es que podamos tener esta escucha activa, que podamos resolver algunas dudas y que conversemos de los proyectos que están avanzando aquí en Puerto Natales. Tenemos muchas cosas que contar. Estamos a ad portas de hacer entregas de viviendas por parte del Ministerio de Vivienda, y estamos trabajando en la infraestructura pública que se tiene que realizar; y el sistema nacional de cuidados que ha ingresado a través de los municipios. Y en particular por parte del misterio de la Mujer, conversamos todo lo relativo a los temas de género que siempre son muy importantes para todos, en nuestra sociedad”.

“Es súper bueno que las autoridades se junten con las organizaciones civiles, que nos escuchen y que sean de terreno, porque muchas organizaciones es lo que más reclaman, que no ven a sus seremis, alcaldes, concejales, en el terreno, en el diario vivir, escuchar a la población, como se está haciendo ahora. De una manera más transparente y directa, donde podamos conversar. Que ellos nos escuchen y nosotros los escuchemos, con tiempo y pausa. Eso habla muy bien del Gobierno porque eso es lo que más se pide, que conozcan de primera fuente nuestras necesidades”, concluyó Gloria Lasa, la dirigenta de la casa vecinal donde se concretó esta importante reunión.