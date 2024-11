ChileValora certifica a los primeros seis funcionarios municipales de la región de Magallanes

Pertenecientes a las municipalidades de Primavera, Río Verde y Puerto Natales, en los perfiles de Encargado/a de Seguridad Ciudadana, Oficina de Partes e Inspectores de Tránsito.



Un nuevo hito en materia de certificación de competencias laborales hemos vivido en la región, durante la entrega de sus diplomas a los primeros seis funcionarios y funcionarias municipales de Magallanes que son certificados por ChileValora, con apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).



El proceso de evaluación fue desarrollado por el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la Universidad Católica de Temuco, durante los meses de julio a septiembre de este año de manera presencial en cada uno de los municipios mencionados.



La importancia de este proceso y del hito concretado esta jornada radica en que, por primera vez, las y los funcionarios municipales de la región pueden certificar su experiencia en las funciones que, en la mayoría de los casos, han desempeñado por décadas, lo cual se transforma en un reconocimiento y una herramienta invaluable para ellos y ellas.



Así lo señalaron los propios beneficiarios en el marco de la actividad de entrega de sus respectivos certificados en los perfiles de Encargados/as de Seguridad Ciudadana, Encargados/as de Oficina de Partes e Inspectores de Tránsito municipal. El primero de ellos fue Juan Carlos Mancilla, funcionario de la Ilustre Municipalidad de Primavera, quien se certificó en el perfil de Inspector de Tránsito.

“La verdad, esto es un honor y un objetivo logrado. Tengo más de 30 años de carrera funcionaria y que te certifiquen la experticia que uno tiene es espectacular. En verdad, un honor, porque creo que represento a muchos colegas que no han podido certificarse, pero creo que este es el primer paso para la región y para los colegas que desarrollan esta labor que es un poco ingrata, pero que uno lo hace por amor al servicio a la comunidad. A los colegas los llamo a informarse, existen muchos medios para tener información sobre estas certificaciones que hace ChileValora y la Subdere. Es hora de informarse y ser partícipe de estas instancias que son súper importantes”, recalcó.

Por su parte, Teresa Gutiérrez Cárcamo, fue una de las dos funcionarias certificadas en el perfil de Encargada de Oficina de Partes, quien destacó lo amigable y fácil del proceso para acceder a la certificación.

“Creo que certificarse y todo lo que sea mejoramiento, capacitación, ayuda en el proceso de la función pública. Más allá de una certificación, creo que es un desafío personal que uno enfrenta, que va realizando y que se va alcanzando como persona, más que como funcionario. Yo me enteré por un compañero de trabajo que me reenvió un mensaje enviado por la Subdere que se extendió a todos los funcionarios y yo fui la única que se atrevió, porque cuando a uno le señalan una evaluación, da miedo, pero la verdad que el proceso fue muy amigable, donde nos guiaron todo el tiempo y fue muy bueno. Yo lo recomiendo completamente”, destacó.

Al respecto, la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda, expresó que “es un momento bien histórico para nosotros como Ministerio y como ChileValora, ya que se han certificado los primeros seis funcionarios municipales de la comuna de Natales, Río Verde y Primavera. Ellos llevaban muchos años ejerciendo esta labor y hoy hacer acopio de esta experiencia y que eso se plasme en una certificación, ha sido valorado por ellos y ellas como algo muy importante”.

A su vez, Daniela Panicucci Herrera, jefa regional de la Subdere, señaló que “este es un trabajo en conjunto con la Seremi del Trabajo, ChileValora y la Universidad Católica de Temuco. Cuando tenemos a funcionarios y funcionarias capacitados y certificados, eso permite que la institucionalidad sea más eficiente y oportuna, así que, finalmente, este es un proceso que va en beneficio de todas las comunas de la región”.

Por último, Marilyn Cárdenas González, coordinadora regional de ChileValora, señaló que este era un proyecto muy anhelado por los funcionarios municipales. “Estamos muy contentos, porque esto es un hito regional, muy bonito y muy esperado, con el apoyo y financiamiento de la Subdere que hizo una invitación amplia para todos los municipios, así que estamos muy agradecidos por ese apoyo y contentos de que se estén utilizando los perfiles de ChileValora”.

El llamado a las municipalidades que no han participado de este proceso en la zona, es a estar atentos a nuevos procesos ya que, tal como mencionaron todos los actores involucrados, este es un beneficio directo al funcionario y que, además, contribuye en la mejora del servicio para toda la comunidad.