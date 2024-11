Con homenajes al profesor Armin Navarro y Cristina Calderón, Nano Stern otorga un emotivo concierto en Puerto Williams





– Más de 120 asistentes se deleitaron durante una hora y media de show presentado por el cantautor y multinstrumentista nacional junto a su agrupación, el cual transitó por su nutrida discografía. El evento se enmarcó en un proyecto con fondos FNDR 8% del Gore Magallanes adjudicados por la Delegación Antártica Chilena. “Tenemos un muy buen balance, así que a esperar que podamos seguir trayendo a artistas de esta categoría”, sostuvo la delegada Constanza Calisto Gallardo.

Con un marco de público que superó las 120 personas, el reconocido cantautor y multinstrumentista nacional, Nano Stern, junto a su banda, realizó un emotivo show a la comunidad de Puerto Williams, en el marco del proyecto con fondos FNDR 8% de Cultura del Gore Magallanes, adjudicados por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena.

Ante un repleto auditorio del Centro Subantártico Cabo de Hornos, el artista transitó por su nutrida trayectoria musical que combina la raíz folclórica, el rock, el folk, la trova, el jazz y la experimentación musical. Ya sea de manera solista o en formatos de cuarteto o trío, Nano Stern y sus músicos ofrecieron una hora y media de concierto que incluyó una genuina interacción con el público local, tanto en sus diálogos como en las cuartetas improvisadas entre canciones.

“Una belleza poder venir a tocar en este entorno, en esta comunidad tan particular. Gente que viene de muchos lugares del mundo a investigar, a trabajar, a hacer soberanía, y también a educar a la comunidad. Me alegré mucho que estuvieran los jóvenes del colegio que participaron en el taller que realicé en la mañana. Me quedé sin voz, por cosas que pasan por los cambios de temperatura, pero el corazón estuvo ahí, en el escenario, así que le agradezco mucho a toda la gente que hizo posible esta visita y esperamos volver lo antes posible”, manifestó el artista.

En un escenario cuyo fondo otorgaba una majestuosa vista al canal Beagle y a las montañas de Isla Grande de Tierra del Fuego a través de los ventanales del auditorio, Stern homenajeó a dos históricos habitantes de la zona que partieron hace un tiempo atrás. En primer lugar, dedicó todo este concierto a Armin Navarro Yupanqui, profesor de música del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, quien murió en 2020, quien forjó una estrecha amistad con el artista. Y dentro de su repertorio de 16 canciones, previo a interpretar “Punta de lanza”, explicó que dicho tema fue creado en su última visita a Isla Navarino, hace más de 10 años atrás, en honor a Cristina Calderón Harban, emblemática integrante del Pueblo Yagán, fallecida en 2022.

“Es parte de los lazos de afecto que se construyen con las comunidades donde uno va. Ésta es mi cuarta visita en Puerto Williams y noté esas dos ausencias, ya que son personas con las que compartí varias veces, de quienes aprendí mucho de maneras distintas, y no quise dejar la oportunidad de mencionarlos y dedicarles algunas canciones. Y a Armin el concierto, porque era un espíritu musical que entregaba aquí toda su energía”, profundizó.

En primera fila, se encontraba el hermano del fallecido pedagogo, César Navarro Yupanqui, quien, emocionado, contempló este show. El vecino de Puerto Williams comentó que “nos sentamos un rato antes de que empiece el show a conversar y surgió esa nostalgia y algo de pena también. Sin embargo, entendiéndose que la vida es así, él (Stern) igual estaba muy contento de volver, independiente de no poder volver a verlo, ya que éste es el lugar donde se creó esta gran amistad, entonces, yo quedé feliz y totalmente emocionado. Cuando me fue a abrazar, le dije ‘muchas gracias hermano’, porque sobran las palabras en realidad”.

Este evento logró concretarse luego que el Consejo Regional (Core) aprobara fondos del FNDR 8% del ítem Eventos Culturales del Gobierno Regional de Magallanes, adjudicados por la mencionada Delegación, cuyo presupuesto alcanzó los 22 millones de pesos, e incluyó un taller musical a estudiantes del mencionado recinto educacional. La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, agradeció al Core por el apoyo para ejecutar este proyecto, así como también al personal de la entidad que lidera, el cual trabajó en el proceso de postulación y ejecución.

“Hoy día pudimos concretar la presentación de ‘Nano Stern canta a Puerto Williams’, con una participación de más de 120 personas, donde concurrieron nuestros vecinos y vecinas, y turistas, así que realmente fue un show increíble, de una alta calidad vocal, escénica e instrumental. Estamos felices de poder descentralizar una vez más la cultura en Puerto Williams, en esta provincia, y estamos muy contentos por la participación de todos. Tenemos un muy buen balance, así que a esperar que podamos seguir trayendo a artistas de esta categoría a Puerto Williams”, sostuvo la máxima autoridad provincial.

En tanto, el consejero regional por la Provincia Antártica Chilena, Hugo Pérez Santana, quien fue parte de la mesa que evaluó dichos proyectos concursables, destacó a la mencionada Delegación por ejecutar actividades culturales y de gran envergadura. “Fue una instancia hermosa. Un momento cultural con gran concurrencia de público. Son los momentos que necesitamos: dar cultura y espacios de esparcimiento para nuestra comunidad. Agradecemos la preocupación de la Delegación de traer este tipo de espectáculo. Un artista de gran trayectoria, y connotación nacional e internacional, que nos deleitó con música, con historias, con una esencia distinta de reconocer, el vivir, el amar, el disfrutar la vida en cada momento, así que agradecido de la iniciativa más allá de lo que fue la aprobación del Consejo Regional”, comentó.

Nano Stern y su conjunto compuesto por Cristian Carvacho, Ramiro Durán y Miguel León, demostraron una versatilidad única en los instrumentos y una sintonía prolija en sus canciones que incluían improvisaciones. Ya sea en cuerdas, como guitarra acústica y eléctrica, bajo, charango y cuatro puertorriqueño; en vientos, como flauta traversa, saxo soprano, low whistle y flauta de sauce, o en percusión, con batería y cajón flamenco, demostraron su talento sobre el escenario intercambiándose los instrumentos según la canción.

El repertorio varió por clásicos de la discografía de Nano Stern, como “Azul”, “Necesito una canción”, “Casualidad” y “Un gran regalo”, al mismo tiempo que otros temas más recientes como “Presente” –creada en pandemia-, e “Inventemos un país” –dedicada, en palabras de Stern, al carácter isleño de Puerto Williams-. El show incluyó tributos a Víctor Jara con la interpretación en voz y guitarra acústica de Stern en “Luchín” –canción incluida en el álbum en vivo que lanzó en homenaje al célebre cantautor nacional- y la alegre “Carnavalito del ciempiés”, originalmente creada por el grupo de música infantil, Mazapán.

Tras la presentación, las y los asistentes tuvieron oportunidad de adquirir merchandising oficial del artista, como poleras, CDs, vinilos, cancioneros y libros. En la instancia, Stern autografió estos elementos, conversó con sus fanáticos y se tomó fotos con ellos. Entre aquellas personas, estuvo presente Trinidad Gilardino. “Fue maravilloso, una experiencia única. Hace 10 años que él no venía, así que por suerte tuve oportunidad de participar del show. Pensé que iba a haber más reverberación en la sala, pero la verdad es que se escuchó súper bien. Lo había visto antes, pero de lejos. Ahora sí que tuve la oportunidad de conocerlo de cerca. Diez de diez. Ojalá vuelva”, comentó la vecina de Puerto Williams.