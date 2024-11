Epílogo político | Ernesto Sepúlveda | Opinión

La semana transcurrió entre análisis de los resultados de las históricas elecciones del fin de semana pasado. El número nunca antes visto de personas votando, pone a esta doble jornada electoral, entre los eventos más notables de nuestra historia democrática. Aunque los resultados fueron celebrados por todos los sectores por igual, se aprecia que el país sigue dividido en dos partes más o menos iguales. El sector progresista conserva alguna de las ciudades importantes, y pierde otras, el sector conservador, otro tanto.

En la votación de gobernadores regionales, sólo en cuatro regiones esta votación se decidió en primera vuelta. Fue en la región de Tarapacá donde fue electo José Miguel Carvajal, independiente del pacto Por Chile y sus regiones; en la región del Ñuble, el socialista, Oscar Crisóstomo, del pacto Por Chile y sus regiones; en la región de Los Ríos, el socialista Luis Cuvertino, del pacto por Chile y sus regiones; de la región de Aysén, el UDI Marcelo Santana, del pacto Chile Vamos; y de la región de Magallanes y de la antártica chilena, el independiente en lista del partido Radical, Jorge Flíes Añón. Demás está decir que el progresismo, constituyó distintas listas, y sólo en unas pocas regiones, llevaron candidato único. En doce regiones del país, por no haber alcanzado ningún candidato el 40% de los votos, deberán ir a una segunda vuelta los dos candidatos más votados. Esta votación se efectuará el domingo 24 de noviembre, en las regiones de: Arica Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, y de Los Lagos.



Las elecciones de las autoridades locales, son las más importantes, desde el punto de vista de los ciudadanos de a pie. Es en la vida cotidiana de las vecinas y vecinos, donde produce impacto la gestión de gobiernos regionales y municipios. Pese al desconocimiento existente de la importante función de los gobiernos regionales, los partidos políticos, y figuras independientes de relevancia pública, se volcaron con entusiasmo a la competencia electoral. Nota aparte, la mezquindad parlamentaria, que, al momento de regular esta importante votación, no estableció franja electoral, transparente y gratuita. Una vez más los incumbentes hacen de las suyas, ¿será temor a eventuales contrincantes futuros?, sea por esa u otra razón, parece incomprensible que se haya privado a la ciudadanía de la posibilidad de conocer en vivo y en directo a sus futuras autoridades locales. Los resultados en elección de alcaldes y alcaldesas, se repartieron prácticamente en tres tercios, entre conservadores, progresistas y un bloque de nada menos que 108 independientes. Con la confianza ciudadana en el congreso y los partidos por el suelo, al parecer la estrategia fue, disimular lo más posibles las enseñas y colores partidarios, y buscar candidaturas fuera de las filas. Un craso error. Si bien la ciudadanía distinguió masivamente con su apoyo, a figuras independientes, esta adhesión no se extiende mecánicamente a los partidos políticos. Tampoco sirve a los partidos para computar votos, para el esquivo 5% de representación electoral, que la legislación exige para mantener la existencia legal. Un error mayúsculo, además, si se pretende combatir las peores expresiones que pervierten la democracia, el populismo y el autoritarismo.



Los partidos progresistas, nuevamente con un discurso ininteligible para las grandes mayorías del país. Frente al discurso simple, plagado de ideas básicas, y golpes de efecto, de un partido ultra conservador, que lució con orgullo sus emblemas partidarios. Las ideas progresistas si no se explican en fácil, caen presa del discurso grandilocuente, de frases para el bronce, y ojitos en blanco mirando al cielo, que sólo entusiasman a los incondicionales, aplaudido sólo por los militantes a sueldo en la administración. Frente a los colores invisibles, y a los emblemas partidarios ocultos del progresismo, el partido ultra conservador ganó un espacio impensado en la votación popular. Una realidad difícil de revertir, sin trabajo territorial, sin inserción efectiva en los barrios y calles. Hoy resulta evidente, que quienes con facilidad conquistaron La Moneda, con igual facilidad la pueden devolver, Sin haber sepultado el neoliberalismo, y lo que sería mucho peor, sin haber mejorado en forma efectiva la vida de las personas. A mi modo de ver, la actividad política, no tendría razón de ser, si no busca impactar positivamente, si no se logra desde el gobierno, mejorar la vida de los conciudadanos, no tiene sentido la lucha por el poder político. Por cierto, que existen, como siempre existieron, quienes persiguen el poder por el poder, y nada más les conforma. Afortunadamente, las personas son más sensatas, de lo que ciertos políticos creen, y de cuando en cuando, mandan para su casa, a los abusivos o impopulares. Si no creen, vean la despedida a la profe Cubillos y a la funcionaria municipal Karla Rubilar. También el adiós a Irací Hassler, y los puntos suspensivos al soldado de Chávez, Alejandro Navarro.

Hasta el 24 de noviembre, va a seguir sonando la batucada electoral, la gran mayoría de la población nacional, aún no decide a su gobernador regional, y este es un factor de incertidumbre importante, en la proyección regional. Al aguaite, las figuras presidenciales, en el sector conservador, doña Evelyn, parece tener el camino despejado. El abrupto deceso electoral de Marcela Cubillos en Las Condes, que hace un mes atrás, nadie habría asegurado, y la decepción municipal y regional del partido de José Kast, la dejan con cancha abierta para su despliegue. Aunque, ahora más cauta, advierte que falta un año aún. Aprendizaje duro de experiencias pasadas, donde las tendencias entrópicas del sector, sumadas al canibalismo insaciable, liquidaron candidaturas cantadas. Si todo sucede como anhela doña Evelyn, llegaría como candidata única del sector conservador, y en pole position, para derrotar a la opción progresista. Tras cartón, José Kast, lame sus heridas electorales, y no oculta su intención de ir directo a la papeleta, y tal vez, volver a pasar a segunda vuelta, tentando a la fortuna por tercera vez. Según reconoce, sería esta su última aventura presidencial.

Desde el progresismo, hoy tratando de concluir de buena forma el último año de la actual administración, el panorama presidencial, se ha ido complejizando. La figura indiscutida de la ministra Tohá, destacada y experimentada política, hoy no pasa su mejor momento, afectada por el denominado caso Monsalve. Constituido por estos días, en el principal dolor de cabeza del ejecutivo. Aún es temprano para descartar esta opción, que perfectamente podría llegar a una primaria oficialista. Por algo el sector conservador ha reactivado su ofensiva de una eventual acusación constitucional, ya saborearon la sangre, y se encuentran ávidos, a engullir a la principal ministra del gabinete presidencial. En el ínterin, y casi de modo anecdótico, apareció brindando entrevista, el que fuera el niño símbolo de la generación de líderes estudiantiles, que saltaron desde la facultad, al congreso y a la Moneda, en menos de 15 años. Me refiero al hombre de la notable calva, el ex ministro Jackson, quien, con su humildad habitual, sostuvo que los resultados electorales de su partido, acallaban a quienes los daban por muertos, y que una vez más estarían en la papeleta el próximo año. En política, como en la vida, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, dejaremos al tiempo hacer lo suyo, y esperaremos el desenlace de estos acontecimientos.



De manera vertiginosa se aproxima el último año de mandato de la actual administración. De las grandes reformas que constituían la base del programa de gobierno, se ve cada más distante la posibilidad de que se concrete, quizás la más importante de ellas, que es la reforma de pensiones. Se ha anunciado la posible pre candidatura presidencial de la ministra Jara por el PC, en una especie de reconocimiento de que la reforma no va a avanzar. Se intenta por estos días sacar adelante dos promesas de campaña, el fin al CAE, y el pago de la deuda histórica a los profesores. Otro ministro del PC a cargo de los anuncios, y, asimismo, sin certeza alguna de contar con votos para su aprobación. Se trataría de un intento de pasar al pizarrón al sector conservador. En época de elecciones, nadie en su sano juicio, puede afirmar, que tan peregrina estrategia, concluirá con la aprobación de estos proyectos. En el fondo son gestos para la galería, inauditos a estas alturas, ya que los sectores que han sostenido a esta administración, exceden por mucho a la barra brava, que pide avanzar con el programa de gobierno, aunque no se tenga los votos. Como ha sido usual en estos tres años, ha sido el sector del socialismo democrático quien exige seriedad y prudencia, en este último tramo, para concluir con responsabilidad el mandato. Mostrar en el epílogo, capacidad de acuerdos y voluntad de dialogo, sería la única forma en que el progresismo, puede re encantar al electorado, con una nueva y distinto proyecto político hacia el futuro.

Más allá de los colores políticos, los ciudadanos eligieron y eligieron bien, corresponde respetar, dentro de un proceso electoral ejemplar. Más de 15 millones de electores, y con resultados indiscutidos, pasadas 3 horas de la votación. Es algo muy especial, de lo que debemos estar orgullosos como sociedad. Esperamos que los alcaldes y alcaldesas, los cuerpos de concejales, los cuatro gobernadores regionales electos, y sus honorables consejos regionales, tengan mucho éxito en su gestión, ese es el verdadero camino para mejorar la calidad de vida de las personas. El verdadero cambio, la verdadera revolución, será desde las comunas y regiones, profundizar la descentralización es el único camino al desarrollo, por eso nos sumamos con entusiasmo, a construir desde la zona extrema Magallanes, la región que queremos.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 4 de noviembre 2024.-