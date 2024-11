Senador Kusanovic solicita incorporar en la ley de Presupuestos el pago para pensionados del 4% y hace un llamado al Ministro de Hacienda a cumplir su compromiso

Ante la incertidumbre y falta de respuesta del Gobierno sobre el pago comprometido a los jubilados del 4% de la ex Caja de Empleados Particulares de Magallanes.

En el marco de la discusión presupuestaria para el año 2025, que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional, el senador Alejandro Kusanovic, solicito al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que disponga los recursos necesarios para el pago a los pensionado del 4% de la ex Caja de Empleados Particulares (EMPART), debido a la incertidumbre de lo comprometido por el Ministro Marcel en su última visita a la región.



El parlamentario, junto con oficiar al Ministerio de Hacienda, donde solicitó incorporar los recursos en la ley de presupuestos para el pago de la deuda de los pensionados del 4%, criticó la incertidumbre que han debido soportar los jubilados y la excesiva tardanza del Gobierno para entregar respuestas sobre la fórmula de pago y fecha en que tendrá lugar, ello aún cuando, se han realizado innumerables gestiones y reuniones con autoridades locales y nacionales del Gobierno, sin hasta ahora, obtener ninguna respuesta clara sobre el pago al que se comprometieron.



“En marzo de 2024, cuando me reuní con el Presidente, le pedí dar respuesta a los pensionados y me contesto que este año se entregaría una solución, pero estamos a dos meses y todavía no hay ningún tipo de claridad sobre este tema, por más reuniones y consultas al Gobierno, ellos no tienen respuestas, ni información relevante para darle tranquilidad a los pensionados del 4%”, apunto Kusanovic.



Por su lado, la presidenta de la agrupación de jubilados del 4%, Maria Teresa Vargas, informo que representantes de la agrupación se reunieron la semana pasada con el delegado regional, José Antonio Ruiz, sin embargo, no obtuvieron información de ningún avance sobre el pago: “me encuentro muy molesta con las autoridades, porque anunciaron con bombos y platillo en sus respectivas cuantas públicas que el 4% se iba a pagar este año y seguimos esperando, estamos terminando el año y no hay ninguna novedad. ¿Cuánto más tenemos que seguir esperando?, no tenemos ninguna propuesta y no podemos seguir esperando porque ya muchos jubilados se han ido de este mundo sin tener ninguna claridad. Espero que el señor ministro no se olvide, nos dio su palabra y para nosotros las persona mayores, la palabra es ley” manifestó.



El parlamentario, quien se mostró muy preocupado por la salud de Maria Teresa Vargas, indico que aún no pierde la esperanza de tener respuesta este año, señalando que “la discusión del presupuesto es una buena oportunidad para que el Presidente pueda saldar de una vez por todas la deuda con los pensionados del 4%, hay que entregarles certeza, porque ellos no pueden seguir esperando más. Ha faltado seriedad y respeto con los adultos mayores y con los compromisos que se hacen” concluyo.