Stephen King autorizó a cineasta magallánico para adaptar su obra «In the Deathroom»

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS – El cineasta chileno Albert Hamilton presenta su más reciente obra, Fletcher, película latinoamericana que forma parte del prestigioso programa Dollar Baby del afamado escritor estadounidense Stephen King. Este programa ha sido una plataforma de lanzamiento para muchos talentos emergentes en el mundo del cine, permitiendo a cineastas independientes adquirir los derechos de algunos cuentos de King por solo un dólar.

La presentación de FLETCHER marca un hito en la carrera de Albert Hamilton y en la historia del cine latinoamericano. Al formar parte del prestigioso programa Dollar Baby de Stephen King, Hamilton no solo ha demostrado su talento y dedicación, sino que también ha abierto puertas para otros cineastas de la región.



El día 10 de octubre de 2023, Stephen King autorizó a Albert Hamilton a adaptar su cuento titulado: “In The Deathroom”, quinto relato corto incluido en la colección Todo es eventual: 14 Relatos Oscuros, publicado en el año 2002. Hamilton inicia la preproducción en noviembre de 2023. El rodaje de Fletcher comienza en el mes de enero y la postproducción del proyecto concluye en mayo de 2024.

Con un coste cercano a los U$10 mil dólares, la producción de Fletcher se llevó a cabo en la austral ciudad de Punta Arenas (Chile). Con un elenco de artistas regionales, la obra fue filmada totalmente en idioma inglés. Este cuento de mediometraje (39 minutos) es la adaptación de un cuento de Stephen King más austral del planeta que se haya filmado jamás. La película cuenta con la Producción Asociada de la productora española Cosmos Fan y la Colaboración de Cineupdate (USA). Sin duda alguna, otro mérito de este cineasta del fin del mundo.

Acerca de FLETCHER (Basada en el cuento “In The Deathroom)



Sinopsis: Un ex reportero del New York Times se encuentra en un país de Sudamérica investigando el brutal crimen de tres mujeres ocurrido a orillas del Río Caya. Se trata de Fletcher, quien pronto se reunirá con los hermanos Motoa para conseguir más información sobre lo sucedido. Pero Fletcher es secuestrado por un grupo de narco guerrilleros, quienes le torturan y le interrogan por su supuesta relación con un insurgente comunista llamado Tomás. Fletcher sabe que ha llegado a lo que él mismo denomina “La habitación de la muerte”. Sabe que muy pocos viven para contar esa experiencia, y que sus posibilidades de salir con vida son mínimas. De la debilidad y desesperación, surgirá la fuerza y el plan más increíble para lograr salvarse. ¿Conseguirá sobrevivir por fantástico que suene?…



FICHA TÉCNICA



Historia adaptada: “In the Deathroom”.

Título de la adaptación: Fletcher.

País: Chile.

Año: 2024.

Duración: 39 minutos.



Protagonizada por: Danilo Breskovic (Fletcher), David Ovando (Escobar), Jorge Calvo (Heinz), Pamela Kalazich (La Novia de Frankenstein), Ángel Sollner (Ramón) y Víctor Neira (Mateo).



Dirigida por: Albert Hamilton.

Guión adaptado: Albert Hamilton.

Producción: Luis Ojeda.

Productora: Hamilton´s Films (Chile)

Productora Asociada: Cosmos Fan (España)

Colaboración: Cineupdate (Estados Unidos)

Director de fotografía: Albert Hamilton.

Dirección de arte y maquillaje: Karina Espinoza.

Asistente de dirección: Benjamin Hamilton.

Asistente de producción: Thomas Hamilton.

Música original: Víctor “Vitoko” Díaz.

Montaje: Albert Hamilton.

Formato: Digital 4K.



Acerca del Cineasta ALBERT HAMILTON.

Albert Hamilton es un cineasta independiente con una Maestría en Guión y Dirección Cinematográfica, nacido en Punta Arenas (Chile). Con una carrera que abarca más de un cuarto de siglo, Hamilton ha trabajado en diversas áreas de las comunicaciones corporativas, así como en la producción y dirección de películas. Su carrera comenzó como asistente de producción en películas y largometrajes chilenos.

En su extensa experiencia resalta su maestría para la restauración cinematográfica de películas de ficción, documentales, biografías y noticiarios del pionero latinoamericano John Mc Beth Skirving Hardy. Con la llegada de la era digital, también realiza producciones experimentales y series de ficción. Ha incursionado en las comunicaciones corporativas en el mundo público y privado por medio de campañas publicitarias audiovisuales para televisión y salas de cine.

En el año 2023, junto a Cosmos Fan (España) y CineUpdate (USA), estrena con enorme éxito su proyecto Patagonia Cinema en Hollywood, cautivando la opinión de especialista del sector. A finales del mismo año, Albert Hamilton se convierte en uno de los últimos Cineastas Dollar Baby, del programa creado por el famoso escritor Stephen King.

Actualmente, Albert Hamilton realiza campañas audiovisuales para salas de cine, utilizando su vasto conocimiento y experiencia para crear contenido impactante y efectivo, mientras escribe y prepara su próximo proyecto cinematográfico para Estados Unidos.





Acerca del programa DOLLAR BABY de Stephen King

El programa Dollar Baby de Stephen King ha sido una iniciativa singular en la industria cinematográfica. A través de él, King permitió que cineastas de todo el mundo adquirieran los derechos para convertir sus cuentos en películas por solo un dólar, una oportunidad que ha abierto puertas a innumerables talentos. Desde su inicio, el programa ha ayudado a descubrir y promover a cineastas emergentes, brindándoles una plataforma para mostrar su trabajo y perfeccionar su arte.

El primer Dollar Baby de King surgió en el año 1982, cuando un joven director llamado Jeff C. Schiro obtuvo los derechos del cuento The Boogeyman y lo adaptó en un cortometraje.

Esta primera adaptación del programa no resultó del todo productiva, pero al año siguiente un tal Frank Darabont comenzó su carrera como cineasta con la adaptación del cuento The Woman in the Room, del que también obtuvo los derechos por U$1 dólar. Darabont dirigiría después The Shawshank Redemption, The Green Mile y The Mist, todas ellas exitosas películas basadas en la obra de Stephen King.

Tras casi de cuatro décadas en funcionamiento, el programa Dollar Baby llegó a su fin a principios de diciembre del año 2023, siendo el cineasta Hamilton uno de los últimos realizadores que alcanzaron a filmar el tan anhelado contrato, con esta leyenda viviente de la literatura y la cinematografía mundial, todo un orgullo para su País de origen, Chile.