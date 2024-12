Avión Hércules de la FACH accidentado en Paso Drake: el vuelo que no debió haberse hecho

En audiencia realizada este viernes 6 de diciembre en Punta Arenas, el Fiscal Regional de Magallanes, Cristián Crisosto, reformalizó y formalizó de diversos cargos a 4 oficiales jefes de la FACH por el grave accidente aéreo ocurrido el 9 de diciembre de 2019, del avión Hércules C130 donde murieron 38 personas entre ellos un estudiante de la UMAG que viajaba al territorio antártico chileno.

El Fiscal Crisosto, manifestó en la audiencia que tras recibir una serie de informes técnicos relativos al estado de mantenimiento de la aeronave, en particular de la US Air Force, logró llegar a la convicción que el avión no debía haber sido autorizado a viajar por serias faltas de mantenimiento.

Luego de una minuciosa indagatoria se llego a la conclusión que, por lo menos, había 12 fallas en el avión, las que impedían su viaje al continente blanco y donde hubo responsabilidad de 4 implicados en la causa. En su momento, el ex Fiscal regional Eugenio Campos, había señalado en tribunales que se produjo un shock eléctrico en las unidades de combustible del avión, lo que generó una explosión en la aeronave.

La investigación debería concluir en 60 días.

De acuerdo a lo argumentado por el Fiscal Crisosto, las deficiencias detectadas en los restos al aparato, eran la falta de mantención de las hélices 1 y 2 del Hércules, donde se logro demostrar a juicio de la Fiscalía, la falta de inspección visual de la estabilización del avión, fallas en el radar, trizaduras de uno de los pedestales, diversas abolladuras en la aleta, falta de una serie de tornillos en el motor, la falta de análisis del peso y registro del área de carga, así como abolladuras en la rampla de carga.

La Fiscalía señaló que este tipo de falta de mantenimiento produjo que el avión no pudiera volar, más cuando no se hizo caso de una orden técnica de mantenimiento constante y periódico del avión emanada delos fabricantes de este tipo de aviones, revisiones técnicas que fueron postergándose en cuatro oportunidades

El Fiscal Regional Crisosto apuntó a los oficiales responsables de las resoluciones técnicas Mondaca y Urzua, quienes emitieron, de un modo negligente, dos ordenes de revisión técnica, contratando una empresa privada que no tenia certificación para realizar los trabajos de reparaciones en las palas de las hélices del C-130. El ente persecutor presentó cargos por cuasidelito de homicidio en la muerte de 38 personas contra dos integrantes de la FACH, Fernando Mondaca y Joaquín Urzúa (R). Además, el Ministerio Público llevó a cabo una reformalización por el mismo delito contra el coronel Julio Ojeda y el comandante Marcelo Mella, quienes ya enfrentan medidas cautelares menos restrictivas.

A su vez, los oficiales Julio Ojeda y Marcelo Mella igual tienen responsabilidad -manifestó el Fiscal Crisosto, como jefes de mantención y aprobación de vuelo desde Santiago a Punta Arenas y desde nuestra ciudad a la Antártica. Los abogados defensores intentaron descartar los nuevos antecedentes aportados por Fiscalía, lo que fue desestimado por el magistrado Ricardo Herrera.

