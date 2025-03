Emprendedores puntarenenses finalizaron exitosamente su paso por el FOSIS

Concretar una idea de negocio y fortalecer uno ya en desarrollo es el objetivo central de estas iniciativas que tuvieron como protagonistas a 52 personas, en su gran mayoría mujeres, quienes accedieron a talleres de formación, asesoría comercial y a un capital semilla para la adquisición de bienes e insumos para sus negocios.

El objetivo de la iniciativa es que las personas desarrollen un microemprendimiento o trabajo por cuenta propia, y generen con éste ingresos autónomos superiores o iguales a los declarados al inicio de su participación en este programa, además desarrollar competencias emprendedoras y de negocios enfocado en la búsqueda de oportunidades de negocio y el desarrollo de una solución que aumente su mercado, incluyendo aspectos comunicacionales, de marketing digital y redes.

“Lo que encontramos acá son empoderamientos, personas que adquieren conocimientos, mayores herramientas y, por supuesto, bienes materiales que les permiten echar a andar los negocios que están ideando o bien fortalecer aquellas actividades de comercio que están realizando”, señaló el director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, Felipe Jeria Palma.

Por su parte, el secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, destacó el hecho que: “emprender no es fácil, sobre todo cuando se trata de mujeres, quienes además suelen desempeñar labores de cuidados y jefas de hogar. Según los estudios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia cerca de un 85% de las personas que ejercen el rol de cuidadores son mujeres, por lo que no me extrañaría que la mayoría de las mujeres que participaron de este programa estén desempeñando algún tipo de cuidados, ya sea de sus hijos, padres adultos mayores u otro familiar. De ahí la prioridad que tenemos como Gobierno para implementar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, lo cual es importante no sólo para reivindicar el trabajo que realiza la mujer cuidadora, sino que también para avanzar en la corresponsabilidad de los cuidados, donde el Estado, la empresa privada y la sociedad civil puedan aportar para enfrentar una realidad que, a todos, de alguna manera nos va a tocar vivir”.

En la actividad de cierre de los programas, se realizó la entrega de certificados de participación, acompañados además por el Seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero; y la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando.

La inversión del FOSIS ascendió a los 54 millones de pesos, y fue ejecutada por la consultora Educap Ltda.