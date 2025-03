En 2024 SERNAC recibió 66 reclamos en contra de la empresa Atletis

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha recibido múltiples reclamos en contra de la empresa Atletis.cl, dedicada a la venta de artículos deportivos. Los consumidores han reportado problemas en la ejecución de sus compras, destacándose casos de productos no entregados, artículos defectuosos y solicitudes de reembolso sin respuesta.

En específico, durante el 2024 SERNAC recibió 66 reclamos en contra de la empresa y solo hasta el 10 de marzo del presente año, ya se han recepcionado 54 quejas.

Entre los principales reclamos, los consumidores denuncian que sus pedidos no han llegado en el plazo prometido, que han recibido productos incompletos o defectuosos y que, al intentar contactar a la empresa, no obtienen ninguna respuesta efectiva. Además, varios clientes han indicado que, a pesar de haber solicitado la devolución de su dinero, Atletis.cl no ha gestionado los reembolsos.

A raíz de estas denuncias, SERNAC tomará medidas y oficiará a Atletis.cl para que entregue respuestas a los consumidores afectados y regularice su atención al cliente.

Algunos ejemplos de reclamos presentados son los siguientes:

1. «Compre una bicicleta el día 11 de septiembre por medio de la página web de la empresa Atletis https://atletis.cl/, la compra en la página ofrecía 3 días hábiles de entrega a domicilio en Santiago RM, ya han pasado 5 días hábiles y no me han entregado mi producto. Me comunico con soporte al cliente y no le dan solución. Necesito que SERNAC defienda mis derechos de consumidor, he sido víctima de publicidad engañosa y fraude, y me siento ultrajado y pasado a llevar. Mi código de pedido es #AD9E42A.»



2. «Compré una pedalera con pedal rodado, traté de comunicarme vía WhatsApp y no recibí respuesta. Después de unos días me comuniqué vía correo electrónico, donde me informaron que subiera un video o fotos (lo hice) para generar el servicio técnico y así poder cambiar el producto. A la fecha, no he recibido ninguna respuesta.»



3. «Cuando recibí la bicicleta y la armé según el manual, al usarla durante 7 minutos, el pedal derecho se salió y en la parte donde se atornilla quedaron alambres salidos. Esto no ocurrió con el pedal izquierdo. La empresa me contestó una vez, pero nunca más me dio una solución.»

SERNAC recuerda a los consumidores que tienen derecho a recibir los productos en el tiempo comprometido y a exigir el cumplimiento de las condiciones de la compra. Asimismo, si un producto presenta fallas, la empresa debe responder conforme a la ley, ya sea mediante la reparación, el cambio o la devolución del dinero.

Ante cualquier inconveniente, los consumidores pueden presentar su reclamo en www.sernac.cl.