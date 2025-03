Más de 120 participantes dieron vida a la tercera versión del Pali Aike Trail 2025

Una jornada deportiva desafiante y llena de emoción se vivió en el Parque Nacional Pali Aike, paisaje volcánico único que este fin de semana reunió a corredores en circuitos de 7K, 13K y 20K.

La Ilustre Municipalidad de San Gregorio, en conjunto con el Club Deportivo Magallanes Trail Runners y CONAF, llevó a cabo la tercera edición del «Pali Aike Trail» este sábado 22 de marzo. Más de 120 deportistas participaron en este evento que combinó deporte, naturaleza y turismo en los impresionantes paisajes del Parque Nacional Pali Aike.

“Los participantes del evento recorrieron diferentes puntos del Parque Nacional Pali Aike, el que se encuentra ubicado en nuestra comuna de San Gregorio. Como organización, estamos muy contentos por la gran participación de la gente y el entusiasmo que se ha demostrado, potenciando también el turismo dentro de nuestra comuna. Al igual que años anteriores, tuvimos puntos de hidratación y contamos con la ayuda y la colaboración de Carabineros de Chile, IST y de nuestra Posta Rural Punta Delgada”, describió Jorge Muñoz Torres, alcalde (s) de San Gregorio.

La mayoría de los participantes del certamen deportivo provenían de Punta Arenas, por lo que la organización dispuso de tres grandes buses para trasladarlos temprano al Parque Nacional Pali Aike. Al llegar, retiraron su kit deportivo en la entrada del Parque y fueron llevados a distintos puntos del área protegida, donde participaron en clases de zumba y ejercicios de calentamiento antes de dar inicio a la carrera.

La Laguna Ana fue el punto de partida para los corredores de la categoría 20K. Este exigente circuito atravesó un sendero de roca volcánica con superficies irregulares y rocas filosas, presentando un terreno desafiante que puso a prueba la resistencia y concentración de los competidores.

En 20K Damas, el primer lugar fue para la argentina Caterina Cisneros (1:45:45), seguida por Thiare Tapia en segundo lugar (1:48:23) y Paula Chávez en tercer puesto (2:01:18). En la categoría 20K Varones, el trasandino Manuel Cárcamo se llevó la victoria con un tiempo de 1:21:32, mientras que Michel Castillo ocupó el segundo lugar (1:27:28) y Claudio Tobar completó el podio en tercera posición (1:28:41).

“El año pasado quedé en segundo lugar, así que esta fue mi revancha. Gané porque estuve entrenando mucho más. Esta carrera es muy técnica y, al mismo tiempo, hermosa”, señaló el argentino Manuel Cárcamo, ganador de los 20K del Pali Aike Trail 2025. Por su parte, su compatriota Caterina Cisneros, quien se coronó campeona de la máxima categoría por segundo año consecutivo, comentó: “Este año el sendero era más plano que en ediciones anteriores, lo que me dificultó un poco la carrera. De hecho, venía en segundo lugar, pero luego me animé y logré ganar. Sin duda, volveré el próximo año”.

Los 13K del Pali Aike Trail 2025 comenzaron en el acceso principal del Parque, recorriendo primero el camino vehicular antes de adentrarse en el desafiante sendero de lava solidificada. Este tramo exigió máxima concentración y una pisada precisa para evitar caídas en el terreno irregular. En varones, el triunfo fue para Cristian Avendaño (1:01:36), seguido por Ricardo Gutiérrez en segundo lugar (1:02:07) y Jhon Cáceres en tercera posición (1:02:32). En damas, Mónica Contreras se llevó la victoria con un tiempo de 1:17:08, mientras que Karina Barrientos ocupó el segundo lugar (1:23:24) y Evelyn Llanquiman cerró el podio en tercera posición (1:24:58).

Los ganadores de la categoría 13K debutaron en el Pali Aike Trail y lograron imponerse en su primera participación. La puntarenense Mónica Contreras se llevó la victoria en su estreno en la competencia y destacó la exigencia del recorrido: «Es súper interesante, bonito el recorrido, y destaco mucho la organización de esta buena carrera. La verdad, no esperaba ganar, pensé que ni siquiera estaría entre los tres primeros lugares, pero estoy súper contenta y feliz por todo. Al principio me pareció fácil porque era ruta, pero cuando entré al sendero todo se volvió más complicado. Requirió mucha concentración, había que estar súper despierta”.

Por su parte, Cristian Avendaño también participó por primera vez en la carrera y logró quedarse con el primer lugar de los 13K. Tras cruzar la meta, compartió su experiencia: «Me pareció una gran instancia, porque acerca a la gente a uno de los Parques menos concurridos de Chile, como es Pali Aike. Es un lugar muy bonito e interesante, totalmente distinto a otros parques de la región. El terreno de roca volcánica y la historia del sitio le dan un sentido especial a la carrera. Correr aquí es un privilegio, aunque hay que tener mucho cuidado con las rocas, que son bastante filosas. Me llevé un par de caídas, pero la carrera es súper entretenida y, con la debida precaución, se disfruta muchísimo”.

El circuito de 7K del Pali Aike Trail tuvo su punto de partida y llegada en la zona de merienda, ofreciendo a los corredores impresionantes vistas panorámicas del paisaje volcánico. El recorrido incluyó senderos técnicos que serpenteaban entre coladas de lava y cráteres extintos, desafiando la destreza de los participantes.

Los ganadores de la categoría 7K son habitantes de la comuna de San Gregorio, municipio organizador del evento, y han participado en las tres ediciones del Pali Aike Trail. En damas, Valeska Oyarzo Igor se quedó con el primer lugar con un tiempo de 44:49, seguida por Constanza Fernández en segundo puesto (46:09) y Macarena Fernández en tercera posición (46:36). En varones, Kevin Lewis se impuso con un tiempo de 34:43, mientras que Luciano Villarroel ocupó el segundo lugar (35:54) y Matías Torres cerró el podio en la tercera posición (36:57).

Valeska Oyarzo Igor, campeona de la distancia 7K, destacó su orgullo por competir en su tierra y el crecimiento del evento: «Me encanta correr esta carrera, sobre todo porque soy de la comuna de San Gregorio. Me parece fantástico este evento, está muy bien organizado y siempre hay muy buena atención. Además, ahora hay más distancias, lo que permite que cada corredor elija el tipo de sendero que quiere recorrer, haciendo la experiencia aún más entretenida. Es un sendero muy exigente y técnico, un poco lento porque hay que ir muy atento para no torcerse o caerse con las piedras volcánicas”.

En varones 7K, el triunfo fue para Kevin Lewis, quien valoró la experiencia de volver a competir tras una lesión y destacó las características del circuito: “Vengo saliendo de una lesión y quería probar cómo me sentía, así que decidí participar. Además, vivo aquí en Villa Punta Delgada y me sumé para ser parte del evento y motivar a más gente a venir, porque es un lugar hermoso. El sendero es muy técnico en algunos tramos y más rápido en otros, lo que le da un equilibrio interesante a la carrera. Lo que caracteriza a esta competencia es que el circuito está bien marcado, con cierto grado de dificultad, pero accesible tanto para corredores más experimentados como para principiantes. Estoy muy contento de haber logrado el primer lugar, esto me motiva a seguir entrenando. Al final, lo importante es animarse, entrenar y disfrutar del deporte”.

Tras la exigente competencia, los tres primeros lugares de cada categoría fueron premiados en la zona de merienda del Parque. Luego, la Municipalidad de San Gregorio ofreció alimentación a todos los competidores en el Gimnasio Municipal, cerrando así una jornada deportiva inolvidable en uno de los paisajes más impresionantes del sur de Chile.