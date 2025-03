Senador Kusanovic insta al subsecretario de Telecomunicaciones a mejorar con urgencia la seguridad de la Fibra Óptica Austral luego de ser vandalizada con facilidad.

Esta semana en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, el subsecretario Claudio Reyes, detallo los hechos que provocaron la interrupción en las comunicaciones de la Fibra Óptica Austral, el pasado 8 de marzo en la región.

Este miércoles concurrió el Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Reyes, a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado a dar cuenta del Informe sobre la interrupción de las comunicaciones en la región de Magallanes, instancia solicitada por el senador Alejandro Kusanovic, donde se refirió, en primer lugar, sobre las dificultades históricas de conectividad de la región debido a su ubicación geográfica y la falta de infraestructura terrestre que la una con el resto del país sin depender de Argentina.

En su exposición, Reyes se refirió al incidente del 8 de marzo, detallando que ocurrió en un tramo terrestre, a 17 kilómetros de la playa de Quenuir bajo, Región de los Lagos, lugar al cual concurrió la compañía a cargo de la fibra para identificar el corte y que a través de una inspección visual “ alrededor de las 18 hrs., ellos se encuentran que habían excavado y el cable tenía un corte plano, que podría tratarse de un machete, y esto claramente fue una intervención de tercero, donde presumiblemente estaban buscando cobre y al percatarse que no había, huyeron del lugar” detalló.

Manifestando que todo se encuentra bajo investigación y que “afortunadamente, el corte no afectó el cable submarino, cuya reparación es más compleja. No obstante, esta situación demuestra la necesidad de fortalecer la redundancia de las redes en la zona”, sostuvo el subsecretario.

Kusanovic, advirtió que el sistema sigue siendo frágil al contar con un único cable submarino, lo que expone a Magallanes a un riesgo significativo en caso de fallas y coincidió con el subsecretario en la urgencia de mejorar la infraestructura de respaldo para evitar que la región vuelva a enfrentar un episodio similar. “Debemos garantizar que los habitantes de Magallanes tengan una conectividad estable y segura. Es fundamental evaluar nuevas inversiones y estrategias para hacer más robusto el sistema. Además, necesitamos la presencia del director de SENAPRED, porque los sistemas de información para esta emergencia fallaron, por casi 5 horas, nadie supo lo que pasaba y esto altero el funcionamiento de la región”, concluyó Kusanovic.