Alto interés concitó en Puerto Natales taller que informó modificación en requisito para regularizar pequeña propiedad raíz particular

• “Fue una tarde muy proactiva donde se pudo entender claramente cómo postular y por eso queremos que llegue a más vecinos y sea masivo” expresó la dirigente vecinal y vicepresidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Gloria Laza.



• Se estima que la significativa alza en el monto del avalúo fiscal que es exigido para postular (1000 UTM) podría ser muy positivo para las familias que residen en el sector urbano y que hasta ahora no habían podido optar al saneamiento de sus terrenos por la alto avalúo de sus terrenos.





Numerosas fueron las familias asistentes al taller brindado por Bienes Nacionales en la ciudad de Puerto Natales y que permitió difundir el procedimiento de regularización de la pequeña propiedad raíz contenido en el D.L. 2.695/79 y sus nuevas modificaciones. La instancia participativa estuvo a cargo del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Sergio Reyes y la abogada a cargo de la Unidad de Regularización Pricilla King, acompañados por el Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz.



Buena noticia ante el próximo aniversario de Bienes Nacionales



El Secretario Regional Sergio Reyes, expresó que “este sábado 31 de mayo el ministerio cumple 94 años de existencia y en ese marco nos propusimos traer una buena noticia para las vecinas y vecinos a quienes nos debemos. Así, más de cincuenta personas saben ahora que el decreto ley N° 2.695 tuvo importantes cambios, elevando el monto máximo del avaluó fiscal para la postulación (antes de 380 UTM para suelo urbano y 800 UTM en suelo rural) a un tope de 1000 Unidades Tributarias”.



“Brindamos todas las facilidades para que la abogada Pricilla King, atienda periódicamente a la comunidad, considerando que muchas familias no pudieron regularizar sus propiedades tras el siniestro que consumió los títulos de dominio hace casi sesenta años, expresó el Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz, y en esta ocasión contribuimos también a la convocatoria de este taller donde llegaron veinticinco personas que esperan y buscan regularizar como corresponde sus propiedades”.



Buena acogida ciudadana



Gloria Laza presidenta junta vecinal N° 7 y vicepresidenta de la Unión Comunal de Puerto Natales dijo que “fue una charla muy informativa. Uno tenía hartas dudas y salimos de ellas. Es bueno que salgan este tipo de actividades sobre todo lo de los terrenos y cómo tramitar las escrituras ya que todavía hay gente que no sabe cómo realizar los trámites o los aspectos legales. Fue una tarde muy proactiva donde se pudo entender claramente cómo postular y por eso queremos que llegue a mas vecinos y sea masiva para que conozcan el sistema y puedan regularizar sus terrenos”.

















Apuntando a la informalidad presente a la hora adquirir o vender terrenos para uso habitacional, Cristian Diaz enfatizó que “es una buena charla para la comunidad, muy necesaria ya que en Puerto Natales a veces este tipo de cosas se hace a lo amigo, de palabra, sin tanta información y pueden salir después dueños o herederos que se desconocían. ¡Y el problema viene después cuando se quieren servicios básicos o beneficios! Le acompañaron sus hermanos y madre con quienes esperan poder postular prontamente.



Como “muy completa y en lenguaje comprensible para cualquier persona” calificó la instancia la joven abogada natalina Fabiana Vera. “Hubo mucha gente que afectada por el incendio del conservador de Bienes Raíces en la década del sesenta y a ellas les será muy útil regularizar”.



Cabe señalar finalmente que el decreto ley N° 2.695 es un procedimiento legal que se vincula a la posesión material de una persona por más de cinco años respecto de un inmueble que carezca de título de dominio o que tenga uno imperfecto.