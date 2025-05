Artesanales pide al Presidente Boric plataforma social por la pesca artesanal

Dirigentes recordaron compromiso de campaña del Mandatario en orden a anular la Ley Longueira y crear una plataforma social para los pescadores y sus familias.

A pocas horas de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la Confederación Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero A.G. (CONDEPP) llamó al Presidente Boric a cumplir sus compromisos con el sector pesquero artesanal.

Desde la organización recordaron que, en la pasada campaña presidencial, el entonces candidato Boric se comprometió públicamente a terminar con la Ley Longueira, símbolo del caso de corrupción más escandaloso de la política chilena en las últimas décadas.

“Presidente, usted fue claro, en orden a que había que terminar con la ley hecha a medida de las pesqueras, redactada con las indicaciones de ejecutivos como Francisco Mujica de Corpesca. Su gobierno ha demostrado voluntad e iniciativa política para cumplir el compromiso, pero le solicitamos mantenerse firmes, porque los grandes intereses de la pesca industrial están utilizando todo su poder para torpedear el fraccionamiento, las licitaciones y la plataforma social para la pesca artesanal”, dijo Hernán Cortés, presidente de CONDEPP.

La organización valoró los avances del proyecto de nuevo fraccionamiento pesquero, pero criticó que el Senado haya rechazado la fórmula de financiamiento propuesta por el Ejecutivo: licitar el 15% del aumento de la cuota de jurel asignado a Chile por la OROP-PS.

“Financiar una ley justa con licitaciones es una señal mínima de reparación. No podemos seguir premiando con recursos públicos a las mismas empresas que se beneficiaron del soborno y de un regalo regulatorio”, expresó Hernán Machuca, vocero de la colectividad

Junto con ello, reiteraron una de sus demandas más sentidas, relacionada a la creación de una plataforma social para la pesca artesanal.

“Los pescadores y sus familias enfrentan riesgos permanentes en el mar, sin un mínimo de protección. El caso Bruma —con siete pescadores desaparecidos tras la colisión con un buque industrial— es la prueba más dura de esa indefensión. Necesitamos seguridad, dignidad y justicia social, especialmente para las mujeres de mar”, expresó Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal.

En tanto, Ramón Chaparro, director de CONDEPP, fue enfático en afirmar que, “hemos resistido una década de injusticias tras la Ley Longueira. Pero no hemos perdido la esperanza. Presidente Boric: esta es su oportunidad de honrar sus palabras y dejar un legado en defensa de quienes realmente alimentamos al país desde el mar”.

CONDEPP pidió que la plataforma social sea prioridad en la agenda legislativa, que se retomen las licitaciones como fuente de financiamiento y que se mantenga la urgencia en la tramitación de la nueva ley de pesca.

“Los Pescadores Artesanales no pedimos privilegios. Pedimos justicia y protección. Y que, esta vez, la ley se escriba sin las manos de la industria sobre el Congreso”, concluyó Cortés.