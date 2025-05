Destacan comportamiento de comunidad y organismos de emergencias tras terremoto en Provincia Antártica Chilena

A una semana de registrarse este movimiento telúrico, el director regional de Senapred Magallanes, Juan Carlos Andrades Careaga, y la delegada de Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, calificaron positivamente la respuesta institucional y ciudadana ante esta emergencia que incluyó una evacuación preventiva por alerta de tsunami.



Al cumplirse una semana del terremoto registrado a más de 200 kilómetros al sur de Puerto Williams, autoridades regionales y provinciales calificaron positivamente el desempeño de organismos locales y la respuesta de la comunidad frente a esta emergencia.



En el marco de su despliegue durante esta semana en dicha capital provincial, el director regional de Senapred Magallanes, Juan Carlos Andrades, mencionó que “fue una reacción entrenada por parte de toda la comunidad y las autoridades, donde se ejecutó una evacuación por sismo ante un alertamiento, y eso habla muy bien de la educación en lo que es respuesta de esta comunidad. Siempre hay cosas por mejorar, pero son las menos”.



“Tenemos que pensar que hace bastantes años no existía un sismo de esta naturaleza en la región, lo que ha vuelto a poner en la mente de las personas de que es una amenaza presente. Tenemos que prepararnos para ello, y no solamente evacuar, sino que también tener preparada nuestra infraestructura y, a su vez, nuestras mochilas de emergencias, porque vamos a estar en los puntos de encuentro no una ni dos horas, a lo mejor más tiempo, porque las inclemencias del tiempo nos afectan cuando salimos a la intemperie. Hay un montón de factores que se dieron ese día y que en este minuto están siendo analizados por los diferentes niveles correspondientes, sobre todo el comunal, para poder mejorar aspectos de esta situación que vivimos y que, gracias a Dios, tuvimos una muy buena respuesta y no pasó a mayores con las repercusiones e impacto que podría haber sucedido”, agregó la autoridad regional.



Por su parte, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, quien lideró el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Provincial una vez ocurrida la emergencia, destacó el comportamiento de la ciudadanía durante aquella jornada. “A mi parecer fue impecable, no solamente a través de la calma y serenidad con la que se enfrentó la situación, sino que además de seguir las indicaciones de las autoridades y, por supuesto, de seguir los protocolos como están escritos. Independientemente de que nosotros no somos una zona sísmica en general, la comunidad actuó con mucha responsabilidad y eficiencia. En menos de 20 minutos gran parte de la población ya estaba evacuada”, dijo la máxima autoridad provincial.



“Una vez que nos conformamos como Cogrid Provincial, la Armada de Chile, Bomberos y Carabineros, se preocuparon de apoyar a aquellos vecinos que estaban en el borde costero y que cuentan con limitaciones de movilidad, personas mayores que no cuentan con redes de apoyo y también a los vecinos que se encontraban en zonas rurales y que no escucharon la sirena, quienes además estaban en el borde costero”, añadió la delegada Calisto, quien además destacó la disposición del Centro Subantártico Cabo de Hornos para facilitar sus dependencias como albergue de la comunidad educativa, así como vecinas y vecinos de Puerto Williams.



Cabe recordar que, según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el viernes 2 de mayo pasado, a las 9:58 horas (en huso horario de la Región de Magallanes y Antártica Chilena), se registró un terremoto de magnitud 7,5 grados Richter con una profundidad de 10 kilómetros, cuyo epicentro se ubicó a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams, en el mar de Drake.



Este hecho, que fue percibido por parte de la población austral, obligó a que autoridades ordenaran una evacuación preventiva ante el riesgo de tsunami alertado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA), no sólo en las localidades costeras de la Provincia Antártica Chilena, sino que también en otras zonas de la región, como Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. De acuerdo al United States Geological Survey (USGS), el movimiento telúrico es el más potente en lo que va del año. Según registros del CSN, ha derivado en más de 270 réplicas, en su mayoría imperceptibles.