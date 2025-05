Senador Kusanovic llama a modernizar la Ley de Telecomunicaciones en Congreso Telecom 2025



El presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado advirtió que la actual normativa, vigente desde 1982, está obsoleta y requiere una actualización profunda para enfrentar los desafíos que enfrenta el país en la era digital.

Durante su participación en el Congreso Telecom 2025, el encuentro más importante de la industria de las telecomunicaciones, el senador Alejandro Kusanovic hizo un llamado urgente a reformar la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), señalando que la legislación vigente ya no responde a las necesidades de una industria en constante evolución, marcada por la digitalización y la expansión de la telefonía móvil.

“El cuerpo legal actual está lleno de modificaciones y parches que lo han vuelto excesivamente complejo, propenso a errores y conflictos”, afirmó el parlamentario. En ese sentido, propuso una legislación “más simple, comprensible y libre de detalles técnicos que ya están obsoletos”.

Durante su intervención, el senador sugirió separar las funciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que actualmente actúa como regulador, promotor y ente fiscalizador. “Una institución no puede ser juez y parte a la vez”, enfatizó, apuntando a la necesidad de crear un organismo independiente que se dedique exclusivamente a la fiscalización.

Kusanovic, además abordo la gestión del espectro radioeléctrico, subrayando la importancia de evitar su concentración en pocas manos y asegurar una distribución equitativa entre los operadores, promoviendo así una competencia sana y el desarrollo equilibrado del sector de telecomunicaciones en el país.

En cuanto al despliegue de infraestructura, criticó la excesiva burocracia y propuso implementar el silencio administrativo en los trámites, como mecanismo para agilizar los permisos cuando la autoridad no cumple los plazos. Asimismo, planteó la necesidad de simplificar y estandarizar los trámites para la instalación de torres y cableado, con el objetivo de reducir los costos que terminan afectando directamente a los usuarios.

El parlamentario concluyó con un llamado a la colaboración entre el mundo público y privado para construir un sistema de telecomunicaciones moderno, eficiente y accesible para todos los chilenos.