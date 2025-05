Deuda Histórica Docente: los trámites y los plazos para recibir el aporte

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, se reunió el pasado martes con la dirigencia de las y los profesores jubilados de la Región de Magallanes afectados por la Deuda Histórica para informarles los trámites que deben realizar para ser beneficiarios de la ley, los plazos y las etapas de este proceso.

En enero de este año, el Gobierno promulgó la ley que entrega una solución a la Deuda Histórica Docente, la que contempla un pago, por única vez, de $4,5 millones a cada persona afectada, lo que beneficiaría a cerca de 57 mil docentes por la llamada Deuda Histórica, generados durante la dictadura cívico militar, entre los años 1980 y 1987.

Existirán seis períodos de pago, en consideración a los cupos disponibles por año priorizados según criterio de edad, comenzando con las personas de mayor edad a las de menor edad. A cada grupo se pagará en dos cuotas, la primera en octubre del año respectivo y la segunda en enero del año siguiente al inicio de su pago.

El aporte será transmisible por causa de muerte si el o la docente fallece después de entregar los antecedentes que permitan confirmar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, en caso de que no alcance a percibir de manera íntegra este aporte.

Para la realización de los trámites el Ministerio de Educación habilitó la plataforma web https://soluciondeudahistorica.mineduc.cl/ , donde los docentes, con su Clave Única que entrega el Registro Civil y un correo electrónico de acceso permanente, tienen que realizar estos trámites hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, la resolución fija el 15 de junio de 2025 como la fecha de corte para recibir los documentos de las personas que serán parte del primer grupo de pago.

«Hacemos un llamado a todas las familias de profesores y profesores, a sus hijos, nietos o familiares directos a estar pendientes de este proceso para ayudarlos a realizar estos trámites. Por nuestra parte, como Secretaría Regional Ministerial de Educación nos ponemos al servicio de las profesoras y los profesores jubilados que no estén tan familiarizados con la tecnología, quienes pueden visitar las oficinas de Atención Ciudadana del servicio, ubicadas en calle Ignacio Carrera Pinto N°1259, de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas Y para las y los docentes que viven en las demás comunas del territorio, agendaremos atenciones especiales en las Delegaciones Provinciales”, explicó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

De forma complementaria a la labor del Mineduc, tanto la presidenta del Departamento de Profesoras y Profesores Jubilados de Magallanes, Marcia Triviño Marais, como la presidenta del Comunal Punta Arenas, María José Rodríguez Añazco, invitaron a sus colegas que tengan dudas a dirigirse a la sede del gremio, situada en calle Fagnano N°461, en horario de tarde, de 2 a 5 los días lunes, martes y miércoles, o contactarse vía WhatsApp al +569 68379133.

Trámites del Proceso

Una vez que los docentes ingresen a la plataforma, deberán cumplir con los siguientes trámites y plazos, según el caso en que se encuentren:

I. Docentes que están en el listado de docentes traspasados del Mineduc

Tras ingresar en la plataforma deberán:

1. Manifestar la voluntad de recibir el aporte, que solo puede ser realizada por el docente afectado.

2. Declaración jurada que indica no haber recibido el pago de la asignación que generó la deuda histórica.

3. Declaración jurada simple en que se indique la inexistencia de alguna demanda judicial en curso. En el caso de existir un juicio o reclamación administrativa pendiente, podrá adjuntar la copia de solicitud de desistimiento al tribunal respectivo, pero el pago solo se podrá realizar cuando obtenga del tribunal la certificación de que se encuentra firme y ejecutado el desistimiento total de las acciones, el que podrá presentar hasta la fecha de corte para la entrega de información que permita ser considerada en el último período de pago (año 2030).

4. Declaración jurada de desistimiento de acciones judiciales futuras.

Estas declaraciones tendrán un formato estándar y deberán ser aceptadas en la misma plataforma. Una vez que ingresen los antecedentes, los docentes recibirán en su correo electrónico un certificado de finalización de la solicitud .

II. Docentes que NO están en el listado de docentes traspasados del Mineduc

Aquellos docentes afectados que no sean parte del registro de docentes traspasados del Mineduc podrán subir en la plataforma, en el formato y tamaño que se indica, documentos que entreguen antecedentes sobre su traspaso a la educación municipal:

Antecedentes que cada docente tenga disponible que permitan determinar que fue parte del proceso de traspaso de las escuelas públicas a la administración municipal, en el período 1980 – 1987. El Ministerio de Educación, de todos los modos, revisará en todas estas postulaciones su registro histórico de funcionarios, para realizar esta determinación, por lo que contar con este tipo de antecedentes no es requisito para realizar esta postulación. Manifestar la voluntad de recibir el aporte, que solo puede ser realizada por el docente afectado. Declaración jurada que indica no haber recibido el pago de la asignación que generó la deuda histórica. Declaración jurada simple en que se indique la inexistencia de alguna demanda judicial en curso. En el caso de existir un juicio o reclamación administrativa pendiente, podrá adjuntar la copia de solicitud de desistimiento al tribunal respectivo, pero el pago solo se podrá realizar cuando obtenga del tribunal la certificación de que se encuentra firme y ejecutado el desistimiento total de las acciones, el que podrá presentar hasta la fecha de corte para la entrega de información que permita ser considerada en el último período de pago (año 2030). Declaración jurada de desistimiento de acciones judiciales futuras.

Estas declaraciones tendrán un formato estándar y deberán ser aceptadas en la misma plataforma. Una vez que ingresen los antecedentes, los docentes recibirán en su correo electrónico un certificado de finalización de la solicitud .

Plazas del Pago y Cupos

Los docentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para hacer entrega de la información requerida: aportar su manifestación de voluntad, presentar sus antecedentes y suscribir las declaraciones juradas.

Sin embargo, para poder ser parte del proceso de pago 2025 la fecha de corte para la entrega de antecedentes es el 15 de junio de este año. Considerando quienes hayan entregado la información hasta dicha fecha, y en los casos de quienes cumplan con todos los requisitos, el Mineduc definirá al primer grupo de pago, que será de 15,560 docentes, los que se seleccionarán considerando a los de mayor edad, de entre quienes queden habilitados como beneficiarios para recibir el pago.

Hasta el 31 de diciembre de 2026 Plazo para entregar su manifestación de voluntad, presentar sus antecedentes y firmar las declaraciones en la plataforma soluciondeudahistorica.mineduc.cl 15 de junio de 2025 Fecha de corte de entrega de información por parte de docentes que puedan ser parte del proceso de pago 2025 Octubre de 2025 Pago de la primera cuota al primer grupo de pago por parte de la Tesorería General de la República Enero de 2026 Pago de la segunda cuota al primer grupo de pago por parte de la Tesorería General de la República

