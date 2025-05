Tarjeta Punta Arenas premió a su usuaria número 40.000

La flamante ganadora fue Fabiola Hernández, vecina que obtuvo la tarjeta durante una jornada municipal en su sector y fue reconocida con una gift card entregada por el Mercado Blumar.

La Tarjeta Punta Arenas sigue sumando nuevos usuarios. Esta semana llegó a los 40.000 inscritos y lo celebró con un premio: una gift card de $50.000 para usar en el Mercado Blumar, entregada a Fabiola Hernández, vecina que obtuvo su tarjeta durante una jornada de inscripción realizada en la Junta de Vecinos N°53 de la población Raúl Silva Henríquez.

“Fui a acompañar a mi hija a hacer un trámite, y como nos habían avisado por WhatsApp que estarían entregando la tarjeta, aproveché de sacarla también. Nunca pensé que justo yo iba a ser la número 40.000”, contó Fabiola, quien recibió la noticia con sorpresa y alegría.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el impacto que ha tenido este beneficio municipal. “La tarjeta ha sido clave para que muchas familias accedan a descuentos reales. Ya son 172 convenios activos, desde productos en Blumar con un 12% de rebaja los miércoles, hasta servicios de salud, turismo, ferreterías, tiendas de regalos y mucho más. Este programa busca ser un puente entre las empresas locales y los vecinos, y todo sin costo para nadie: ni para la municipalidad, ni para los usuarios, ni para las empresas colaboradoras”, explicó la autoridad comunal.

En este mismo sentido, Sofía Manzo, encargada de convenios de la Tarjeta Punta Arenas, indicó que esta premiación forma parte de una serie de hitos que buscan visibilizar los beneficios del programa. “Lo hicimos con el usuario 30.000, después con el 35.000, y hoy conmemoramos los 40.000. Agradecemos a Blumar por sumarse con este premio, y seguimos invitando a más vecinos a aprovechar esta tarjeta gratuita que ya cuenta con muchísimos beneficios y categorías”, señaló la funcionaria municipal.

La Tarjeta Punta Arenas es gratuita y se puede solicitar de lunes a viernes entre las 8:15 y 13:00 horas en la Oficina de Atención al Vecino (Avenida Independencia 840), en los operativos programados en distintos sectores (informados a través de las redes sociales oficiales del municipio) o directamente en línea a través del sitio web www.puntaarenas.cl. Los detalles de todos los convenios están disponibles en la App Arenas (android y appstore) y en el sitio web tarjeta.puntaarenas.cl.

“Primero me llamaron y pensé que se habían equivocado, hasta que me mandaron un correo confirmando. La tarjeta tiene hartos beneficios, yo ya lo había visto en gente cercana. Por falta de tiempo no la había sacado antes, y justo se dio la oportunidad y la suerte también”, finalizó la ganadora y usuaria 40.000 con una sonrisa.