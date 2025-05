Semana de la Construcción 2025: Ministro Mario Marcel anuncia fast frack para proyectos de inversión

Ministro Marcel: “La inversión tiene que ser el motor de crecimiento de nuestra economía. El año pasado fueron las exportaciones, pero hacia adelante necesitamos que sea la inversión la que tire el carro y por eso es importante lo que hemos estado haciendo en materia de reformas”.

Este jueves, en el marco de la Semana de la Construcción, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, revisó las últimas cifras de crecimiento de la economía chilena y abordó los distintos esfuerzos que está desplegando el Ejecutivo para impulsar el desarrollo y ejecución de proyectos en el país.

Partió señalando que Chile está creciendo por encima del tendencial: “En estos años en los cuales crecimos 2,6%, o en estos últimos seis meses del orden del 3%, hemos tenido las condiciones crediticias más restrictivas de mucho tiempo. Este es el periodo más largo de estancamiento del crédito en Chile desde la década de los 80, las tasas de interés han sido altas. En otras palabras, hemos crecido al 2,6% y estamos creciendo más o menos al 3%, a pesar de esas condiciones restrictivas Y al mismo tiempo, no tenemos señales de desequilibrio, no tenemos señales de presiones inflacionarias del lado de la demanda, no tenemos señales de desequilibrio en nuestra balanza de pagos, al contrario, es la menos deficitaria en muchos años”.

La autoridad llamó a analizar las distintas oportunidades que se van abriendo a futuro y que se reflejan en el interés de las compañías por la ejecución de proyectos de inversión, lo cual se refleja en las cifras del último catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC): “Los proyectos de inversión para el cuatrienio 2025-2028 se situaron en alrededor de US$49 mil millones, con un crecimiento de 24% respecto del catastro anterior, un trimestre atrás. Solamente para 2025, esa estimación creció en 12% respecto a lo que se medía hace tres meses”.

Prosiguió: “Si miramos lo que está fuera de este catastro, simplemente los cuatro anuncios que hemos tenido de programas de inversión en los últimos meses: BHP, FreePort, TotalEnergies y Amazon Web Services, tenemos en total US$40 mil millones de inversión, o sea, el 80% de lo que está reconocido en el catastro de la CBC. Prácticamente, podríamos duplicar la cifra de la Corporación simplemente por el hecho de avanzar en la materialización de estos anuncios”.

Para concretarlos, sostuvo el ministro Marcel, hay que avanzar en materia de permisos y, junto con recalcar que el proyecto de ley Marco de Permisos Sectoriales está en sus últimos trámites, anunció que vendrán una serie de medidas en un fast track para asegurar la materialización de proyectos a futuro. De acuerdo con la autoridad, la propuesta ha sido trabajada en conjunto con otros ministerios sectoriales y tiene foco en distintos proyectos “suficientemente avanzados en su tramitación o suficientemente significativos en materia de sus dimensiones o de su impacto sobre el medio ambiente”.

“En los próximos días vamos a poder conocer esa propuesta que lo que busca es asegurar la materialización de proyectos en los próximos años. La inversión tiene que ser el motor de crecimiento de nuestra economía. El año pasado fueron las exportaciones, pero hacia adelante necesitamos que sea la inversión la que tire el carro y por eso es que es importante lo que hemos estado haciendo en materia de reformas que apoyan la actividad de la construcción. Sin construcción no hay auge de la inversión, eso es evidente, y por eso en este periodo hemos impulsado un total de 16 iniciativas relacionadas con la inversión en la construcción”, manifestó.

Además, durante su exposición el titular de Hacienda destacó el proyecto que establece un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas -elaborado bajo una colaboración público – privada, que permitirá una disminución de la tasa para los beneficiarios y la reducción del stock de inmuebles. “Esperamos que el lunes en la Cámara de Diputados finalmente podamos concluir esta tramitación legislativa y podamos salir adelante con este proyecto. Eso creemos que va a contribuir a que este sea finalmente un año de crecimiento de la actividad del sector de la construcción”, indicó.

Ajuste fiscal y negociaciones con EE.UU.

Al cierre de su presentación, el ministro Marcel abordó el último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre el escenario fiscal y sostuvo que, de acuerdo a lo conversado con clasificadoras de riesgo, organismos internacionales, economistas y analistas que observan la economía local, “el que Chile haga un ajuste fiscal más gradual no les parece en absoluto equivocado. Les parece adecuado y necesario en un momento como el actual. Y les parece que es así porque nuestro nivel de deuda al cierre del primer trimestre se ubicó en 39,8% del Producto Interno Bruto (PIB). No es el 85% de Brasil, no es el 50% del Producto que tienen Colombia y México, no es el 45% del límite prudencial de nuestra regla fiscal”, añadió.

“Podemos discutir mucho sobre cuánto hay que ajustar en el corto plazo. Y ese es un juicio que sobre todo tiene que hacer el propio Ejecutivo a cargo de la conducción de la economía y de las finanzas públicas. Nosotros hemos definido un curso gradual de ajuste fiscal porque no nos parece que este sea un momento de imprimirle al país un shock contractivo de las finanzas públicas de más de 2% del PIB. De más está decir que la inversión y la construcción serían de los sectores más afectados en el caso de que ello ocurriera”, señaló.

Asimismo, y en el marco de la guerra comercial internacional, el ministro Marcel valoró el hecho de que durante la reunión de APEC en Corea se ratificara el propósito de Chile y Estados Unidos de iniciar formalmente las conversaciones en materia comercial de cara a establecer un plan de acción de comercio justo dentro del marco del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países Esto, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y de la Oficina de Comercio de Estados Unidos.

“Eso va a tener un horizonte de menos de dos meses para desarrollarse y por lo tanto podemos decir que no estamos simplemente en las declaraciones de buena voluntad, sino que nos estamos sentando a la mesa con las autoridades de Estados Unidos para negociar el retorno al Tratado de Libre Comercio con su desgravación arancelaria plena”, concluyó.