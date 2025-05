Diplomacia con propósito: Un Gobierno que apunta al continente asiático | Andro Mimiza, SEREMI de Gobierno de Magallanes

La reciente gira del presidente Gabriel Boric por Japón y China no solo reafirma la vocación internacionalista y pragmática de Chile en el orden mundial, sino que también evidencia una política exterior coherente con los desafíos económicos y geopolíticos actuales. En un contexto global marcado por tensiones comerciales y proteccionismo, el Presidente Gabriel Boric ha optado por fortalecer el multilateralismo y diversificar los vínculos estratégicos de nuestro país en Asia, la región más dinámica del siglo XXI.

En Japón, el mandatario encabezó el Día Nacional de Chile en la Expo Mundial Osaka 2025, destacando el potencial del país y promoviendo la cooperación en áreas como comercio, ciencia y tecnología. Esta visita subraya la importancia de consolidar relaciones con economías avanzadas que comparten valores democráticos y una visión común sobre el desarrollo sostenible.

En China, El Presidente Boric participó en el Foro China-CELAC, donde se reunió con el presidente Xi Jinping para conmemorar los 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante este encuentro, se firmaron nuevos acuerdos para ampliar las exportaciones agropecuarias chilenas al mercado chino, lo que representa una oportunidad significativa para diversificar nuestra oferta exportadora. Además, El Presidente encabezó el foro empresarial Chile-China 2025, promoviendo la inversión y el comercio bilateral. Fundamental señalar que gracias a las gestiones diplomáticas de esta administración hemos logrado la exención del visado a ciudadanos que visiten dicha nación.

Esta materia no debiera ser ajena para nosotros como magallánicos. Son justamente este tipo de gestiones diplomáticas las que tienen un impacto directo en nuestra región, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones. En 2024, el 50% de las exportaciones silvoagropecuarias de Magallanes tuvieron como destino China, siendo la carne ovina y la lana peinada los principales productos enviados. Además, durante el primer trimestre de 2025, y a partir de datos proporcionados por Pro Chile, las exportaciones no cobre-no litio de la región alcanzaron los US$ 366 millones, con un crecimiento del 42,6% en comparación al mismo período del año anterior. Estos datos reflejan la importancia de fortalecer los lazos con mercados asiáticos para el desarrollo económico regional.

La diversificación de nuestros mercados y socios comerciales fortalece nuestra economía frente a las turbulencias globales, generando mejores oportunidades para pequeñas y medianas empresas y más empleo de calidad en todo el territorio nacional.

En resumen, la gira asiática del presidente Boric no solo refuerza la posición de Chile en el escenario internacional, sino que también tiene implicancias concretas para el desarrollo económico de regiones como Magallanes. Al diversificar nuestros socios comerciales y promover el multilateralismo, el gobierno de Boric demuestra una visión estratégica que busca asegurar un crecimiento sostenible e inclusivo para todo el país.