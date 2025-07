“Back to the beginning”, Ozzy Osbourne se despidió de los escenarios junto a Black Sabbath | Juan Salvador Miranda

El año 1983, en la casa de un amigo de mi familia, pude ver vinilos y pedí permiso para revisarlos, uno de ellos me llamó mucho la atención por su caratula, pedí permiso para poder ponerlo en el tocadiscos, luego de que fue aprobada ésa solicitud, pongo la aguja sobre el disco y la canción que comienza a sonar es Wheels of Confusion/The Straightener del «Vol. 4» de Black Sabbath, el sonido, la fuerza, la oscuridad, me encanto, me sedujo. Nunca olvidaré aquel momento, fue así como logré descubrir a la banda que me ha acompañado durante toda mi vida.

El sábado 5 de julio fuimos testigos de un hecho histórico mayúsculo, la despedida de Ozzy Osbourne de los escenarios, durante décadas fue el máximo icono y exponente, para todos aquellos que abrazamos en Heavy Metal, tuve la suerte de verlo en vivo en dos ocasiones una con su banda solista y otra con Black Sabbath, y sin lugar a dudas eso me marcó la vida, desde adolescente sigo a los 4 de Birmingham. Lloré en varias ocasiones en ese tremendo homenaje, donde muchos músicos y leyendas compartieron escenario. La nostalgia, los recuerdos, la pena, la alegría, todo se mezclaba. Solo resta decir, gracias príncipe de las tinieblas, gracias Black Sabbath. Quizás este es el evento más importante del rock que se ha realizado que se puede comparar con el Monster of Rock en Moscú del año 1991, donde tocaron AC/DC, Metallica, Pantera y The Black Crowes.

Fuimos testigos del fin de una era. Después de haber visto el homenaje me pregunto, ¿no era de que el rock había muerto?

Dicen que el rock está muerto, pero: en el mismo día y a la misma hora prácticamente. En España, Inglaterra y Alemania, se realizaron tremendos recitales de Ozzy Osbourne junto a Black Sabbath en su despedida, Iron Maiden con su 50 aniversario y Scorpions con su 60 aniversario.

Un hombre de 76 años con Parkinson severo que ya no puede mantenerse en pie y aún puede dominar el escenario y cautivar a cada persona en la audiencia.

«Back to the Beginning» no solo fue un concierto: fue un acto de amor. Más de 190 millones de dólares serán donados íntegramente a hogares y hospitales infantiles (Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorn Children’s Hospice).

Ninguna de las bandas participantes cobró un solo dólar.

La recaudación histórica se logró gracias a la venta de entradas y a los millones de personas que siguieron la transmisión oficial por internet.

Por primera vez en 20 años, se unió a él la formación original completa de Black Sabbath. El cartel también incluyó a bandas como Metallica, Gojira, Pantera, Anthrax, Alice in Chains, Rival Son, Mastodon, Guns N’ Roses, Slayer, Ronnie Wood de los Rolling Stones y Steven Tyler de Aerosmith,

entre muchos otros.

Black Sabbath son creadores de un género juzgado minimizado y ninguneado. Pioneros y disruptivos definieron y proporcionaron el sonido que abarca desde Slayer a Pearl Jam.

El sonido de Black Sabbath no solo crea el heavy metal. También cambió la forma en que el mundo entendía la música. Esta es la historia de cómo 4 obreros de Birmingham que forjaron el género más influyente del siglo XX. el heavy metal. El resto es historia.