SERNAC citó a declarar a representante de Casas OHiggins por incumplimientos en entrega de viviendas prefabricadas

● El objetivo de esta acción que tuvo lugar el jueves pasado fue recabar más antecedentes y evaluar posibles acciones.

● La mayoría de los afectados señala que pagaron altos montos de dinero y que la empresa reprogramó unilateralmente la entrega de las casas.

Una treintena de reclamos son los que ha recibido el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en contra de Casas O’Higgins, principalmente por incumplimientos en la entrega de casas prefabricadas.

La mayoría de los reclamos apunta a que se pagaron altas sumas de dinero por casas que serían entregados en determinadas fechas, pero que una vez llegado ese día, eran reprogramadas unilateralmente sin mayores explicaciones, lo que ha generado pérdidas económicas y de tiempo a las y los consumidores afectados.

Tras analizar los reclamos, el Servicio pudo identificar que la mayoría de ellos no contaba con respuesta por parte de la empresa, por lo que se determinó citar a declarar al representante legal de Casas O’Higgins con el objetivo de recabar más antecedentes y buscar respuestas a las quejas de los consumidores.

El Director Nacional del SERNAC, Andrés Herrera, señaló que “estamos observando un preocupante patrón de incumplimiento sistemático por parte de esta empresa, donde los consumidores pagan millones de pesos por viviendas prefabricadas que no se entregan en los plazos comprometidos, ni se da respuesta efectiva a sus reclamos”.

“Como SERNAC no permitiremos que consumidores que han pagado millones de pesos por su casa, queden abandonados por una empresa que no da la cara ni cumple con lo pactado”, agregó la autoridad.

La reunión entre SERNAC y el representante de la empresa Casas O’Higgins tuvo lugar el jueves pasado en dependencias del Servicio. Actualmente, el organismo está analizando los antecedentes recopilados para poder evaluar acciones.

Si existen más consumidores afectados, el llamado es a ingresar sus reclamos en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región.

EJEMPLOS DE RECLAMOS

“El 12 de abril de 2025 compré una casa prefabricada en Casas O’Higgins, abonando $2.000.000. Durante los días siguientes completé el pago total de $10.880.000. Ese mismo día firmé un contrato que indicaba que la entrega sería el 28 de abril en la sucursal. Al acercarse la fecha, me comuniqué con la empresa y me informaron que había un retraso, sin señalar una nueva fecha. Luego, en junio, me dijeron que la entrega sería el 19 de junio, pero el 18 me informaron que no tienen materiales y que no existe una fecha de entrega a corto plazo”.

“Con fecha 7 de marzo de 2025 compre un kit de casa prefabricada, la que costaba $15.932.625. Aboné $7.966.313, más una reserva de $200.000; la diferencia se la pagaría al momento de la entrega. La fecha de entrega seria el día 11/04/2025, el mismo día me llamaron informando que había retraso con la fábrica, me indicaron una nueva fecha de entrega que sería el 8 de mayo 2025. Fui a retirar la compra y nuevamente no estaba disponible y finalmente la última fecha de entrega que me informaron fue el 12/06/2025. Llamé al coordinador de entrega y me informa que nuevamente no estaría disponible. Para ir a hacer el retiro de las compras yo he tenido un camión en todas estas ocasiones me han dejado con el servicio contratado”.