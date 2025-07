Comenzó el primer pago del bono a excotizantes de Caja Empart de Magallanes

Con una once con los diez primeros beneficiados con el bono compensatorio a excotizantes de la ExCaja de Empleador Particulares (Empart), que recibieron el pago esta semana, las autoridades regionales de Magallanes celebraron este hito el viernes 11 de julio, en las dependencias de la Delegación Presidencial Regional. Asistieron el Seremi de Hacienda de Magallanes y la Antártica Chilena, Álvaro Vargas Riquelme, la Seremi de Trabajo de la XII Región, Jessica Bengoa Mayorga, el Seremi de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica Guerrero, el Delegado Presidencial por la zona, José Ruiz Pivcevic, y el senador RN, Alejandro Kusanovic.



Cabe precisar que 485 personas serán los beneficiados dentro de la primera nómina -de tres- con esta medida comprometida por el Presidente de la República y el ministro de Hacienda Mario Marcel en diciembre de 2024, y que favorece a todos los extrabajadores que, entre el 11 de febrero de 1958 y el 30 de noviembre de 1977, impusieron por más de seis años en Empart que se ubicaba en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena



De acuerdo a la Ley, el monto del bono Empart depende de los años cotizados. Para quienes impusieron entre seis y 11 años reciben un aporte de $700.000; para quienes hayan cotizado entre 7 y 12 años el beneficio la compensación es de $1,4 millones; y de $2,8 millones para quienes impusieron por 18 o 19 años. Aquellos que abonaron entre uno y seis años recibirán un proporcional de $700.000.



De los primeros beneficiados, el 63,3% corresponde a hombres (307) y el 36,7% a mujeres (178).



Durante la actividad, el Seremi de Hacienda de Magallanes, Álvaro Vargas Riquelme, dijo que” este bono representa mucho más que una ayuda económica: es un acto de dignidad, justicia y reconocimiento a la historia de esfuerzo de estos jubilados. He tenido la oportunidad de conocerlos, escuchar sus historias y acompañarlos personalmente en este proceso, incluso visitando sus hogares para que nadie quedara fuera”.



Por su parte, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, explicó que “esta ha sido una tarea de largo aliento, en la que han participado de manera colaborativa el Ministerio del Trabajo, de Hacienda, los equipos de las secretarías ministeriales regionales, el Instituto de Previsión Social de la región y, ahora, la Tesorería General de la República, desde donde se están emitiendo los primeros pagos».



También asistieron al evento, el Delegado Presidencial, José Ruiz Pivcevic y el Senador por la zona, Alejandro Kusanovic (RN). “Este ha sido un proceso riguroso, donde se ha puesto al centro la dignidad de las personas y la responsabilidad del Estado con quienes por décadas esperaron este acto de reparación. Valoramos profundamente la labor técnica y humana que ha hecho posible este importante hito”, afirmó Pivcevic».



Las autoridades regionales anunciaron además que durante los próximos meses se continuará con el proceso de pago del Bono Empart, mediante la publicación de próximas nóminas de beneficiarios.



Las personas interesadas en acceder a este bono compensatorio deben postular presencialmente ante la Seremi de Hacienda, en cualquiera de las delegaciones presidenciales provinciales de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena o alguna de las oficinas de ChileAtiende, y cumplir con ciertos requisitos, establecidos en la Resolución 153 N°9, como son estar pensionado por vejez o invalidez en los sistemas de AFP o el Instituto de Previsión Social. Además, se requiere contar con, a lo menos, un año continuo o discontinuo de imposiciones en la Ex Caja Empart, y además haberse desempeñado en la ex provincia de Magallanes.



Durante la tramitación de esta compensación que se incluyó en el proyecto de ley de reajuste del sector público, el Ejecutivo estimó que la medida podría beneficiar a 2.375 extrabajadores con un costo fiscal aproximado de $1.826 millones.