Dirigentes de los partidos del pacto Unidad por Chile constituyen Comando por Jeannette Jara en Magallanes

Este lunes 14 de julio recién pasado en dependencias del Partido Comunista de Magallanes, con la participación de los presidentes de partidos del pacto Unidad por Chile acompañados por parte de sus directivas regionales, tuvo lugar una mesa política ampliada con la que se dio el vamos al Comando Regional Magallanes por Jeannette Jara.

En la oportunidad los dirigentes regionales valoraron y destacaron las características personales, políticas y sociales de Jeannette Jara que la tienen en el primer lugar de las encuestas y que la transforman en una seria candidata para alcanzar la primera magistratura del país, representando no solo a los sectores de centro izquierda reunidos en el pacto Unidad por Chile, si no también a amplios sectores populares, juveniles, de mujeres y a todo un gran espectro de ciudadanos que rechaza los privilegios de la élite nacional.

En la reunión se hizo hincapié en la necesidad de trabajar por la más amplia unidad política, social y ciudadana para vencer a las candidaturas de extrema derecha en el mes de noviembre próximo.

Los representantes de los diferentes partidos políticos presentes acordaron los lineamientos generales para dar estructura al comando a nivel regional, señalando que no habrá jefes de campaña, sino vocerías rotativas definidas por las orgánicas de cada partido. También se conformarán comisiones o comandos sectoriales y territoriales abarcando diferentes ámbitos del quehacer regional; de igual forma se organizarán comandos en las diferentes provincias de la región.

Dentro de los principales desafíos venideros se conversó sobre la necesidad de organizar un gran encuentro ciudadano para discutir los principales ejes programáticos y políticas públicas contextualizados a la región.

La reunión de extendió desde las 19 hasta pasadas las 21 horas y contó con la participación de representantes del Partido y juventud socialista, el Partido Radical, el Frente Amplio, el PPD y el Partido Comunista quienes se comprometieron a trabajar intensamente en la región para derrotar a la derecha en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

¡Vamos con Jeannette, vamos con el pueblo!



«Desde el corazón del pueblo, por la dignidad de Chile. No retrocedemos, no nos rendimos.