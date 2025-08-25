Adversas condiciones meteorológicas marcan quinta jornada de búsqueda de pescadores sobrevivientes de LM «Ana Belén»

Región de Magallanes y Antártica Chilena.– La Gobernación Marítima de Puerto Williams informó que, tras 120 horas de operaciones en el marco del caso SAR “Ana Belén”, aún no se registran novedades respecto de la ubicación de los tres tripulantes restantes de la Lancha Motor siniestrada desde el 21 de agosto.

Las unidades navales desplegadas en el área de operaciones han debido enfrentar condiciones meteorológicas adversas, con rachas de viento superiores a los 45 nudos (83 km/h) y olas de entre 3 y 5 metros. A ello se suma que los medios aeronavales dispuestos para la rebusca no habían podido operar debido a vientos sobre los 60 nudos (111 km/h).

El Comandante del Patrullero de Servicios Generales “Aspirante Isaza”, Capitán de Fragata Marcos Valderrama Turé, aseguró la continuidad de los esfuerzos: “Independiente de las condiciones meteorológicas, nuestro compromiso se mantiene intacto”, señaló.

Como ha sido la tónica durante las jornadas, los familiares de los pescadores extraviados fueron informados de los avances en reuniones sostenidas en la Gobernación Marítima de Punta Arenas, en contacto telemático con Puerto Williams, repartición que mantiene el control operativo del caso.

Al cierre de la quinta jornada, las labores de búsqueda se concentraron en el sector de Bahía Sea, manteniéndose todos los medios disponibles en la zona. De acuerdo con el pronóstico del Centro Meteorológico Marítimo de Magallanes, para la sexta jornada se esperan vientos de 35 a 45 nudos (65 a 83 km/h), con rachas que podrían alcanzar los 60 nudos (111 km/h), además de una condición de mar gruesa a arbolada.