Nuevo hito en transición energética: HIF Global carga lancha de la Armada de Chile con e-Combustibles

Punta Arenas, agosto de 2025.- En un nuevo hito para la transición energética marítima, HIF Global realizó la primera carga de e-Combustibles en una lancha a motor del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).

La operación se efectuó con un e-Combustible equivalente a la bencina de 93 octanos, recargando la mitad del estanque de la nave, mientras la otra mitad contenía gasolina convencional.

La embarcación hizo recorrido de prueba por el Estrecho de Magallanes operando con total normalidad. El ejercicio comprobó que ambos combustibles pueden coexistir y que la alternativa desarrollada por HIF nacionalmente ofrece el mismo rendimiento que la gasolina tradicional de origen importado, sin necesidad de modificar su motor. Esta prueba y sus resultados serán presentado en la próxima Naval Energy Summit 2025, que se realizará a fines de este mes.