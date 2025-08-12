Arresto domiciliario total para mujer acusada de parricidio en Punta Arenas: defensa alega años de maltrato

En medio de un clima cargado de tensión y emotividad, este martes 12 de agosto, alrededor de las 10:30 horas, se llevó a cabo la audiencia de formalización contra una mujer de iniciales M.K.B.M, acusada de parricidio, hecho ocurrido el pasado domingo en un domicilio del pasaje York, en la población Seno Almirantazgo de Punta Arenas.

La fiscalía, representada por el fiscal Fernando Dobson, relató ante el tribunal los hechos que derivaron en la muerte de un hombre de 34 años identificado como Diego Galindo, pareja de la imputada. Según la versión oficial, el domingo se produjo una fuerte discusión entre ambos, que escaló hasta que la mujer utilizó un arma cortopunzante contra él, provocándole lesiones fatales.

Pero en la sala no solo se escuchó la voz de la fiscalía. La defensa de la acusada presentó un relato asegurando que la mujer era víctima de sistemáticas agresiones físicas y verbales por parte del fallecido. Fotografías exhibidas en la audiencia mostraron hematomas en su rostro y un sangrado nasal, que, según la defensa, fueron consecuencia de golpes de puño recibidos en distintos momentos.

“Ella actuó en un contexto de violencia constante”, insistió la defensa, que además recordó que la imputada no tiene antecedentes penales y que colaboró desde el primer momento con la investigación. Por ello, solicitó que se cambiara la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, pidiendo arresto domiciliario nocturno en lugar de arresto domiciliario total.

Finalmente, la magistrada Paula Stange ponderó los antecedentes de ambas partes y resolvió que la mujer deberá cumplir arresto domiciliario total mientras dure la investigación, la que se fijó en un plazo de 120 días.

Noticia relacionada.

Tragedia en la población Seno Almirantazgo: joven detenida por presunto parricidio de su pareja | OvejeroNoticias