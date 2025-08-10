Tragedia en la población Seno Almirantazgo: joven detenida por presunto parricidio de su pareja

La tranquilidad dominical en la población Seno Almirantazgo se vio interrumpida este 10 de agosto por un hecho que ha dejado consternados a vecinos y familiares. Cerca del mediodía, en un domicilio del pasaje York, la Policía de Investigaciones, a través de su Brigada de Homicidios, comenzó las diligencias por el presunto parricidio de un hombre de 34 años de edad identificado como Diego Galindo, el que perdió la vida tras una discusión con su pareja.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el jefe de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, subprefecto Jair Bravo, la pareja —que mantenía una relación sentimental— sostuvo una disputa dentro del inmueble. La tensión escaló hasta que la mujer, de 23 años, habría utilizado un elemento cortopunzante para atacar a Galindo, provocándole graves heridas.

Vecinos, alertados por la situación, vieron llegar rápidamente a personal del SAMU, quienes intentaron reanimarlo en el mismo lugar, sin embargo y pese a los esfuerzos, el hombre falleció producto de la gravedad de las lesiones.

Por instrucción del Ministerio Público, la joven fue detenida en el sitio del suceso y será puesta a disposición de la justicia para su audiencia de formalización este lunes 11 de agosto, enfrentando cargos por el delito de parricidio.